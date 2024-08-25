

أعلنت شركة سكن عن استحواذها على شركة هابوندو، وذلك في إطار خططها التوسعية الطموحة في منطقة الخليج. يعكس هذا الاستحواذ التزام شركة سكن بتعزيز قدرتها على تقديم الحلول المبتكرة في قطاع البروبتك وتوسيع نطاق خدماتها لتلبية احتياجات القطاع العقاري في الخليج.

تقدم سكن خدماتها العقارية في العديد من دول الخليج مثل الكويت والمملكة العربية السعودية وعمان والبحرين، ومع استحواذها على هابوندو، ستتوسع عملياتها الآن لتخدم السوق العقاري القطري. من خلال دمج الخبرة العميقة لهابوندو في السوق القطري مع التكنولوجيا المتطورة لشركة سكن وشبكتها العقارية الواسعة، ومن المتوقع أن تعيد هذه الشراكة هيكلة السوق العقاري في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وتهدف هذه الصفقة على تحقيق أهداف استراتيجية، من أبرزها:

توسيع نطاق الخدمات: ستتمكن سكن من تقديم خدماتها المتميزة في قطر، مستفيدة من شبكة هابوندو الواسعة وعلاقاتها القوية مع العملاء والمطورين العقاريين.

رؤى دقيقة قائمة على البيانات: سيوفر الاستحواذ مجموعة شاملة من البيانات العقارية لتعزيز الشفافية في السوق، وتقديم تقارير مفصلة تُقدم رؤى قيّمة قائمة على البيانات لشركات العقارات والباحثين عن العقارات ومالكي العقارات والمطورين والمهتمين بالعقارات عموماً.

زيادة الحصة السوقية: سيساعد هذا الاستحواذ سكن على زيادة حصتها في السوق العقاري القطري، وبالتالي تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الشركات العقارية في المنطقة.

تعزيز الابتكار: سيساهم دمج تقنيات الشركتين في تحسين مستوى الابتكار وتقديم حلول عقارية مبتكرة تسهم في تحسين تجربة المستخدمين.

انتشار أوسع: من خلال شبكة سكن الإقليمية، ستتمكن هابوندو من الوصول إلى جمهور أكبر، مما يفتح آفاقًا جديدة لشركات العقارات والمالكين والباحثين عن العقارات.

الابتكار والنمو: ستدفع هذه الشراكة نحو تطورات رائدة في مجال التكنولوجيا العقارية، مما سيعزز من دعم العملاء ويرفع تجربة المستخدم إلى مستوى جديد تمامًا.

وقال الأستاذ عبدالله الصالح، الرئيس التنفيذي لشركة سكن: "نرحب بهابوندو ضمن عائلة سكن. معًا، سنوفر منصة أشمل وأوسع وأكثر سهولة في الاستخدام، مما سيعزز من قيمة خدماتنا لعملائنا في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. ستمكننا هذه الشراكة من تقديم خدمات أفضل وتوسيع نطاق نموّنا في المنطقة."

وعبّر أحمد الخنجي، الرئيس التنفيذي لهابوندو، عن تفاؤله قائلاً: "الاندماج مع سكن يتماشى بشكل مثالي مع رؤيتنا لإحداث تحول جذري في سوق العقارات في قطر وخارجها. حيث سنوسع هدفنا المتمثل في تعزيز الشفافية في قطاع العقارات، كما أننا متحمسون لما يحمله المستقبل من فرص واعدة جراء هذه الصفقة.

وبفضل هذه الصفقة سيتمكن العملاء من الوصول إلى مجموعة متنوعة من العقارات والخدمات المتقدمة عبر منصة واحدة. كما ستستفيد الشركات العقارية والمطورين من الأدوات والميزات المتطورة التي ستوفرها المنصة الموحدة.

كما تخطط سكن لمواصلة التوسع والنمو في السوق القطري، مع التركيز على تقديم خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات العملاء وتفوق توقعاتهم. كما تسعى الشركة إلى تعزيز وجودها في بقية دول الخليج من خلال استراتيجيات نمو مبتكرة واستحواذات مستقبلية.

نبذة عن سكن - https://sakan.co/en

سكن هي منصة تكنولوجيا عقارية رائدة تعمل على تقديم حلول مبتكرة في مجال التكنولوجيا العقارية "البروبتك". تأسست سكن بهدف تسهيل عمليات البحث والشراء والاستئجار وإدارة العقارات من خلال توفير منصة رقمية متكاملة.

نبذة عن هابوندو - https://hapondo.qa

هابوندو هي المنصة الأولى في قطر للتسويق العقاري التي تهدف إلى تقديم أفضل المنتجات والخدمات العقارية وتوفير تجربة مستخدم مميزة للباحثين عن عقارات من خلال ربط الشركات العقارية بالعملاء. ما يميز هابوندو هو تخصصها في تحليل البيانات العقارية وبناء التقييمات الشاملة والتقارير المفصلة المبنية على أسس بيانات دقيقة.

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