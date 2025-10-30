أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وقع مجلس أعمال أبوظبي للشباب التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع منصة "نمو"، بهدف تمكين المشاريع التي يقودها الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات التمويل وتبادل المعرفة، بما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد لريادة الأعمال والابتكار في المنطقة.

وقّع الاتفاقية كل من منصور عبد الجبار الصايغ، رئيس مجلس أعمال أبوظبي للشباب، محمد البنعلي، المدير العام لمنصة "نمو"، وذلك بحضور سعادة مروة عبدالله المنصوري عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، و عدد من أعضاء المجلس وممثلي المنصة.

وتهدف الاتفاقية إلى خلق منصة تعاون فاعلة بين الجانبين تتيح لرواد الأعمال الشباب فرصة الوصول إلى الحلول التمويلية التي تقدمها "نمو"، إلى جانب دعم برامج المجلس الموجهة لتمكين الكفاءات الشابة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ريادة الأعمال الشبابية:

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون الجهتان في تنفيذ برامج مشتركة وورش عمل تعريفية تستهدف أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الشباب، إلى جانب تبادل البيانات والمعلومات التحليلية لدعم صُنّاع القرار في تطوير السياسات المستقبلية.

كما تنص الاتفاقية على التعاون في تنظيم الفعاليات التفاعلية والجلسات الحوارية التي تسلّط الضوء على فرص التمويل المبتكرة في السوق، وتمكين رواد الأعمال من التواصل المباشر مع المستثمرين والمنصات الداعمة.

وتشمل بنود الاتفاقية كذلك إتاحة منصة "نمو" الرقمية أمام أعضاء مجلس أعمال أبوظبي للشباب للاستفادة من حلولها في مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تبادل الخبرات التسويقية، وإطلاق مبادرات توعوية مشتركة تستهدف نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب .

تعزيز الشراكات الاقتصادية:

وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، قال منصور عبد الجبار الصايغ،:"تأتي هذه الاتفاقية تجسيداً لرؤية مجلس أعمال أبوظبي للشباب في دعم وتمكين جيل جديد من رواد الأعمال الشباب، من خلال تعزيز التعاون مع شركاء استراتيجيين يملكون الخبرة والموارد اللازمة لتوفير بيئة أعمال محفزة ومستدامة" وقال : "نحن نؤمن بأن الاستثمار في الشباب يمثل رؤية وطنية متكاملة لبناء اقتصاد تنافسي عالمي قائم على الابتكار، واستثمار طاقات الشباب، ودعم ريادة الأعمال، وهو ما يتواكب مع مستهدفات الحملة الوطنية ( الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم ) ".

وأضاف الصايغ": نتطلع من خلال تعاوننا مع منصة ‘نمو’ إلى توفير منظومة متكاملة تدعم نمو المشاريع الريادية وتساعدها على الوصول إلى مختلف الأسواق والمستثمرين محلياً ودولياً، بحيث نبني نموذجاً ناجحاً للشراكات المؤسسية بين القطاعين العام والخاص، لتمكّين الشباب من إطلاق مشاريع مبتكرة ونوعية تحقق النمو والتوسع والاستدامة".

تحفيز بيئة الأعمال:

من جانبه، أعرب محمد البنعلي، عن اعتزازه بتوقيع الاتفاقية مع مجلس أعمال أبوظبي للشباب، مؤكداً أهمية هذا التعاون في تطوير منظومة الأعمال القائمة على الشفافية والاستدامة. وقال البنعلي: "تمثل هذه الشراكة خطوة نوعية نحو تمكين رواد الأعمال الشباب من الوصول إلى حلول تمويل مبتكرة، وتوفير الأدوات التي تساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية قادرة على المنافسة". وقال "نحن في منصة ‘نمو’ نلتزم بدعم الشباب من خلال تسهيل وصولهم إلى رأس المال، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تمكّنهم من تحقيق النمو المستدام. “وأشار إلى أن التعاون مع مجلس أعمال أبوظبي للشباب سيسهم في توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من خدمات المنصة، وتعزيز التواصل مع رواد الأعمال في مختلف القطاعات الحيوية التي تشكل ركائز الاقتصاد الوطني.

آفاق جديدة للتعاون:

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إطلاق مبادرات نوعية مشتركة تخدم رواد الأعمال في مراحل تأسيس وتطوير مشاريعهم، إلى جانب تحفيز بيئة ريادة الأعمال في إمارة أبوظبي من خلال توسيع شبكة الشراكات بين الجهات المعنية، والداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال التنسيق في الحملات التوعوية والمخرجات التسويقية، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الفئات المستهدفة من رواد الأعمال الشباب.

وتنسجم هذه الخطوة مع رؤية غرفة أبوظبي الهادفة إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار، وتمكين الشباب من المساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الإمارة على المستويين الإقليمي والعالمي.

