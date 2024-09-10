تبلغ قدرة رافعة شيرليج 5,000 طن وهي من إنتاج شركة شنغهاي شينهوا للصناعات الثقيلة المحدودة وتُعدّ الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا

يصل مستوى ارتفاع الأحمال الثقيلة إلى 120 متراً فوق سطح الماء بما يلبي الحاجة المتزايدة للمشاريع البحرية واسعة النطاق

دبي، الإمارات العربية المتحدة– أعلنت شركة الأحواض الجافة العالمية، اليوم، عن إبرام اتفاقية مع شركة شنغهاي شينهوا للصناعات الثقيلة المحدودة، لتزويدها برافعة "شيرليج" العائمة من الجيل الجديد تصل قدرتها على رفع الأحمال الثقيلة إلى 5,000 طن، للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد على المشاريع البحرية الضخمة.

وأقيم حفل توقيع الاتفاقية بدبي، بحضور سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، والدكتور القبطان رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية، ويو رويكاي، رئيس مجلس إدارة شركة شنغهاي شينهوا للصناعات الثقيلة المحدودة، وأعضاء الإدارة العليا من الشركتين.

ومن المتوقع أن تستغرق مرحلة تصميم وإنشاء واختبار وتشغيل الرافعة حوالي 24 شهرًا؛ حيث سيتم الانتهاء منها في الربع الثاني من العام 2026.

وستساهم الرافعة الجديدة، التي تتكون من قوائم عمودية بهيكل على شكل هرمي ومن عمودين مترابطين يتم تثبيتهما بواسطة دعامات ثقيلة على قوس، بمجرد تشغليها في تعزيز قدرات شركة الأحواض الجافة العالمية على رفع الأحمال الثقيلة، بما يمكنها من تلبية الاحتياجات المتزايدة في المشاريع الضخمة، مثل المنصّات البحرية لمحوّلات التيار عالي الجهد، والأجزاء العلوية من سفن التخزين والتفريغ العائمة. وسيستفيد هذا الاستثمار الجديد لشركة الأحواض الجافة العالمية من خبراتها الكبيرة التي تجسدت عبر التنفيذ الناجح لمشاريع مهمة مثل تحويل سفينة الغاز الطبيعي المسال "تانغو"، ووحدة التخزين والتفريغ العائمة "أكساليبور" العائمة ومشروع الخدمة الممددة الجاري على منصات الرياح البحرية في نورفولك فانجارد في المملكة المتحدة.

تتميز الرافعة الجديدة بهيكلها البالغ طوله 160 متراً على شكل هرمي، والذي يتيح رفع أحمال ثقيلة تصل إلى 5,000 طن إلى مستوى 120 متر فوق سطح الماء. بالإضافة إلى ذراع متحرك يصل وزنه إلى 600 طن، ليزيد من مستوى الرفع إلى 180 متر. وتتيح قدرة الرافعة إمكانية تركيب وحدات سفن أكبر حجماً يتم تصنيعها في ساحة السفن ورفعها لتجميعها على السفن، سواء على مقربة من الشاطئ أو في البحر، مما يساعد في تقليل الاعتماد على سفن الدعم. كما أن تعدّد استخدامات الرافعة يجعلها ملائمة تماماً لإنشاء المنصّات البحرية والجسور والمشاريع البحرية.

وقال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "يُمثّل استثمارنا في الرافعة الجديدة إنجازاً إستراتيجياً لشركة الأحواض الجافة العالمية، وتأكيداً على التزامنا بتعزيز عروضنا المقدّمة لمتعاملينا، وتحقيق التميز التشغيلي حول العالم. وستساهم هذه الرافعة العملاقة عند تشغيلها في تمكين ريادتنا على مستوى القطاع البحري. وتعزيز قدرتنا على دعم المشاريع التي تساهم في تحفيز النموّ الاقتصادي الإقليمي".

