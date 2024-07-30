وقعت الأنصاري للخدمات المالية اتفاقية بيع وشراء للاستحواذ على مجموعة "بي إف سي القابضة ذ.م.م" تماشياً مع رؤية الشركة لتوسيع محفظة أعمالها وحضورها جغرافياً، وتنويع خدماتها وتحقيق نمو مستدام

من خلال هذا الاستحواذ، تستعد شركة "الأنصاري للخدمات المالية " لتصبح المزود الرائد لخدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في جميع أنحاء منطقة الخليج مع أكثر من 410 فروع في دولة الامارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، والهند. قوة عاملة تبلغ حوالي 6000 موظف بزيادة قدرها 25% على مجموع القوة العاملة لدى الأنصاري للخدمات المالية قبل عملية الاستحواذ. وصلت الإيرادات الموحدة للسنة المالية 2023 لكل من الأنصاري للخدمات المالية وبي إف سي القابضة ش.م.م إلى 385 مليون دولار أمريكي ( 1.4 مليار درهم إماراتي) أي بارتفاع بنسبة 22% مقارنةً بإيرادات الأنصاري للخدمات المالية مستقلة .



تبلغ القيمة الإجمالية لصفقة شراء مجموعة "بي إف سي القابضة ذ.م.م" 200 مليون دولار أمريكي (735 مليون درهم إماراتي)، وتعتزم الشركة الحصول على آلية تمويل بموجب الشروط المعمول بها في السوق لإتمام عملية الاستحواذ.

يخضع إتمام الصفقة للموافقات القانونية والتنظيمية الاعتيادية واستيفاء الشروط المتفق عليها بين الطرفين .

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع" المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM: ALANSARI)، وهي إحدى المجموعات الرائدة في مجال الخدمات المالية المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع اتفاقية بيع وشراء للاستحواذ على حصة 100% من مجموعة "بي إف سي القابضة ذ.م.م"، وهي مجموعةٌ رائدة في مجال صرف العملات الأجنبية والتحويلات المالية تأسست في مملكة البحرين.

وتبلغ القيمة الاجمالية للصفقة 200 مليون دولار أمريكي (735 مليون درهم إماراتي)، وتعتزم الأنصاري للخدمات المالية الحصول على آلية تمويل بموجب الشروط المعمول بها في السوق لإتمام عملية الاستحواذ.

وتُسهم هذه الخطوة الإستراتيجية في تعزيز حضور الأنصاري للخدمات المالية الراسخ في السوق، لتصبح بذلك أكبر مزود لخدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث شبكة الفروع، مع أكثر من 410 فروع في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ومملكة البحرين والهند، بزيادة قدرها 60% على عدد فروع الأنصاري للخدمات المالية الحالي، مدعومة بقوة عاملة تبلغ حوالي 6000 موظف، أي بزيادة بنسبة 25٪ على القوى العاملة لدى الشركة ما قبل الاستحواذ.

حددت الأنصاري للخدمات المالية مجموعة بي إف سي القابضة ذ.م.م باعتبارها قوى دافعة ومحرك رئيسي لنمو القطاع بسبب حصتها السوقية الكبيرة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بما في ذلك مملكة البحرين ودولة الكويت والهند. ويتماشى الاستحواذ مع ركائز النمو الاستراتيجية لشركة الأنصاري للخدمات المالية، والتي تستهدف بشكل أساسي توسيع حضورها الجغرافي، ونمو شبكة فروعها وتوسيع محفظة خدماتها. إن دمج الشركتين سيعزز ريادة الأنصاري للخدمات المالية في السوق، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو المستدام، مما يجسد التزام الأنصاري للخدمات المالية بتقديم قيمة طويلة الأجل لمساهميها.

وبلغت الإيرادات الموحدة للشركتين للسنة المالية 2023 حوالي 385 مليون دولار أمريكي(1.4 مليار درهم اماراتي)، ما يفوق بنسبة 22% من إيرادات الأنصاري للخدمات المالية المعلنة. ومن المرتقب أن يكون الاستحواذ تراكمياً، مما يؤدي إلى زيادة في الكفاءة التشغيلية وتآزر التكلفة الذي سيكون له تأثير إيجابي على ملف الأنصاري للخدمات المالية والقيمة المحققة للمساهمين. كما من المتوقع إغلاق الصفقة بحلول الربع الأول من عام2025، بعد الحصول على الموافقات القانونية والتنظيمية اللازمة في المناطق التي تعمل فيها مجموعة بي إف سي القابضة ذ.م.م. وتلبية الشروط المتفق عليها بين الشركتين.

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: "يشكّل هذا الاستحواذ الاستراتيجي محطة هامة في مسيرة نمو شركتنا، حيث يسهم في تعزيز دور الأنصاري للخدمات المالية كمجموعة رائدة في قطاع صرف العملات الأجنبية والتحويلات المالية في منطقة الخليج. ونسعى من خلال توسيع حضورنا ومحفظة خدماتنا في دول مجلس التعاون الخليجي والهند إلى توفير حلولنا المتكاملة للتحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية لقاعدة عملاء أوسع، بما يرسخ مكانتنا إقليمياً ويتماشى مع استراتيجية الشركة لدعم تنوع الأعمال ودخول أسواق جديدة. ونتطلع من خلال الاستحواذ إلى تزويد مساهمينا بالعوائد المثلى وتعزيز القيمة المضافة والمستدامة التي نتيحها لهم على المدى الطويل."

بدوره، قال إبراهيم نونو، المدير الإداري والرئيس التنفيذي لمجموعة بي إف سي القابضة: "يسرنا في مجموعة بي اف سي القابضة الإعلان عن استحواذ مجموعة الأنصاري للخدمات المالية على شركتنا، وهو ما يشكّل خطوة استراتيجية تبرز أهميتنا وامكاناتنا، وتتيح فرصاً جديدة وواعدة للنمو والابتكار. كما نفخر بالجهود الحثيثة التي بذلها فريق عملنا في سبيل تطوير الشركة، ونؤمن بأن الأنصاري للخدمات المالية ستؤدي دوراً محورياً في دعم رسالتنا المؤسسية وتحقيقها، بما يضمن أفضل النتائج لعملائنا وأصحاب المصلحة. ونتطلع قدماً للإنجازات التي سيثمر عنها هذا الاستحواذ."

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة بي إف سي القابضة تأسست عام 1917، وتعد أولى شركات خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي. وتعتبر المجموعة إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال في مملكة البحرين. وتأتي عملية الاستحواذ بعد أن استقطبت المجموعة اهتمام الأنصاري للخدمات المالية بفضل تحقيقها معدلات نمو وربحية ثابتة على مدى العقود الماضية، ونجاحها في تطوير شبكة تشمل أكثر من 150 فرع.

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