دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت "الأنصاري للصرافة"، إحدى أكبر شركات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتابعة لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع، عن إطلاق الإصدار الرقمي لبطاقتيها مسبقتي الدفع "ترافل كارد" و"فليكسبل باي". وتسهم هذه الخطوة في توسيع نطاق الشمول المالي ودعم رؤية دولة الإمارات في تعزيز اقتصادها غير النقدي، حيث تتيح للعملاء الحصول على هذه البطاقات بسهولة وأمان وبشكل فوري من خلال تطبيق الأنصاري للصرافة.

وأوضحت الشركة أن الموافقة على طلبات الإصدار تستغرق ثوانٍ قليلة، لتكون البطاقة جاهزة للاستخدام الفوري. ويُغني هذا الإصدار الرقمي للبطاقات مسبقة الدفع عن الحاجة لزيارة الفروع، متيحاً للعملاء الوصول إلى بطاقاتهم بسرعة. ولتوفير تجربة أكثر سلاسة، يمكن دمج البطاقات الرقمية بسهولة مع المحافظ الرقمية الرئيسية، بما في ذلك "آبل باي"، و"سامسونج باي"، و"جوجل باي"، بما يضمن للعملاء إمكانية إجراء المدفوعات غير التلامسية بأعلى درجات الراحة والسرعة.

وتم تصميم بطاقة "ترافل كارد" خصيصاً للمسافرين، حيث تقدم أسعار صرف تنافسية، وتدعم 23 عملة رئيسية، فضلاً عن كونها مقبولةً عالمياً، ما يجعلها رفيقاً مثالياً للرحلات الدولية. وفي الوقت نفسه، توفر بطاقة "فليكسبل باي" حلاً مرناً لمدفوعات النفقات اليومية، مع خيارات إعادة تعبئة سهلة، وإمكانيات التسوق عبر الإنترنت، وتكامل سلس مع المحافظ الإلكترونية. وتم تزويد كلا البطاقتين بميزات أمان معززة لضمان أمان المعاملات وسهولة الاستخدام.

وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الأنصاري للصرافة: "يسرنا طرح الإصدار الرقمي لبطاقتي "ترافل كارد" و"فليكسبل باي". وتعكس هذه الخطوة التزامنا بتقديم حلول مالية متطورة، تجمع بين الأمان وسلاسة الاستخدام. ونهدف إلى تعزيز تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم المتنامية بالاستفادة من التكنولوجيا الرقمية، كما نسعى إلى تمكين الأفراد من جميع فئات المجتمع، وتعزيز الشمول المالي، وإتاحة مزايا الخدمات غير النقدية على نطاقٍ أوسع، تماشياً مع رؤية الإمارات لتأسيس اقتصاد رقمي قوي، وترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي عالمي".

وتعد "الأنصاري للصرافة" شركة رائدة في مجال الخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا، حيث تُرسي مفاهيم جديدة لخدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية من خلال حلول رقمية آمنة وذكية وقابلة للتوسع. وبفضل شبكتها التي تعد الأكبر في دولة الإمارات وقاعدة مستخدميها المتنامية عبر تطبيقها، تمكّن الشركة ملايين الأشخاص من تحويل أموالهم بسهولة وثقة، وقد حصلت "الأنصاري للصرافة" على تصنيف (5A1) من قبل شركة "دان آند برادستريت" (Dun & Bradstreet) من حيث القوة المالية تتويجاً للثقة التي تحظى بها من المستخدمين ونظراً لكفاءتها في تلبية الاحتياجات المستقبلية للخدمات المالية.

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