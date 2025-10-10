دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت اليوم شركة "إنتربرايز دي بي" EnterpriseDB (EDB)، العالمية الرائدة في تقديم برامج وخدمات قائمة على قاعدة البيانات مفتوحة المصدر PostgreSQL، والمعروفة أيضاً باسم Postgres)) والذكاء الاصطناعي، عن افتتاح مقرها الإقليمي الجديد في دبي. ويأتي هذا التوسع الاستراتيجي، الذي تمّ الإعلان عنه خلال فعاليات مؤتمر "جيتكس جلوبال 2025" (GITEX Global 2025)، بمثابة دليل ملموس على التزام "إي دي بي" (EDB) طويل الأمد بالاستثمار في منطقة الخليج، ويعكس المكانة العالمية لدول مجلس التعاون الخليجي في تبنّي الذكاء الاصطناعي السيادي، والابتكار التقني المتقدم، والنضج التنظيمي المتطور.

ووفقًا لأحدث تقرير بحثي عالمي صادر عن "إي دي بي" (EDB) بعنوان "أهمية السيادة: الخطة العالمية للسيادة والإنتاج والذكاء الاصطناعي الوكيل"، حيث تصدّرت الشركات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية المشهد العالمي في تبني الذكاء الاصطناعي السيادي. وأظهرت النتائج أن المنطقة سجّلت أعلى نسبة عالمياً للشركات "الملتزمة التزاماً عميقاً" بنسبة 17%، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 13%، وأن هذه الشركات حققت عوائد استثمارية تفوق بنسبة خمسة أضعاف ما تحصل عليه نظيراتها.

وفي هذا السياق، اعتبر كيفن دالاس، الرئيس التنفيذي لشركة "إي بي دي" (EDB)، أن نتائج التقرير تؤكد المكانة الحيوية للمنطقة في استراتيجية النمو العالمية للشركة، وقال:

"تقود كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية العالم نحو مرحلة جديدة من الريادة الرقمية، حيث أصبحت السيادة على البيانات والذكاء الاصطناعي في صميم الاستراتيجيات الوطنية والتنموية. وتُظهر أبحاثنا أن القادة التنفيذيين في المنطقة يحققون عوائد استثمارية تفوق بنسبة خمسة أضعاف ما يحققه نظراؤهم عالميًا بفضل حرصهم على جعل السيادة على البيانات والذكاء الاصطناعي أولوية استراتيجية بالغة الأهمية. بالتالي، إن تأسيس مركزنا الإقليمي في دبي يجسّد التزام شركة ’إي دي بي‘ (EDB) طويل الأمد بدعم الشركات في تحويل الابتكار السيادي إلى قيمة مستدامة ومؤثرة".

سيُشكّل المكتب الجديد التابع لشركة "إي دي بي" (EDB) في دبي مركزاً إقليمياً للتعاون مع الجهات الحكومية، والمؤسسات الكبرى، والشركاء الاستراتيجيين في دول مجلس التعاون الخليجي. وستتمحور أولويات المكتب حول بناء التحالفات الاستراتيجية، والتعاون مع مطوري البرمجيات المستقلين وإقامة شراكات متعددة القنوات، والتي تعتبرها "إي دي بي" (EDB) المحرّك الأساسي لتوسيع نطاق الابتكار في قطاعات حيوية مثل الخدمات المالية، والاتصالات، والقطاع الحكومي.

ومن جهته، قال كاش رفيق، نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة "إي دي بي" (EDB): "لا توفّر لنا دبي موقعاً استراتيجياً قريباً من عملائنا فحسب، إنما تشكّل أيضاً بيئة ديناميكية نابضة بالابتكار، تجمع نخبة من الشركاء الذين يشاركوننا الرؤية نفسها نحو مستقبل أكثر سيادة رقمية وابتكاراً مستداماً. وتكمن فرصتنا في التوسّع والنمو في قدرتنا على دمج هذه المنظومة المتطورة مع خبراتنا العميقة في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي السيادي، مما يتيح لنا تمكين الشركات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا من تطوير حلول مبتكرة، وتعزيز قدرتها على الابتكار مع ضمان احتفاظها التام بالسيادة والتحكم الكامل في بياناتها".

تُعدّ منصة البيانات والذكاء الاصطناعي السيادي EDB Postgres® AI (EDB PG AI) المقدمة من شركة "إي دي بي" (EDB)، حجر الأساس في تمكين الشركات الإقليمية من دخول عصر جديد من الذكاء الاصطناعي السيادي بثقة وأمان. فمن خلال هذه المنصة المتقدمة، يمكن للشركات بناء وطرح وتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي الانتاجي والوكيل بسهولة، مع ضمان الحماية الكاملة والتحكم المطلق في بياناتها الحساسة. كما تتماشى المنصة مع أعلى معايير السيادة الرقمية والامتثال الصارم للأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وأشار دارشانا كوسغالاغي، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة حلول البرمجيات في الشرق الأوسط لدى مجموعة "ريدنجتون" (Redington Group): "نفخر بشراكتنا مع ’إي دي بي‘(EDB) في مرحلة توسّعها الاستراتيجي داخل المنطقة. ومع استمرار الحكومات والشركات في دول مجلس التعاون الخليجي في تطوير استراتيجياتها المتقدمة في مجالي الذكاء الاصطناعي الوكيل والانتاجي، تبرز أهمية مثل هذه الشراكات النوعية، حيث أنها تسمح بتنفيذ التحديث الآمن للبنية التحتية الرقمية، وتسريع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، وضمان السيادة الكاملة والتحكم الكامل في البيانات". وأضاف: "من خلال هذا التعاون الوثيق، سنُسهم في ترسيخ مكانة المنطقة — ومقرّ ’إي دي بي‘ (EDB) الجديد في دبي — كمركز محوري لريادة الذكاء الاصطناعي السيادي في دول مجلس التعاون الخليجي".

لمحة عن شركة "إي دي بي" (EDB)

تُعدّ منصة البيانات والذكاء الاصطناعي السيادي EDB Postgres® AI (EDB PG AI) أول منصَّة مفتوحة للبيانات والذكاء الاصطناعي السيادي من نوعها على مستوى المؤسسات — وهي منصة آمنة، متوافقة، وقابلة للتوسُّع، سواء محلياً في مقرّات العمل أو عبر منصات الحوسبة السحابية. صُممِّت منصَّة EDB PG AI على قاعدة البيانات الرائدة عالمياً Postgres، وتقوم بتوحيد أحمال العمل المتعلقة بالمعاملات والتحليلات والذكاء الاصطناعي، ما يمكّن المؤسسات من تحويل بياناتها ونماذج اللغات الكبيرة إلى تنسيقات قابلة للاستخدام والتكرار، مع الاحتفاظ بالتحكم الكامل على البيئات السيادية. تحظى منصَّة EDB PG AI بدعم من شبكة شركاء عالمية، وتوفّر كفاءة تشغيلية عالية تصل إلى 99.999%، بالإضافة إلى واجهة هجينة لإدارة وأتمتة ومراقبة بيانات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن منصة مدمجة لإنتاج حلول الذكاء الاصطناعي. وبصفتها من أكبر المساهمين في مشروع PostgreSQL، فإن EDB ملتزمة التزاماً راسخاً بدعم واستدامة حيوية هذه المنظومة على الصعيد العالمي.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط الالكتروني التالي: www.enterprisedb.com.

