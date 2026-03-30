أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، نجاح إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية اكتتاب الإصدار الأول من البرنامج التاسع لسندات توريق شركة الأهلي للتوريق، والبالغ حجمه 2 مليار جنيه، والمدعوم بمحفظة من الحقوق المالية الآجلة الناتجة عن عقود تأجير تمويلي، والتي تبلغ قيمتها نحو 2.86 مليار جنيه، والمحالة من الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) ش.م.م.

وقامت شركة الأهلي فاروس بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الاكتتاب، كما قام كل من البنك الأهلي المصري، وبنك البركة مصر، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، والبنك العربي الأفريقي الدولي بتغطية الاكتتاب في هذا الإصدار. وتولى البنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب، فيما قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ. كما اضطلع مكتب معتوق بسيوني وحنّاوي بدور المستشار القانوني للإصدار، بينما قام كل من مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) ومكتب فتح الله وشركاه – أعضاء نكسيا العالمية بمهام مراقبي الحسابات، وتولت شركة ميريس "الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين" منح التصنيف الائتماني للإصدار.

ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح مختلفة؛ حيث تبلغ قيمة الشريحة الأولى 987 مليون جنيه، بأجل 25 شهرًا، وحصلت على تصنيف AA+، فيما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 552 مليون جنيه، بأجل 37 شهرًا، وحصلت على تصنيف AA، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 461 مليون جنيه، بأجل 51 شهرًا، وحصلت على تصنيف A-.

وصرح أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب: "يعكس نجاح هذا الإصدار ثقة المؤسسات المالية في قوة هيكل الصفقة وجودة الأصول محل التوريق، كما يؤكد على التزامنا المستمر بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم نمو السوق وتعزز من كفاءة أدوات التمويل غير المصرفي في مصر. ونفخر بدورنا في إتمام هذا الإصدار، الذي يأتي ضمن جهودنا المتواصلة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتلبية احتياجات عملائنا من خلال هياكل تمويلية متطورة."

كما أضاف أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، قائلاً: "إن الإغلاق الناجح لأول عملية توريق للشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس) يعد علامة فارقة تؤكد حرصنا على تلبية الاحتياجات التمويلية لعملائنا. والجدير بالذكر أن هذا الإصدار يعد الأول الذي يتم إغلاقه في عام 2026 على مستوى سوق أدوات الدين، مما يعد إشارة واضحة على قدرة فريقنا على ريادة أولى صفقات العام. إن هذا الإنجاز هو خير دليل على شراكتنا الراسخة مع الشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس)؛ ومع استمرارنا في تصدر تصنيفات أسواق أدوات الدين، يظل تركيزنا منصباً على وضع معايير جديدة للتميز ودفع عجلة النمو لعملائنا وللسوق المصري ككل."

وعبر أحمد أيمن، رئيس قطاع أسواق أدوات الدين، عن سعادته قائلاً: "إنه لفخر كبير أن ابدأ مسيرتي في شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب هذا الإنجاز غير المسبوق — أول إصدار توريق للشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس). وتكتسب هذه الصفقة أهمية خاصة لكونها أول عملية إغلاق ناجحة يتم تنفيذها على مستوى سوق أدوات الدين المصري خلال عام 2026، مما يجعلها بمثابة القوة الدافعة لنشاط السوق لهذا العام. إن هذا الإنجاز يتجاوز كونه مجرد نجاح للمؤسسة، بل هو نتاج مباشر للإصرار والتعاون المتناغم بين فريقي العمل في الأهلي فاروس والشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس)، كما أنه يعزز شراكتنا الممتدة، ويؤكد صدارتنا لأسواق أدوات الدين، لنبدأ بذلك فصلاً جديداً من النجاح."

عن الأهلى فاروس:

تُعد شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، ذراع البنك الاستثماري لمجموعة البنك الأهلي المصري، إحدى الشركات الرائدة في تقديم الحلول المالية المتكاملة في سوق المال المصري، حيث تعمل في قطاعات أسواق الدين وأسواق رأس المال، إلى جانب الدمج والاستحواذ. واستنادًا إلى قوة مجموعة البنك الأهلي المصري، تتمتع الشركة بمكانة قيادية في سوق بنوك الاستثمار، وتداول الأوراق المالية، والبحوث، وأسواق الدين، بما في ذلك سندات التوريق والصكوك.

