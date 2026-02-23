مسقط، في خطوة استراتيجية تعكس ريادته في دعم القطاع العقاري وتطوير حلول التمويل الإسلامي، أعلن الأهلي الإسلامي عن توقيع مذكرتي تفاهم مع شركة الأصول العقارية لتمويل إسكاني لمشروع "جولف هيلز"، أحد أبرز المشاريع المستقبلية في مسقط هيلز بالعاصمة، إلى جانب إطلاق حلول تمويل سكنية مبتكرة ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية تمكّن الراغبين في التملّك والاستفادة من فرص التملّك الحر لجميع الجنسيات. وتؤكد هذه الشراكة ريادة الأهلي الإسلامي في تقديم حلول تمويل مواكبة للنمو الاقتصادي في السلطنة وتلبية احتياجات السوق من الشركات والأفراد، مساهماً بذلك في تمكين أسس النمو العمراني في البلاد.

تمثلت الاتفاقية الأولى في تمويل المشروع، التي وقعتها زينب اللواتي، نائب المدير العام – رئيس الخدمات المصرفية للشركات بالأهلي الإسلامي، المُهيكلة من قبل فريق الخدمات المصرفية الإسلامية للشركات في البنك، والاتفاقية الثانية فتمثلت في تمويل مشتري المشروع ضمن حلول تمويل الأفراد، وقعتها نورا صباح سلطان، نائب المدير العام – رئيس الخدمات المصرفية للأفراد بالأهلي الإسلامي، وذلك مع حسن محمد جمعة، رئيس مجلس الإدارة لشركة الأصول، لتجسّد قدرة الأهلي الإسلامي على توفير حلول تمويلية متكاملة تدعم المشاريع الضخمة من مرحلتها الإنشائية إلى التملّك.

وفي هذا الصدد، أعربت زينب اللواتي، قائلةً: "يجسّد دعم الأهلي الإسلامي التمويلي لتنفيذ مشروع "جولف هيلز" التزامنا الاستراتيجي بدعم المشاريع العقارية النوعية التي تسهم في تطوير المشهد العمراني الوطني، وتحفيز وتيرة الاستثمار وتوجه التنويع الاقتصادي، إلى جانب دعم أجندة التنمية الوطنية ضمن رؤية عمان 2040."

وأضافت نورا صباح سلطان، قائلة: "من خلال تقديمنا لحلول تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، نسعى إلى تمكين المشترين من تحقيق تطلعاتهم في التملّك العقاري ضمن مجتمعات سكنية متكاملة ومدروسة، تنسجم مع أنماط الحياة المختلفة وتطلعاتهم المتجددة. "

صُمم المشروع كاستثمار عقاري ذاتي التمويل، يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 11,565 مترًا مربعًا. يضم المشروع 366 وحدة سكنية فاخرة موزعة على ثلاثة أبراج في مساحة بناء إجمالية تبلغ 59,845 مترًا مربعًا، متضمنة اكثر من400 موقفًا مخصصًا للمركبات. ويتضمن المشروع مزيجًا متنوعًا من الوحدات السكنية، يشمل 212 وحدة بغرفة نوم واحدة، و136 وحدة بغرفتي نوم، واربع وحدات بغرفتين ونصف، و14 وحدة بثلاث غرف نوم. وتتميز بعض الوحدات بإطلالات بانورامية واسعة على ملعب مسقط هيلز للجولف، ما يعزز مكانة المشروع ضمن فئة العقارات السكنية الراقية ذات التملّك الحر.

وجرى تنفيذ هذا التسهيل التمويلي بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ليجسّد نهج الأهلي الإسلامي المنضبط في التمويل، من خلال الجمع بين الإدارة المحكمة للمخاطر والخبرة المتخصصة في القطاع، بما يدعم كفاءة التنفيذ وخلق قيمة مستدامة للأصول على المدى الطويل.

يعكس تمويل مشروع "جولف هيلز" الدور المتواصل للأهلي الإسلامي في توسيع نطاق التمويل العقاري المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية في القطاع السكني بسلطنة عُمان. ومن خلال دعم المشاريع التي تسهم في الارتقاء بجودة العقار وتعزيز القيمة الاستثمارية على المدى الطويل، يواصل الأهلي الإسلامي تركيزه على ترسيخ الثقة في السوق ودعم النمو المسؤول في مختلف القطاعات.

