الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "غلفتينر"، الشركة العالمية الرائدة في توفير حلول سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية المتكاملة والموانئ متعددة الأغراض، مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تدشين محطة جمركية للحاويات البرية في الشارقة، وهي الأولى من نوعها في الإمارات، حيث تضع معياراً جديداً للتجارة والخدمات اللوجستية في الدولة والمنطقة.

تعمل المحطة حالياً بكامل طاقتها بما يشكل إنجازاً مهماً في تعزيز كفاءة البنية التحتية اللوجستية والتجارية في الإمارات. وتتميز المحطة الجمركية للحاويات البرية في الشارقة بموقع استراتيجي على بُعد 20 كيلومتراً من محطة حاويات الشارقة و140 كيلومتراً من محطة حاويات خورفكان، وتوفر شبكة ربط لوجستي وتجاري متعدد الوسائط وسلس بين الموانئ البحرية والأسواق الداخلية. وتم إنشاء المحطة لتبسيط الإجراءات الجمركية، وتسريع حركة البضائع، وتقديم حلول لوجستية فعّالة من حيث التكلفة للمستوردين والمصدرين وشركات النقل البحري غير المشغّلة للسفن وخطوط الشحن.

تم تجهيز المحطة الجمركية للحاويات البرية في الشارقة بأحدث التقنيات والمعدات المتطورة لمناولة الحاويات المتنقلة مدعومة بشبكة حاسوبية عالية السرعة، مما يمكّن تنفيذ عمليات سريعة وموثوقة. ويهدف تكامل هذه المحطة مع سلاسل التوريد الإقليمية والدولية إلى تعزيز دور دولة الإمارات بشكل كبير كمركز لوجستي عالمي.

تعليقاً على تدشين المحطة الجمركية للحاويات البرية في الشارقة، قال فريد بلبواب، الرئيس التنفيذي لمجموعة "غلفتينر": "يُرسي تدشين المحطة الجمركية للحاويات البرية في الشارقة معياراً جديداً للتجارة في دولة الإمارات. وتفخر "غلفتينر" بتقديم هذه المحطة الأولى من نوعها في الدولة، وهي خطوة إستراتيجية من أجل إعادة تشكيل تدفق التجارة في المنطقة. وبهذا الإنجاز، تقوم "غلفتينر" بدور مهم في تعزيز مكانة الشارقة ودولة الإمارات كمركزين رائدين للتجارة والخدمات اللوجستية العالمية."

الجدير ذكره أن المحطة الجمركية للحاويات البرية في الشارقة توفر مرونةً وكفاءةً أكبر لحركة البضائع، مما يدعم الشركات في تسريع إجراءات عملياتها التجارية واللوجستية وخفض تكاليف التشغيل المرتبطة بها. وستلعب المحطة دوراً حيوياً في تطوير ديناميكيات الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد في المنطقة.

حول مجموعة "غلفتينر"

تعد شركة "غلفتينر"، المزوّد الرائد العالمي لحلول سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية المتكاملة، والتي تتمتع بحضور عالمي يشمل الموانئ والمحطات والمستودعات ومرافق النقل، مقرها الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت الشركة، منذ تأسيسها، أول شركة تقوم بتشغيل محطة حاويات في منطقة الشرق الأوسط، وهي محطة حاويات الشارقة. وعلى مدار الخمسين عاماً الماضية، توسّعت "غلفتينر" بخطى ثابتة في توفير حلولها التجارية المخصّصة للمتعاملين الذين يمثلون محور أعمالها وأصبحت أداة تمكين موثوقة لسلاسل التوريد المتخصصة في الأسواق العالمية.

وتشمل محفظة أعمال "غلفتينر" حالياً إدارة محطات الحاويات في دولة الإمارات العربية المتحدة (محطة حاويات الشارقة ومحطة حاويات خورفكان)، والمملكة العربية السعودية (ميناء الجبيل التجاري)، والعراق (محطة حاويات العراق، ومركز أم قصر للخدمات اللوجستية) والولايات المتحدة الأمريكية (محطة كانافيرال للشحن)، إضافة إلى شحن البضائع، وعمليات سلسلة التوريد، والخدمات اللوجستية المتكاملة من خلال الشركة التابعة لها "مومنتوم لوجيستكس".

