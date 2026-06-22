أعلنت شركة اتحاد إنيرجي القابضة ش.م.ع عن إطلاقها رسمياً عقب الإتمام الناجح لعملية الاستحواذ بين شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع وشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز، في خطوة تمثل تحول شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع إلى كيان أكبر وأكثر شمولاً يحمل هوية جديدة تحت اسم «اتحاد إنيرجي القابضة ش.م.ع».

وجاء هذا الإعلان خلال فعالية خاصة أُقيمت يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026 في فندق ME دبي، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين للمجموعة وممثلي وسائل الإعلام ومستشاري علاقات المستثمرين. وشهدت الفعالية الكشف الرسمي عن الهوية الجديدة للشركة وتوجهها الاستراتيجي عقب اكتمال عملية الاستحواذ بين شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع وشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز.

كما تم التأكيد على أن أسهم الشركة أصبحت تُتداول في سوق دبي المالي تحت اسمها الجديد "اتحاد إنيرجي القابضة ش.م.ع" ورمز التداول الجديد "ETIHADENERGY"، وذلك اعتباراً من أول جلسة تداول تلت إغلاق السوق بتاريخ 19 يونيو 2026، لتحل محل رمز التداول السابق "GULFNAV".

وخلال الفعالية، ألقى الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع، المهندس سيف الهزايمه، كلمة رئيسية استعرض فيها الدوافع الاستراتيجية وراء الاستحواذ، مسلطاً الضوء على تأسيس منصة أكثر قوة وتنوعاً تدعم النمو طويل الأجل في قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والنقل البحري. كما شارك الرئيس التنفيذي بالإنابة في جلسة حوارية تفاعلية مع وسائل الإعلام، أجاب خلالها عن أسئلة أصحاب المصلحة وممثلي الصحافة حول رؤية الشركة المستقبلية واستراتيجيتها الاستثمارية وخططها التوسعية وأولويات التكامل بعد الاستحواذ.

ويأتي اعتماد الاسم الجديد ورمز التداول الجديد بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع بتاريخ 4 يونيو 2026 على تعديل النظام الأساسي للشركة، إلى جانب استكمال جميع الإجراءات التنظيمية المطلوبة المتعلقة بعملية الاستحواذ وإعادة بناء الهوية المؤسسية.

وقد أسفرت عملية الاستحواذ بين شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع وشركة بروج للاستثمارات البترولية والغازعن إنشاء منصة متكاملة للطاقة والبنية التحتية للطاقة والخدمات اللوجستية والنقل البحري.

ويتيح هذا الكيان الجديد الاستفادة من قاعدته التشغيلية الأشمل نطاقًا ومحفظته المتنوعة لاقتناص فرص النمو على المستويين الإقليمي والدولي.

وبهذه المناسبة، قال المهندس سيف الهزايمه، الرئيس التنفيذي بالإنابة:«يمثل إطلاق اتحاد إنيرجي القابضة ش.م.ع محطة مفصلية في مسيرة تحولنا المؤسسي عقب الإتمام الناجح لعملية الاستحواذ. وتعكس هذه الهوية الجديدة تطور شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع إلى منصة متكاملة للطاقة والبنية التحتية تتمتع بقدرات معززة وأسس أكثر متانة لدعم النمو المستقبلي.»

وأضاف:«نحن ندخل مرحلة جديدة تركز على التوسع المستدام والتميز التشغيلي وتحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا. وتمكننا القدرات المشتركة لكل من شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع وشركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز من الاستفادة من الفرص المتنامية في قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والنقل البحري، مدعومةً بمنصة أكثر مرونة وقابلية للتوسع.»

وأكدت الشركة أن تغيير الهوية المؤسسية ورمز التداول لا يؤثران على هيكلها القانوني أو حقوق المساهمين أو عملياتها التشغيلية القائمة، بل يعكسان توجهاً استراتيجياً متقدماً يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية وإيجاد قيمة مستدامة على المدى الطويل.

وستواصل شركة اتحاد إنيرجي القابضة ش.م.ع البناء على إرثها العريق في القطاع البحري، مع توسيع حضورها عبر سلسلة القيمة في قطاعي الطاقة والخدمات اللوجستية، مستفيدةً من موقعها الاستراتيجي في الفجيرة بدولة الامارات العربية المتحدة، إحدى أهم مراكز تجارة الطاقة والتخزين في العالم ، ومن أوجه التكامل الناتجة عن الاستحواذ لدعم النمو المستدام وتعزيز القيمة المقدمة لجميع الاطراف المعنية.

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