أعلنت شركة الأنصاري للصرافة ذ.م.م، الرائدة في خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتابعة لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع، عن شراكة استراتيجية مع شركة الإمارات للبترول ش.م.ع "امارات"، الرائدة في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف توسيع نطاق الخدمات المقدمة للعملاء وتعزيز التكامل بين القطاعات الحيوية في الدولة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير حلول عملية ومبتكرة.

وتتضمن هذه الشراكة إطلاق حملة ترويجية بعنوان "عام من الوقود المجاني"، والتي تمنح فائزاً واحداً فرصة الحصول على وقود مجاني لمدة عام كامل بقيمة تصل إلى 10,000 درهم، وهي متاحة لجميع العملاء الذين يجرون معاملات تحويل باستخدام رمز ترويجي عبر تطبيق الأنصاري للصرافة أو من خلال أي من فروعها. كما سيحصل العملاء الذين يستخدمون تطبيق "امكان" لإجراء معاملاتهم على فرصتين للدخول في السحب، مما يضاعف فرصهم للفوز.

وبالإضافة إلى الجائزة الكبرى، سيتمكن أعضاء برنامج الولاء Plus Rewards التابع للأنصاري للصرافة من الاستفادة من خصم بنسبة 25% على خدمات تبديل الزيت وغسيل السيارات في جميع محطات "امارات". ويمكن الحصول على هذا الامتياز بسهولة من خلال استبدال نقاط الولاء عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.

وصرح علي النجار، الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة: "نحن في الأنصاري للصرافة نسعى دائماً لتقديم ما يتجاوز الخدمات المالية التقليدية، من خلال ابتكار حلول تضيف قيمة حقيقية لحياة عملائنا اليومية. تمثل شراكتنا مع "امارات" خطوة استراتيجية نحو تحقيق هذا الهدف، حيث نمنح عملاءنا فرصاً للفوز بجوائز قيّمة، إلى جانب توفير مزايا ملموسة تساعدهم على التوفير في نفقاتهم المعتادة".

وبهذه المناسبة، قال علي بن زايد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لدائرة مبيعات التجزئة ونائب أول الرئيس للتسويق في شركة الإمارات للبترول (امارات): "تأسست "امارات" لخدمة المجتمعات في مختلف أنحاء دولة الإمارات، وتأتي هذه الشراكات لتترجم هذا الهدف إلى قيمة ملموسة. ومن خلال ربط تطبيق "امكان" بشبكة وفروع وقنوات "الأنصاري للصرافة" الرقمية، فإننا نسهل على العملاء شؤونهم اليومية—سواء عند إرسال الأموال، أو التزوّد بالوقود، والعناية بالمركبات. وتعكس حملة "عام من الوقود المجاني" والعروض التوفيرية المستمرة التزامنا بتقديم مزايا مسؤولة وذات قيمة حقيقية لعملائنا".

وتعكس هذه الشراكة بين اثنين من أكثر العلامات التجارية موثوقية في دولة الإمارات التزاماً مشتركاً بتحسين تجربة العملاء وجعل الخدمات الأساسية اليومية أيسر وأكثر قيمة.

