الإمارات العربية المتحدة : توصلت جمهورية غينيا، ممثلة في وزير المناجم والجيولوجيا ووزير الاقتصاد والمالية والميزانية، من جهة، وشركتا غينيا ألومينا كوربوريشن والإمارات العالمية للألمنيوم، من جهة أخرى، إلى تسوية ودية، تهدف إلى التسوية النهائية للنزاعات الناتجة عن توقف أنشطة شركة غينيا ألومينا كوربوريشن في جمهورية غينيا وانقطاع إمدادات البوكسيت إلى مجموعة شركات الإمارات العالمية للألمنيوم، بما في ذلك أي نزاع يتعلق بشركة البوكسيت الغينية (CBG)، و قد تم التفاوض على التسوية تحت رعاية الرئيس الحالي لنقابة المحامين في باريس (نقيب المحامين).

تشمل أحكام الاتفاق، الذي يخضع لبعض الشروط، من جهة، قيام جمهورية غينيا بدفع مبلغ إجمالي لشركة غينيا ألومينا كوربوريشن مقابل نقل أصولها إلى شركة نيمبا للتعدين بهدف مشروع استغلال البوكسيت في سانجاريدي، ومن جهة أخرى، تجديد اتفاقيات إمدادات البوكسيت بين شركة البوكسيت الغينية (CBG) ومجموعة شركات الإمارات العالمية للألمنيوم بموجب شروط تجارية متبادلة المنفعة.

ويعكس هذا الاتفاق الجهد البنّاء الحازم في سبيل تطبيع العلاقات التجارية بين الأطراف وتعزيزها، تماشياً مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة الاستراتيجية لسيماندو.

