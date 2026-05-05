أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة ايدج عن توقيع اتفاقية خدمات نقل جوي عالمية مع الاتحاد للطيران خلال معرض "اصنع في الإمارات 2026"، بهدف توحيد عمليات الشحن الجوي الخاصة بها تحت مظلة الناقل الوطني لدولة الإمارات.

وبموجب الاتفاقية، ستلبي مجموعة ايدج احتياجاتها واحتياجات شركاتها التابعة البالغ عددها 35 شركة، بالاعتماد على خدمات الشحن الجوي التابعة للاتحاد للطيران. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية ايدج لتعزيز الشراكات المحلية عبر سلاسل إمدادها وعملياتها التشغيلية، بما يدعم الاستثمار في القدرات الوطنية ويعزز الاعتماد عليها، لا سيما مع نمو أعمال المجموعة.

وفي هذا الصدد، قال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "تعكس هذه الاتفاقية التزامنا ببناء شراكات محلية ذات قيمة مستدامة لدولة الإمارات. ويسهم تعاونّا مع الاتحاد للطيران في رفع كفاءة عملياتنا ودعم نمو منظومة صناعية وطنية متكاملة."

ومن جانبها، قال انطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لشركة طيران الاتحاد: "توفر الاتحاد للشحن بنية تشغيلية موثوقة وآمنة ذات امتداد عالمي، قادرة على دعم متطلبات العمليات الصناعية والدفاعية المتقدمة، كما تسهم في تعزيز القدرات الوطنية من خلال الشراكات المحلية. ويعكس توحيد عمليات الشحن بين ايدج والاتحاد للشحن مستوى عالياً من الثقة في قدرة الناقل الوطني على تلبية متطلبات تشغيلية معقدة وعالية القيمة ضمن أطر زمنية دقيقة."

نبذة عن ايدج

أطلقت ايدج في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكبر المجموعات الريادية على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وقد أسست المجموعة بهدف تطوير الحلول الابداعية والمبتكرة للقطاع الدفاعي والمساهمة في دفع التطور والتغيير في العديد من القطاعات الرئيسية. حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

تُركز مجموعة ايدج خصيصاً على توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في جهودها لتطوير القدرات السيادية سواء لتصديرها عالمياً أو لتعزيز الأمن الوطني، وذلك من خلال تعاونها الوطيد مع مشغلي الخطوط الأمامية والشركاء العالميين وتطوير التكنولوجيا الحديثة مثل القدرات المستقلة، والأنظمة المادية السيبرانية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها. يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.

لمحة حول الاتحاد للشحن:

شركة الاتحاد للشحن هي ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية ومناولة البضائع التابع للاتحاد للطيران. ومنذ تأسيسها في عام 2004، حققت الاتحاد للشحن نمواً سريعاً خلال فترة زمنية قصيرة، لترسخ مكانتها بصفتها واحدةً من أبرز شركات الشحن الجوي على مستوى العالم؛ حيث تقدم للعملاء مجموعة متنوعة من منتجات وخدمات الشحن من خلال شبكة عالمية واسعة من العمليات المعتمدة والمجدولة.

يقع المركز الرئيسي للشركة في أبوظبي ضمن موقع استراتيجي وسط أكثر الممرات التجارية حيويةً في العالم، مما يتيح لها الربط بين آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا وأفريقيا، والارتقاء بمعايير الجودة والسرعة والعناية ومواصلة تقديم خدماتها وفق أعلى المعايير الدولية. وفي إطار المنصة الجديدة، أطلقت الاتحاد للشحن حملتها الأولى "ليس مجرد عنوان" التي تحتفي بالقصص الإنسانية والمعاني العميقة وراء كل شحنة، بأسلوب سردي مؤثر لإبراز الطابع الإنساني لعمليات الشحن ودورها في ربط الأفراد والمجتمعات والاقتصادات حول العالم.

وبالإضافة إلى نقل البضائع العامة، تقدم الاتحاد للشحن مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المتخصصة؛ بما في ذلك خدمات سكاي ستيبلز لنقل الخيول، ولايف أنيمالز لنقل الحيوانات الأليفة، وفارما لايف لنقل الأدوية ومنتجات علوم الحياة، وفريش فوروارد لنقل المنتجات سريعة التلف، وسيكيورتيك لنقل الأجهزة الإلكترونية، وفلايت فاليه لنقل شحنات السيارات، وإير ميل، وسيف جارد، وفلاي كلتشر لنقل المنتجات الحساسة.

وتعدّ الاتحاد للشحن من بين شركات الطيران العالمية القليلة التي حصلت على الشهادات الأربع لمركز التميز للمدققين المستقلين من الاتحاد الدولي للنقل الجوي في مجالات نقل الأدوية والمنتجات الطازجة والحيوانات الأليفة وبطاريات الليثيوم، مما يعكس التزامها بأعلى المعايير الدولية.

