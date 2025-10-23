شارك راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية، ضمن فعاليات "قمة الجمعية الدولية لشبكات تحويل الأموال 2025" (IAMTN Summit)، من خلال جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان "القيادة المُمكّنة: توسيع نطاق التحويلات المالية العالمية من خلال الابتكار والشمول المالي"، حيث تطرق الأنصاري إلى التطور الذي يشهده قطاع التحويلات المالية، ودور القيادة الرشيدة في دفع عجلة الابتكار وتعزيز الشمول المالي.

وسلط راشد علي الأنصاري الضوء على الدور الكبير للثقة ونهج التركيز على العملاء والابتكار المستمر في رسم ملامح مستقبل التحويلات المالية العالمية، وآفاق تسخير الابتكارات التكنولوجية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوك تشين، والعملات المشفرّة المستقرة في إرساء معايير جديدة للأمان وسرعة المعاملات العابرة للحدود، إضافةً إلى تقديم قيمة ملموسة للعملاء.

وأكد الأنصاري أيضاً على جهود المجموعة في تمكين شركاتها التابعة، بما في ذلك الأنصاري للصرافة، من خلال رفد فرق العمل بالأدوات والتدريب اللازمين لضمان اتساق الخدمات والمنتجات مع المتطلبات والاحتياجات الإقليمية. وأسهمت مشاركة الأنصاري للخدمات المالية ضمن فعاليات هذه القمة في ترسيخ مكانتها كجهة فاعلة في قطاع التحويلات المالية العالمية، إلى جانب إبراز التزامها بتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي.

واكتسبت نسخة هذا العام من "قمة الجمعية الدولية لشبكات تحويل الأموال" رمزيةً خاصة، حيث تزامنت مع مرور 20 عاماً على تأسيس الجمعية في العاصمة البريطانية لندن. وقد أقيمت القمة في دبي خلال شهر أكتوبر 2025، مستقطبةً على مدار يومين نخبة من الخبراء والمسؤولين من جميع أنحاء العالم، إلى جانب المؤسسات المالية والمُتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية، لبحث سُبل تطوير منظومة التحويلات والمدفوعات الشاملة، ومعزّزةً مكانة دبي كمركز عالمي رائد للابتكار المالي. وتتخذ الجمعية من لندن في المملكة المتحدة مقراً لها، وتعدّ الجمعية التجارية الدولية الرائدة في مجال المدفوعات عبر الحدود، حيث تؤدي دوراً محورياً في صياغة السياسات وتعزيز التعاون ودفع عجلة الابتكار في هذا المجال،

