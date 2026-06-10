الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت ابي السعودية، المدعومة من شركة الرائدة للحلول الرقمية، عن شراكة استراتيجية مع سكواديو، المنصة الرائدة في توظيف المواهب التقنية وبناء الفرق المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف توفير خدمة الوصول إلى الأجور المكتسبة (EWA) لموظفي سكواديو في المملكة العربية السعودية.

وبموجب هذه الشراكة، سيتمكن موظفو سكواديو من الوصول إلى جزء من رواتبهم المستحقة في أي وقت خلال الشهر، مما يمنحهم مرونة مالية أكبر ويساعدهم على إدارة التزاماتهم المالية اليومية بكفاءة وسهولة.

وفي هذا السياق، أكّد عمير أنصاري، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ابي، "أن في ابي، نؤمن بأن مستقبل العمل لا يقتصر على كيفية أداء الموظفين لمهامهم، بل يشمل أيضاً كيفية وصولهم إلى مستحقاتهم المالية. تُمكّن خدمة الوصول إلى الأجور المكتسبة الموظفين من تعزيز سيطرتهم على أوضاعهم المالية، وفي الوقت نفسه تساعد أصحاب العمل على بناء فرق أكثر إنتاجية وارتباطاً واستقراراً مالياً. وتعكس شراكتنا مع سكواديو التزاماً مشتركاً بتسخير التكنولوجيا لتحسين رفاهية الموظفين وتقديم تجربة عمل عصرية ومبتكرة."

وصرّح الرئيس التنفيذي لشركة سكواديو عبد الرحمن الزعاقي قائلاً: "سعيدين بهذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة ابي، والتي تعكس التزامنا بتوفير بيئة عمل مميزة تدعم رفاهية موظفينا وفرقنا التقنية، وتمكّنهم من الوصول إلى حلول مالية مرنة تعزز الاستقرار والإنتاجية. ونحن فخورون بالتعاون مع شريك يشاركنا رؤيتنا لتحسين تجربة الموظف. كما نؤمن في سكواديو بأن تمكين الفرق التقنية بأدوات ومزايا حديثة هو أساس بناء بيئات عمل أكثر كفاءة واستدامة."

ومع استمرار المؤسسات في المملكة العربية السعودية في الاستثمار في رفاهية الموظفين وتسريع التحول الرقمي، تبرز هذه الشراكة أهمية الحلول المالية المبتكرة في تحسين تجربة العمل ودعم الاحتياجات المتغيرة للقوى العاملة.

ومنذ تأسيسها عام 2021، واصلت ابي توسعها في باكستان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، مقدمةً حلولاً مالية رقمية تتيح وصولاً سريعاً وشفافاً إلى السيولة. وتخدم الشركة اليوم أكثر من مليون مستخدم، بالتعاون مع أكثر من 7000 شريك تجاري، مساهمةً في تعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي في الأسواق الناشئة.

نبذة عن ابي

تقدم ابي مجموعة متكاملة من الحلول المالية الرقمية، تشمل خدمة الوصول إلى الأجور المكتسبة وحلول تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد أسهمت شراكاتها مع أكثر من 7000 شركة في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أثر اجتماعي مستدام.

وحصلت ابي على العديد من الجوائز والتقديرات العالمية، حيث تم اختيارها من قبل Hub71 وEndeavor، كما أصبحت أول شركة تكنولوجيا مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ تنال لقب "رواد التكنولوجيا" من المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2023. كذلك أُدرجت ضمن قائمة أفضل 100 شركة واعدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وانضمت إلى برنامج Start Path التابع لماستركارد.

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