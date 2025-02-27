أبوظبي: عَقَدَت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة اتفاقيةَ تعاون مع شركة "إي آند الإمارات"؛ لتطوير منظومة رقمية تُعزز تجارب المُصَلِّين في خطبة الجمعة، ولدعمِ جهودِ الهيئة للارتقاء بخدماتها المقدَّمة للمجتمع.

وأكَّد معالي الدكتور/ عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن توقيع هذه الاتفاقية يندرج ضمن مبادرات الهيئة وحرصها على تلبية احتياجات المجتمع المعرفية والثقافية والتوعوية، وتقديم خدماتها بصورة مبتكرة لافتة تتماشى مع التطوُّر التقني والذكاء الاصطناعي الذي تَنْشُده حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، مبينًا أن هذه المنظومة الرقمية الجديدة تُعَدُّ إضافة إلى منصات الهيئة التواصلية الأخرى مع الجمهور؛ للتعرف على استفساراتهم ومقترحاتهم ورؤيتهم والاستفادة منها في إعداد خطب الجمعة والارتقاء بخدمات المساجد، مُشِيدًا بالدعم الكبير من صاحب السُّمُوِّ/ رئيس الدولة (حفظه الله) والقيادة الرشيدة للهيئة ورعايتهم واهتمامهم بشؤون المساجد، وحرصهم على توفير كلِّ متطلباتها، وتمكينها من أداء رسالتها في المجتمع؛ باعتبارها مركزَ إشعاعٍ ديني وحضاري وثقافي واجتماعي، ومصدرًا للتعاون والتكافل والتسامح عبْر مختلف الأزمنة والعصور.

من جِهته، قال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة "إي آند الإمارات": "نَعْتَزُّ بالتعاونِ اليومَ مع الهيئةِ العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة؛ لندعم تبنِّي الحلول الرقمية المبتكرة في مجال مهم للغاية يُثري حياتنا اليومية. وتأتي هذه المبادرة تزامُنًا مع إعلان عام 2025 (عام المجتمع) في دولة الإمارات؛ لتُتيح الاستفادةَ من تقنيات الذكاء الاصطناعي والاتصال الرقمي في تعزيز الوعي الديني والثقافي لدى المُصَلِّين، وتمكينهم من التفاعل مع تراثهم وقِيَمِهم بطرق حديثة ومبتكَرة. نحن فخورن بدعم مساعي الهيئة للارتقاء بتجربة المُصَلِّين والمحافظة على قِيَمِ الإيمان والمعرفة، ودمج إمكانيات التكنولوجيا المتقدمة لغايات نبيلة".

وفي إطار هذا التعاون، ستتكفَّل "إي آند الإمارات"، التي تُعَدُّ ركيزة قطاع الاتصالات التابعة لمجموعة التكنولوجيا العالمية "إي آند"، بإدارة المنظومة الرقمية وتقديم الدعم المستمر والمتابعة الاسْتِبَاقِيَّة على مدار الساعة، كما ستقوم بتركيب شاشات رقمية وتقديم الدعم الفني فيما يزيد عن 200 مسجد في المرحلة الأولى، باستخدام شاشات حديثة وتقنيات اتصال الجيل الخامس؛ لتبسيط الاتصال بين المساجد وأفراد المجتمع.

وإلى جانب ذلك، ستوفِّر "إي آند الإمارات" تطبيقَ "الخطيب الذكي" المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يهدف إلى تحسين طريقة إلقاء الخطب؛ عبر تحليل الجوانب الرئيسية لأداء الخطيب. ويقوم التطبيق بتقييم عناصر مثل وضوح الصوت والنُّطْق ونَبْرَة الصوت، إلى جانب عدة عوامل أخرى حدَّدَتها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ما يوفِّر تحليلًا شاملًا لكل خطبة.

كما يوفِّر تطبيق "الخطيب الذكي" للهيئة رُؤًى عملية حول طريقة إلقاء الخطب، بما في ذلك المجالات التي يمكن أن تكون بحاجة للتحسين، وبالتالي المساهمة في الارتقاء بتجربة الخطبة لتصبح أكثر تأثيرًا وفعالية.

ويهدف تطبيق "الخطيب الذكي" إلى تبسيط العمليات التشغيلية الأساسية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، كما يدعم التطبيق جهود الهيئة في تعزيز معايير الخطاب الديني، وضمان اتِّسَاقه، بما يعزِّز تفاعل المجتمع.

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