الرياض، المملكة العربية السعودية: مع استمرار النمو المتسارع لقطاع السياحة في المملكة العربية السعودية، رفعت المملكة سقف طموحاتها مستهدفة استقبال 150 مليون سائح بحلول عام 2030، مما يعزز مكانتها كوجهة عالمية رائدة. واستجابةً لهذا الزخم، يعلن فندق إيدج الرياض الربيع من روتانا افتتاحه رسميًا، ليقدم مفهومًا متجددًا للملاذ الحضري المصمم بما يواكب إيقاع الحياة العصرية في مدينة الرياض.

يقع الفندق في حي الربيع الحيوي، ويجمع بين الأناقة العصرية ودفء الضيافة العربية الأصيلة، ليخلق بيئة متكاملة تلبي احتياجات المسافرين بغرض العمل أو الترفيه على حد سواء. ويضم الفندق 71 غرفة وجناحًا عصريًا، وثلاثة منافذ مميزة لتجارب الطعام، وقاعة احتفالات كبرى، وثماني قاعات اجتماعات مرنة، بالإضافة إلى مرافق للياقة البدنية والعافية صُممت بعناية لتحقيق التوازن بين الراحة والأناقة والعملية.

تم تطوير الفندق ضمن الشراكة الاستراتيجية بين روتانا وشركة معمار للتطوير والاستثمار بهدف إطلاق عدة فنادق تحت علامة “إيدج من روتانا” في مختلف أنحاء المملكة. ويعكس هذا المشروع رؤية مشتركة لتقديم تجارب ضيافة عالية الجودة وقابلة للتوسع، بما يتماشى مع تطور المشهد السياحي في المملكة.

وفي قلب تجربة الفندق يبرز التركيز على الجوانب الاجتماعية وتجارب الطعام ونمط الحياة. حيث يستقبل الفندق ضيوفه في ردهة أنيقة صُممت بعناية لتعكس أجواء إقامة تجمع بين الراحة والتواصل. وتشمل خيارات الطعام ذا آلي، وهو بار رياضي مثالي لمتابعة المباريات المباشرة والاستمتاع بالطعام المميز؛ وبيسترو لونج حيث تُقدم قهوة بتيل مع وجبات خفيفة ومساحة مثالية للاجتماعات غير الرسمية؛ وبيسترو أند كو ، مركز اجتماعي لتجارب الطعام يقدم المأكولات العالمية في أجواء مريحة وحيوية.

كما تشكل الصحة والعافية جزءًا أساسيًا من تجربة الضيوف. إذ يضم نادي بوديلاينز للياقة والعافية صالة رياضية مجهزة بالكامل تلبي متطلبات أنماط الحياة الحديثة، إلى جانب منطقة عافية متكاملة تشمل حمامًا مغربيًا مميزًا وساونا وغرف بخار وخدمات علاجية مختارة بعناية، مما يوفر بيئة متكاملة للاسترخاء وتجديد النشاط.

وبهذه المناسبة، قال قزحيا طنوس، المدير العام للمجموعة:

"تمثل المملكة العربية السعودية اليوم أحد أكثر أسواق الضيافة ديناميكية وإثارة في المنطقة. وأنا فخور بأن أكون جزءًا من رحلة نمو علامة إيدج من روتانا والمساهمة في تطوير علامة تعكس احتياجات المسافرين المعاصرين. يتركز اهتمامنا على تقديم تجارب عالية الجودة وفعالة، مع بناء علاقة قوية مع السوق المحلي."

ويسترشد الفندق بفلسفة “مصمم للأعمال… ومستوحى من الراحة”، حيث يقدم تجربة ضيافة متكاملة تجمع بسلاسة بين الإنتاجية والاسترخاء والتواصل. وتعكس كل التفاصيل - من المساحات المصممة بعناية إلى تجارب الطعام والعافية المختارة - فهمًا عميقًا لاحتياجات المسافر العصري.

حول فندق إيدج الرياض الربيع من روتانا

يُعد فندق إيدج الرياض الربيع من روتانا ملاذًا حضريًا راقيًا يقع في قلب حي الربيع النابض بالحياة في مدينة الرياض.

ويتمتع الفندق بموقع استراتيجي يبعد 20 دقيقة فقط عن مطار الملك خالد الدولي، وعلى بُعد دقائق من مركز روشن فرونت للمعارض ومركز الملك عبدالله المالي (كافد)، مما يجعله وجهة مثالية للاجتماعات والفعاليات وتجارب العافية والإقامات العائلية.

ويقدم فندق إيدج الرياض الربيع تجارب طعام واجتماعية متنوعة عبر مجموعة من الوجهات المميزة؛ حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بمتابعة المباريات المباشرة وتناول أشهى الأطباق في ذا آلي، أو الاسترخاء في بيسترو لاونج حيث تُقدَّم قهوة بتيل والمشروبات المحضّرة بعناية، أو قضاء أوقات اجتماعية مريحة في بيسترو آند كو ، الوجهة الاجتماعية التي تقدم تشكيلة من المأكولات العالمية في أجواء عصرية مريحة.

كما يضم الفندق قاعة احتفالات كبرى تتسع لما يصل إلى 550ضيفًا ، إضافة إلى ثماني قاعات اجتماعات متعددة الاستخدامات ومساحات مخصصة لما قبل الفعاليات، صُممت خصيصًا لاستضافة المؤتمرات وورش العمل والمناسبات الاجتماعية. ويمكن للضيوف أيضًا الاستفادة من مرافق بودي لاينز للياقة والعافية التي تشمل صالة رياضية مجهزة بالكامل، وساونا وغرف بخار ومناطق استرخاء، بالإضافة إلى حمام مغربي مميز لتجربة عافية متكاملة.

وبشعاره «مصمم للأعمال… ومستوحى من الراحة»، يقدم فندق إيدج الرياض الربيع من روتانا تجربة ضيافة عصرية تجمع بسلاسة بين الإنتاجية والأناقة والراحة.

حول روتانا

تُعد روتانا واحدة من أبرز شركات الضيافة في المنطقة، وقد تأسست في أبوظبي عام 1992. وتدير الشركة محفظة تضم أكثر من 120 منشأة فندقية قيد التشغيل والتطوير في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا.

وتشتهر روتانا بالتزامها بالجودة ورضا الضيوف، حيث تدير ست علامات فندقية متميزة هي:

فنادق ومنتجعات روتانا (Rotana Hotels & Resorts)،

فنادق سنترو (Centro Hotels)،

فنادق ومنتجعات ريحان من روتانا (Rayhaan Hotels & Resorts)،

أرجان للشقق الفندقية (Arjaan Hotel Apartments)،

إيدج من روتانا (Edge by Rotana)،

وذا ريزيدنسز من روتانا (The Residences by Rotana).

وبصفتها عضوًا في تحالف الفنادق العالمي (جلوبال هوتيل ألاينس – Global Hotel Alliance “GHA”)، أكبر تحالف عالمي للعلامات الفندقية المستقلة، تعد روتانا جزءًا من برنامج الولاء جي إتش إيه ديسكفري (GHA DISCOVERY) الذي يوفر مزايا حصرية للضيوف في أكثر من 950 فندقًا في 100 دولة حول العالم.

ومن خلال وعد علامتها التجارية «الوقت الثمين» (Treasured Time)، تواصل روتانا توسيع حضورها في الأسواق الرئيسية مع تقديم تجارب ضيافة موثوقة ومتميزة.

