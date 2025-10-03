دمشق – وقعت إليغانسيا كاترينغ Elegancia Catering ، إحدى شركات مجموعة إليغانسيا للخدمات في استثمار القابضة ش.م.ع.ق مذكرة تفاهم صباح اليوم مع شركة أورباكون للمطارات تتولى بموجبها تجهيز وحدة إنتاج مركزية لخدمات الطعام في مطار دمشق الدولي، والتي سيتم من خلالها إدارة عمليات تموين الطائرات، وتقديم خدمات الطعام داخل المطار.

وقد تم توقيع المذكرة بين كل من يوسف الحبال رئيس قطاع العمليات بشركة إليغانسيا كاترينغ ومحمد عارف أوزوزان، الرئيس التنفيذي لشركة أورباكون للامتيازات والطاقة ممثلاً عن أورباكون للمطارات.

قال عبدالمنعم السقا، الرئيس التنفيذي لمجموعة إليغانسيا للخدمات: "يُعد مشروع تقديم خدمات تموين الطائرات وخدمات الطعام في مطار دمشق الدولي خطوة استراتيجية تعكس التزامنا بالتميز التشغيلي والشراكات المثمرة. من خلال إليغانسيا كاترينغ، وبالتعاون مع شركائنا الدوليين، نسعى إلى إرساء معايير جديدة في جودة الخدمات وتعزيز كفاءة العمليات بما يرتقي بتجربة المسافرين ويلبّي تطلعات الأسواق الإقليمية. وأضاف:اعتمادنا لتقديم هذه الخدمة الحيوية في مطار دمشق الدولي وتعاوننا مع Newrest في هذا الإطار يعكسان استراتيجيتنا في جلب أفضل الخبرات واتباع أعلى المعايير الدولية في كافة الخدمات التي نقدمها."

وسوف تقوم شركة Newrest Gulf، وهي كيان مساهم الأقلية في مجموعة Newrest الدولية بتقديم الدعم الفني لشركة إليغانسيا كاترنغ Elegancia Catering في تصميم وبناء الوحدة المركزية لعمليات التموين. ومن خلال الاستفادة من خبرتها الدولية في إدارة تموين شركات الطيران، ستوفر Newrest Gulf المعرفة الفنية والتوجيه بشأن اختيار المعدات والدعم لأتمتة عمليات الإنتاج.

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تصميم وحدة إنتاج حديثة وعالية الأداء ومطابقة للمعايير الدولية، مساعدة ودعم إليغانسيا كاترينغ Elegancia Catering في اختيار وتركيب المعدات الصناعية، تحسين أتمتة خطوط الإنتاج، وضمان نقل المعرفة والتدريب للفرق المحلية.

علق خوان ليون، الرئيس التنفيذي للمجموعة في استثمار القابضة على التوقيع قائلاً: "نحن في استثمار القابضة نؤمن بأهمية توسيع حضورنا الإقليمي والدولي والمساهمة في تطوير البنية التحتية الحيوية في المنطقة في إطار استراتيجيتنا للتوسع الدولي.

تعكس هذه المبادرة الطموح المشترك لتحالف شركة Elegancia Catering وشركة Newrest Gulf ، لجعل مطار دمشق معيارًا إقليميًا في مجال تموين شركات الطيران، حيث يجمع التعاون بين خبرات إليغانسيا كاترينغ في تقديم خدمات الطعام والتموين المتكاملة والريادة العالمية لشركة Newrest Gulf في تموين الطائرات والمطارات. وسيتيح هذا التعاون تقديم حلول متكاملة وفق نماذج تشغيلية متنوعة، بما يشمل العمليات التشغيلية والتجهيزات والكوادر والتموين، وصولاً إلى إعداد أطباق مخصّصة وتطوير قوائم مبتكرة تتناسب مع مختلف الاحتياجات.

إليغانسيا كاترينغ هي جزء من مجموعة إليغانسيا للخدمات، وهي واحدة من أكبر شركات الخدمات في المنطقة، وتعمل في 9 دول من خلال أكثر من 15,000 موظف في إدارة المرافق المتكاملة، التموين الصناعي وحلول الطعام على نطاق واسع ، وحلول القوى العاملة الشاملة وإدارتها، والنقل والخدمات اللوجستية ، وخدمات التوريد والتجارة المتخصصة. وتقدم شركة إليغانسيا للخدمات حاليا خدمات الطعام في 27 صالة لكبار الشخصيات في مطارات المملكة العربية السعودية، بما في ذلك مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، وغيرها، كما تقدم الشركة خدمات إدارة المرافق لمطار الملكة علياء الدولي في عمان، الأردن.

ويهدف مشروع تطوير مطار دمشق الدولي الذي تقوده مجموعة أورباكون القابضة، إلى تحويل المطار إلى مركز إقليمي متكامل قادر على استيعاب 31 مليون مسافر سنويا عند اكتمال جميع مراحله، مع مرافق عامة بمستويات عالمية، وسيتم إنجازه عبر خمس مراحل متتالية تبدأ برفع الطاقة الاستيعابية إلى 6 ملايين مسافر خلال السنة الأولى، ثم 16 مليونا عند اكتمال المرحلة الثانية، وصولا إلى القدرة الكاملة البالغة 31 مليون مسافر سنويا عند اكتمال كافة مراحل المشروع.