ومن جانبه، قال الدكتور القبطان رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية: "في ظلّ النموّ المتواصل لأحجام وقدرات السفن، تزايدت أهمية حلول الرفع المتقدمة مثل رافعات شيرليج. ويُعدّ استحواذنا على أكبر رافعة من هذا النوع في الشرق الأوسط وأفريقيا خطوة في غاية الأهمية لشركة الأحواض الجافة العالمية تُمكننا من التعامل مع سفن أكثر وزناً، ومن تسريع إنجاز وإدارة مشاريع أوسع نطاقاً وأكثر تعقيداً، وستساهم في تعزيز مكانتنا الرائدة في قطاعي الطاقة والصناعات البحرية. ومن جهة أخرى، فإن الخبرة الكبيرة لدى شركة شنغهاي شينهوا للصناعات الثقيلة المحدودة في تصنيع الرافعات عالية القدرة تجعلها شريكاً مثالياً يُعزّز قدراتنا في رفع الأحمال الثقيلة إلى حدّ كبير، وضمان نجاحنا في تنفيذ المشاريع العملاقة على المستويين الإقليمي والدولي".

ومن جانبه، قال يو رويكاي، رئيس مجلس إدارة شركة شنغهاي شينهوا للصناعات الثقيلة المحدودة: "تعتمد شراكتنا مع الأحواض الجافة العالمية على تاريخ طويل من المشاريع الناجحة مع مجموعة موانئ دبي العالمية، وتفتح الباب أمام تعاوننا في مشاريع مستقبلية. ونحن فخورون بمشاركتنا في هذا المشروع المتميز لتقديم رافعة حديثة تجمع بين قوّة التصميم وأحدث التقنيات، لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والسلامة."

الجدير بالذكر أن الرافعة العائمة الجديدة مصنوعة من الفولاذ فائق القوة، وتتميز بتقنيات أمان متقدّمة ونظام تحكّم متكامل ومتطوّر لتعزيز الكفاءة التشغيلية. ويساهم نظام مياه التوازن الأوتوماتيكي في ضمان استقرار الرافعة، كما يؤكد دمج محطة معالجة مياه التوازن ذات السعة العالية على التزام شركة الأحواض الجافة العالمية وحرصها على تحقيق الاستدامة البيئية.

نُبذة عن الأحواض الجافة العالمية:

أصبحت شركة الأحواض الجافة العالمية بدبي، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "دي بي ورلد"، على مدار الأعوام الـ 39 عامًا الماضية، المزوّد الرائد للخدمات البرية والبحرية في قطاعات الشحن والنفط والغاز والطاقة. وبإشراف المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم "طيّب الله ثراه"، تمّ تصميم هذا المشروع الطموح الذي يتميز بموقع استراتيجي في قلب منطقة سريعة التطوّر على مستوى العالم.

وتقوم "الأحواض الجافة العالمية" بإكمال أكثر من 300 مشروع سنوياً في المتوسط، ولديها سمعة رائدة بقدرتها على إنجاز 42 مشروعاً من مشروعات إعادة التجديد في وقتٍ واحد. وتقع الساحة بجوار ميناء راشد في دبي، وتمتد على مساحة 200 هكتار، وتضم ثلاثة أحواض للسفن ورصيفًا عائمًا، بالإضافة إلى مساحة للرسو تزيد عن 3700 متر مربع. كما أنها تتميز برافعة عائمة داخلية يمكنها رفع 2000 طن متري، بما في ذلك وزن المعدات اللازمة لجميع أنواع عمليات الرفع الثقيلة. وتجاوزت الشركة الأرقام القياسية المعتادة في عدد من أكبر مشروعات عمليات التصنيع البحري والبناء الجديدة في العالم.

وتحرص الأحواض الجافة العالمية على مواصلة التميز وتحقيق مزيد من النجاحات للصناعة البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وترسيخ مكانتها كساحة مفضلة للسفن على مستوى العالم.

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