التعاون بين هيئة تنشيط السياحة الأردنية و Visit Qatar يعكس التزامهما المشترك بتعزيز الترويج السياحي

عمّان – الأردن: في خطوة جديدة لتعزيز حضور المنطقة على خريطة السياحة العالمية، أعلن الأردن وقطر عن شراكة استراتيجية في قطاع السياحة تستهدف السوق اليابانية الواعدة، عبر إطلاق برامج توقف ثنائية بين البلدين تقدم للسياح اليابانيين تجارب ثقافية متكاملة تجمع بين عراقة التاريخ وحداثة البنية التحتية. وجاء الإعلان خلال المعرض المتنقّل الذي نظمته هيئة تنشيط السياحة الأردنية في مدينتي طوكيو وأوساكا، بمشاركة Visit Qatar و"الخطوط الجوية القطرية".

وشهد المعرض حضوراً واسعاً من مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين، من بينهم ممثلو سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في طوكيو، إضافة إلى قيادات من قطاع السياحة والاستثمار، إلى جانب ممثلين عن Visit Qatar و"الخطوط الجوية القطرية". وقد شكّل المعرض منصة للتأكيد على الجهود المشتركة الرامية إلى ترسيخ مكانة الأردن وقطر كوجهات سياحية مفضلة لدى السياح اليابانيين.

وأكد الدكتور عبدالرزاق عربيات، المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية، على أهمية هذه الشراكة قائلاً: "يجمع الأردن وقطر بين تجارب ثقافية ثرية وغامرة تلبي تطلعات السائح الياباني. ومع تزايد اهتمام السواح اليابانين بزيارة البلدين، فإننا نعمل على استثمار تكامل نقاط القوة لدينا لتقديم نموذج شراكة واعد يعزّز زيارات التوقف بين البلدين. فالأردن بما يزخر به من مواقع تاريخية وطبيعة خلابة، وقطر بما توفره من بنية تحتية عصرية وتراث متنوع وشبكة طيران عالمية عبر الخطوط الجوية القطرية، كلها عناصر تشكّل تجربة متكاملة تحتفي بروعة وتنوع الثقافتين."

وخلال المعرض، قدّمت هيئة تنشيط السياحة الأردنية ندوة تعريفية شاملة أبرزت فيها تنوّع المنتج السياحي الأردني الذي يجمع بين التاريخ والثقافة والطبيعة. كما عقد ممثلو الهيئة سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى مع نظرائهم اليابانيين، شملت وسائل الإعلام، وجرى خلالها تسليط الضوء على فرص الاستثمار السياحي في الأردن. واختتمت فعاليات الندوة بحفل مميز عكس روح الضيافة الأردنية الأصيلة، من خلال تقديم أطباق تقليدية وأنشطة تراثية ثقافية أضفت أجواءً من الأصالة على الحدث.

وقدّمت Visit Qatar عرضًا متكاملًا يسلّط الضوء على المقوّمات السياحية والثقافية التي تتميز بها دولة قطر، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة وخدمات الربط الجوي العالمي التي توفرها الخطوط الجوية القطرية، ممّا يعزز من مكانة قطر كوجهة عالمية رائدة تقدّم تجارب سفر فريدة، وتميزها محطة مثالية للتوقف لمسافري الرحلات الطويلة. وبالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية و"اكتشف قطر"، عقدت Visit Qatar سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع شركاء من السوق الياباني لتبادل الأفكار وتطوير برامج سياحية مخصّصة تلبي اهتمامات المسافر الياباني، بهدف جذب المزيد من زوار الترانزيت والتوقف المؤقت إلى قطر.

ويؤكد التعاون بين Visit Qatar وهيئة السياحة الأردنية التزام الجانبين بتعزيز التعاون في مجال الترويج السياحي، من خلال تقديم تجربة ثقافية ثرية ومتكاملة للمسافرين من اليابان، تُبرز ثراء المقومات السياحية في كلا البلدين، وتعزز جاذبية المنطقة كوجهة تجمع بين التوقف والزيارة.

لمزيد من المعلومات حول العروض السياحية في الأردن، يرجى زيارة: www.visitjordan.com

لمزيد من المعلومات حول العروض السياحية في قطر، يرجى زيارة: www.visitqatar.com

