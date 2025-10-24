يقع المركز الجديد داخل الفلاح سنترال مول، ويعزز شبكة برجيل القابضة للرعاية الصحية الأولية في جميع أنحاء أبو ظبي، ويربط سكان المنطقة بشبكتها العالمية للرعاية الصحية

أبوظبي: في إطار التزامها بتقديم رعاية صحية عالمية المستوى في متناول جميع سكان أبوظبي، أعلنت برجيل القابضة، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية فائقة التخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن افتتاح أحدث مرافقها، مركز برجيل الطبي في الفلاح، ويقع المركز داخل الفلاح سنترال مول.

وحضر حفل الافتتاح سعادة الدكتور سيف سلطان الناصري، وكيل دائرة البلديات والنقل، وسعادة الدكتورة فايزة سيف اليافعي، المديرة التنفيذية لقطاع جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة، والدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة؛ وعمران الخوري، عضو مجلس إدارة برجيل القابضة؛ وجون سونيل، الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة.

يُمثل إطلاق مركز برجيل الطبي في الفلاح خطوةً هامةً في استراتيجية برجيل القابضة لتعزيز شبكتها من مراكز الرعاية الصحية الأولية في جميع أنحاء أبو ظبي، ويعزز هذا المرفق الجديد هدف المجموعة المتمثل في بناء منظومة رعاية صحية متكاملة ومترابطة، حيث يُمكن للسكان الحصول على رعاية طبية موثوقة داخل أحيائهم، والاستفادة عند الحاجة من الإحالات واستمرارية الرعاية من خلال مستشفيات برجيل ومراكزها المتخصصة. ويرتبط المركز الجديد أيضاً بمدينة برجيل الطبية، مركز الرعاية الصحية الرباعي الرائد للمجموعة، مما يضمن حصول المرضى على خدمات الرعاية التخصصية المتقدمة والمعقدة ضمن نفس الشبكة المتكاملة.

من المتوقع أن يُسهم المركز في الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في المنطقة من خلال تقديم خدمات طبية مُيسّرة تُركز على الأسرة، وتُعزز الصحة العامة والوقاية والتدخل المبكر، مع التركيز على صحة الأسرة، واستمرارية الرعاية، وتقديم خدمة مخصصة للمرضى، كما يسعى المركز إلى بناء أحياء سكنية أكثر صحة وسعادة في جميع أنحاء أبوظبي.

يقدم المركز مجموعة واسعة من التخصصات، بما في ذلك طب الأسرة، والطب الباطني، وطب الأطفال، وأمراض النساء والتوليد. والجدير بالذكر أن خدمات الصحة النفسية والرعاية مُدمجة ضمن الرعاية الصحية الأولية، مما يضمن حصول المرضى على دعم شامل يُعنى بصحتهم الجسدية والنفسية كجزء من رحلتهم الصحية اليومية. تم تجهيز المركز بخدمات تشخيصية، بما في ذلك الموجات فوق الصوتية، والأشعة السينية، والمحاليل الوريدية، والصيدلية، وسحب الدم، وفحوصات نقطة الرعاية، بالإضافة إلى ذلك، يُقدم المركز فحوصات وقائية، وبرامج للإقلاع عن التدخين، وفحص ودعم التوحد، وخدمات التحصين والتطعيم.

وصرح جون سونيل، الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة، بأن المركز الجديد يُمثل إنجازًا رئيسيًا في مهمة المجموعة المستمرة لتعزيز أسس الرعاية الصحية الأولية في أبوظبي، وأضاف، في برجيل القابضة، نؤمن بأن الرعاية الصحية الأولية هي حجر الأساس لشبكة رعاية صحية قوية، ومن خلال توسيع نطاق خدماتنا من خلال مراكز مثل مركز برجيل الطبي في الفلاح، نضمن حصول كل مجتمع على خبرة طبية موثوقة ومسارات إحالة سلسة إلى مستشفياتنا المتخصصة، ولا يقتصر هذا النهج على تحسين الوصول فحسب، بل يعزز أيضًا تجربة المريض الشاملة من خلال استمرارية وجودة الرعاية".

وقالت الدكتورة خلود الزبيدي، المدير الطبي وأخصائية طب الأسرة: "هدفنا هو توفير أعلى معايير الرعاية الصحية للمجتمع، حتى تتمكن العائلات من تلقي رعاية متخصصة دون الحاجة إلى السفر بعيدًا، نريد أن تتميز كل زيارة لهم بالثقة وسهولة الوصول والعناية المخصصة لكل مريض".

إلى جانب الخدمات السريرية، سيلعب المركز دورًا فعالًا في إشراك المجتمع، وسيقود برامج على مدار العام تركز على الرعاية الوقائية والكشف المبكر والتوعية الصحية، ويستضيف جلسات تثقيفية وحملات فحص لتشجيع السكان على إعطاء الأولوية لصحتهم وتبني أنماط حياة صحية.

-انتهى-

