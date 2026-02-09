الدراسات الأولية تشمل تقييم قدرة التحلية التي تصل إلى 1.2 مليون متر مكعب يومياً بالاستفادة من خبرة أكوا العالمية في مجال البنية التحتية للمياه والتوزيع وتمويل المشاريع

دمشق، الجمهورية العربية السورية: أعلنت شركة أكوا، وهي أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والرائدة في مجال تحول الطاقة، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، عن توقيع اتفاقية تطوير مشترك بين وزارة الطاقة في الجمهورية العربية السورية من جهة وائتلاف "أكوا" مع شركة نقل المياه (WTCO) في المملكة العربية السعودية. وتُشكّل هذه الاتفاقية بدايةً للدراسات التمهيدية لدعم تقييم وتطوير مشاريع تحلية المياه ونقلها داخل الجمهورية العربية السورية، بما يُسهم في تحقيق أهداف الأمن المائي طويلة الأجل للدولة.

وبموجب اتفاقية التطوير المشترك، سوف يُجري الطرفان دراسات فنية وتجارية ودراسات جدوى خلال مرحلة التطوير. وتشمل هذه الدراسات تقييم الطلب على المياه، وتقييم موارد المياه المتاحة، ومراجعة حلول التحلية ونقل المياه المُحتملة. وتهدف هذه الدراسات إلى دعم تقييم مشاريع تحلية مياه البحر بسعة إجمالية تصل إلى 1.2 مليون متر مكعب يومياً، إلى جانب البنية التحتية اللازمة لنقل المياه والمرافق المُساندة. وسيدعم هذا النهج المرحلي اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التنمية المستقبلية، مع الاستفادة من خبرة أكوا في تحلية المياه ونقلها وتشغيلها وتمويل المشاريع.

وصرّح ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا، قائلاً: "تتمتّع أكوا بسجل حافل في تطوير وتنفيذ مشاريع تحلية ونقل المياه واسعة النطاق حول العالم، ما يُسهم في مساعدة الدول على تأمين مياه موثوقة وبأسعار تنافسية لشعوبها. وتعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتطبيق هذه الخبرة لدعم الأمن المائي طويل الأمد في سوريا، وذلك من خلال نهج منظم ومرحلي يركّز على الدقّة الفنّية والجدوى والاستدامة. ونتطلّع إلى العمل عن كثب مع وزارة الطاقة لتقييم الحلول التي من شأنها تعزيز البنية التحتية للمياه ودعم التنمية المستقبلية."

وُقّعت اتفاقية التطوير المشترك بحضور ممثلين عن وزارة الطاقة السورية وائتلاف أكوا مع شركة نقل المياه، ما يعكس الجهود المتواصلة للنهوض بحلول مستدامة لقطاع المياه وتعزيز البنية التحتية للمياه بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

ويمثل هذا الاتفاق خطوة هامة نحو دعم الأمن المائي في سوريا والنهوض بحلول مائية متكاملة ومستدامة، استناداً إلى إطار عمل منظم للدراسة والتقييم قبل أي مراحل تطوير لاحقة.

عن شركة أكوا:

أكوا (رمز تداول: 2082)، هي شركة مدرجة في السوق المالية السعودية، وهي أكبر شركة خاصة لتحلية المياه في العالم، وأول شركة تعمل في إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما أنها رائدة في مجال تحول الطاقة العالمي. ويعمل لدى الشركة التي تم تسجيلها وتأسيسها في عام 2004 في الرياض، في المملكة العربية السعودية، أكثر من 4,000 موظف، وتمارس أعمالها في الوقت الحالي في 15 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. وتضم محفظة مشروعاتها 111 مشروعاً قيد التشغيل، أو في مرحلة من مراحل التطوير أو الإنشاء، بقيمة استثمارية تبلغ 430 مليار ريال سعودي (114.8 مليار دولار أمريكي)، وبقدرة على توليد 93 جيجاواط من الطاقة، بالإضافة إلى إنتاج وإدارة 9.2 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، يتم تسليمها، بكميات كبيرة، لتلبية الاحتياجات الضرورية لمرافق الدولة والصناعات على المدى الطويل، كما توفر المياه والكهرباء لجهات خارجية بموجب عقود شراء ونماذج شراكة بين القطاعين العام والخاص.

