القاهرة : احتفلت شركة الأهرام للمشروبات، إحدى الشركات الرائدة في قطاع تصنيع المشروبات متعددة الفئات فى مصر، بمرور عامين على الشراكة والتعاون المثمر والمستمر مع برنامج "أورنج كورنرز مصر". يهدف البرنامج إلى دعم الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب في مختلف أنحاء الجمهورية.

يعد برنامج "أورنج كورنرز مصر" مبادرة أطلقتها مملكة هولندا، وتتولى تنفيذه في مصر شركة "اوت ريتش إيچيبت" للإستشارات التنموية ويتم ذلك تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وتحت اشراف السفارة الهولاندية فى مصر. ويهدف البرنامج إلى تزويد رواد الأعمال الشباب بالأدوات والمعارف والإرشاد اللازم لتأسيس مشروعات قادرة على النمو والاستدامة.

وتجسد هذه الشراكة رؤية شركة الأهرام للمشروبات الطموحة لتمكين الشباب اقتصاديًا، من خلال برنامج شامل يعزز الحلول المبتكرة والمستدامة والقابلة للتطبيق. كما تدعم الشراكة "رؤية مصر 2030" وتُسهم في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

في إطار التزام شركة الأهرام للمشروبات بتمكين الجيل القادم من رواد الأعمال في مصر، استقبلت الشركة أكثر من 50 مشاركاً من برنامج "أورنج كورنرز مصر" في أكبر مصانعها بمحافظة الشرقية. وقد حضر المشاركون من مختلف المحافظات، بما في ذلك محافظات صعيد مصر (قنا والأقصر) ومحافظات الدلتا (الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، المنوفية، وكفر الشيخ). وتضمنت الزيارة جلسات توجيهية تفاعلية قادها عدد من قيادات الشركة في ادارات مختلفة مثل سلاسل الإمداد، والإنتاج، والمالية، والمشتريات، والاستدامة، والصحة والسلامة، وخدمة العملاء والتخطيط وغيرها.

أُتيح للمشاركين خلال هذه الجلسات التفاعل المباشر مع فريق عمل الشركة، حيث تمكنوا من طرح الأسئلة، تبادل الأفكار، واكتساب خبرات عملية حول آليات العمل الداخلية. كما شملت الزيارة جولة ميدانية داخل المصنع، استعرضوا فيها نطاق العمليات بالكامل، واطلعوا عن قرب على ممارسات الشركة في مجالات التميز الصناعي، والابتكار، والاستدامة.

من جهته، صرّح نيكولاي ملادينوف، العضو المنتدب لشركة الأهرام للمشروبات، قائلاً: "تُجسد شراكتنا مع برنامج 'أورنج كورنرز مصر' نموذجاً ملهماً لكيفية مساهمة القطاع الخاص في دعم الجيل القادم من الشباب والشابات المصريين المبدعين. ويعكس هذا التعاون التزامنا الراسخ بالاستثمار في المجتمعات المحلية وبناء سلاسل إمداد قوية ومستدامة. وجدير بالذكر أن نحو 90٪ من المواد الخام التي نستخدمها يتم توريدها من السوق المحلي، إيماناً منا بقدرات وكفاءات المواهب المصرية."

من جانبها، قالت شيرين عيداروس، رئيس قطاع العلاقات المؤسسية والاستدامة بشركة الأهرام للمشروبات: "كانت شراكتنا مع برنامج أورنج كورنرز مصر خلال العامين الماضيين رحلة استثنائية بكل المقاييس، إذ حظينا بفرصة دعم أكثر من 250 رائد ورائدة أعمال، وشهدنا تخرج ما يقارب 140 شركة ناشئة في مختلف أنحاء الجمهورية. وما يجعل هذه التجربة أكثر تميزاً هو أن نحو 50% من المشاركين من السيدات، في تأكيد واضح على أن الابتكار الشامل ليس مجرد هدف، بل واقع ملموس".

واضافت عيداروس، "كما نفخر بمساهمتنا في إطلاق دورة الدلتا الجديدة العام الماضي، وهو ما يدفعنا دوماً لتوسيع نطاق هذه الشراكة. إن رؤية هذا الحماس والإبداع لدى الشباب اليوم مصدر فخر كبير لنا، ويجسد إيماننا العميق بقوة الابتكار الشامل. ونحن في الأهرام للمشروبات ملتزمون بمواصلة السير إلى جانب هؤلاء الرواد، من خلال الإرشاد وتوفير الموارد وفرص التعلم والخبرة العملية لتمكينهم من تحقيق النجاح."

من جانبها، قالت داليا الناظر، مديرة تطوير الأعمال بشركة اوت ريتش إيجيبت للاستشارات التنموية : "نؤمن في أورنج كورنرز مصر بأن مشاركة القطاع الخاص هي الركيزة الأساسية لبناء منظومة ريادة أعمال مزدهرة في مصر، وتجسد شراكتنا مع شركة الأهرام للمشروبات نموذجاً ملهماً لكيفية تجاوز الشركات لمفهوم المسؤولية المجتمعية التقليدية نحو دور أكثر فاعلية في دعم الابتكار وخلق فرص العمل. فعندما تفتح المؤسسات الرائدة أبوابها أمام رواد الأعمال الشباب، وتشاركهم خبراتها وشبكاتها ومعرفتها العملية، فإنها تسهم في تحويل الأفكار إلى قصص نجاح حقيقية ذات أثر ملموس. نحن لا نمكّن رواد الأعمال من النمو فحسب، بل نعمل أيضاً على ترسيخ ثقافة شراكة فريدة تعود بالنفع على الشباب في مختلف أنحاء الجمهورية."

والجدير بالذكر أن شركة الأهرام للمشروبات تتمتع بإرث يمتد لأكثر من 120 عاماً في السوق المصرية، مما يجعلها واحدة من أبرز الشركات الرائدة في تصنيع المشروبات متعددة الفئات. ويعمل بالشركة نحو 1,500 موظف عبر مقرها الرئيسي وأربعة مصانع إنتاجية ومخازنها في مختلف أنحاء الجمهورية ، كما استثمرت أكثر من 30 مليون يورو فى عام 2023 لتعزيز عملياتها التشغيلية، وتوسيع قاعدة صادراتها، وتجديد التزامها طويل الأمد بدعم نمو الصناعة الوطنية في مصر.

ويُعد مصنع الشركة في محافظة الشرقية احد أكبر وأحدث منشآتها الإنتاجية، ويجسد هذا الالتزام بوضوح، حيث أضافت الشركة في عام 2023 خطين جديدين للإنتاج عاليي الكفاءة، مما ساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق خفض بنسبة 50% في استهلاك المياه والطاقة. بالاضافة الى جمع وإعادة تدوير اكثر من 100% من حجم انتاج الشركة لعبوات البلاستيك مادة PET لعاميين متتاليين.

وتعكس هذه الاستثمارات المستمرة التزام الأهرام للمشروبات بدعم رؤية مصر 2030، من خلال تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات المصرية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، فضلا عن دعم خطة الاستدامة الاجتماعية والبيئية.

