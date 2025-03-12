دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الأنصاري للصرافة، الشركة الرائدة في توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إبرام شراكةٍ استراتيجية مع شركة "بيلرز لخدمات الدفع ذ.م.م"، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في حلول مدفوعات الفواتير. وتهدف الاتفاقية إلى الارتقاء بسلاسة خدمات مدفوعات الفواتير المحلية والدولية، وذلك بالاستفادة من شبكة فروع الأنصاري للصرافة الواسعة والمنتشرة في مختلف أنحاء الإمارات.

وتتيح هذه الشراكة للعملاء إمكانية سداد فواتير مجموعة واسعة من الخدمات الأساسية في بلدانهم، مثل خدمات دفع فواتير المياه والكهرباء والغاز، بالإضافة إلى الرسوم الدراسية وخدمات منزلية الأخرى، في الهند وباكستان والفلبين ومصر وغيرها. ويشمل نطاق الحلول المُقدَّمة بموجب هذا التعاون خدمات دفع الفواتير داخل دولة الإمارات، من ضمنها مخالفات شرطة دبي، وإعادة تعبئة أرصدة "سالك" وبطاقات "نول"، وسداد رسوم "مواقف"، إلى جانب العديد من المدفوعات الأساسية الأخرى.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الأنصاري للصرافة لتوسيع نطاق خدماتها، حيث توفر للعملاء حلاً متكاملاً يجمع مختلف معاملاتهم المالية. ويجسد دمج حلول دفع الفواتير المتطورة التي تقدمها "شركة بيلرز" التزام الأنصاري للصرافة بالارتقاء بجودة وأمان تجربة العملاء، وتبني أحدث الابتكارات لتقديم خدمات متميزة.

وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى الأنصاري للصرافة: "نحرص على تطوير حلول مبتكرة تضمن راحة عملائنا وتسهِّل معاملاتهم تماشياً مع رؤيتنا بتقديم خدمات مالية سلسلة وآمنة وفعالة. وتتيح لنا شراكتنا مع " شركة بيلرز" توسيع نطاق خدمات دفع الفواتير بالاستعانة بفروعنا التي باتت تشكل مراكز خدمات متكاملة تضمن للعملاء إجراء مدفوعاتهم بسهولة وسلاسة، سواء داخل الإمارات أو خارجها".

من جانبه، قال روبرت شو، الرئيس التنفيذي لدى "شركة بيلرز": "ننظر بثقة إلى هذه الشراكة الاستراتيجية مع الأنصاري للصرافة، حيث تتيح تقديم حلولنا المبتكرة للمدفوعات إلى شريحةٍ أوسع من العملاء في دولة الإمارات. ويمكِّن هذا التعاون العملاء من دفع فواتيرهم بسهولة ويسر، مع ضمان أمان وكفاءة معاملاتهم المالية. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى المضي قُدماً في إرساء معايير جديدة لموثوقية وسلاسة خدمات المدفوعات".

ومع إطلاق الخدمة الجديدة، تواصل الأنصاري للصرافة تعزيز مكانتها الرائدة كشريكٍ موثوق في قطاع الخدمات المالية، ومزودٍ رائد للحلول المبتكرة تلبيةً للاحتياجات المتغيرة للعملاء.

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