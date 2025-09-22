أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية كمدير طرح ومستشار مالي أوحد لأول مرة في المملكة العربية السعودية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة جمجوم فاشن للتجارة وإدراجها في السوق الموازية (نمو) التابعة للسوق المالية السعودية.

قامت شركة جمجوم فاشن، الرائدة في بناء وتطوير العلامات التجارية المحلية في قطاع الأزياء والمنتجات العصرية بالمملكة ومنطقة الخليج، بطرح 2,384,340 سهماً عادياً تمثل 30% من رأس مال الشركة عبر بيع أسهم مملوكة لشركتها الأم، شركة كمال عثمان جمجوم للتجارة.

حظي الطرح بإقبال واسع من قاعدة متنوعة من المستثمرين المحليين والدوليين المؤهلين، مع مشاركة قوية من الحسابات السعودية، إلى جانب أحد أعلى معدلات مشاركة المستثمرين الأجانب مقارنة بعمليات الطرح الأخيرة، وذلك رغم الظروف السوقية الصعبة. وقد بلغت طلبات الاكتتاب 1.557مليار ريال سعودي، بما يعادل تغطية بلغت 4.5 مرة.

وفي هذا الصدد، صرّح سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة EFG Hermes KSA:"نفخر بشراكتنا مع شركة جمجوم فاشن في هذا الطرح التاريخي، الذي يعكس قوة قطاع التجزئة المتطور في المملكة العربية السعودية والنجاح المستمر للعلامات التجارية المحلية. ويمثل هذا الطرح محطة بارزة في مسيرة نمو الشركة، كما يسلط الضوء على عمق وصلابة أسواق رأس المال السعودية. ونحن في إي اف چي هيرميس نؤكد التزامنا بربط الشركات الرائدة بالمستثمرين والمساهمة في مسيرة التحول الاقتصادي للمملكة ضمن رؤية 2030."

كما أضاف عمرو عبد الخبير، عضو منتدب في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس:"يعكس نجاحنا في طرح شركة جمجوم فاشن قدرتنا على إدارة العمليات المعقدة وتنفيذها بكفاءة عالية. وباعتبارها أول مرة نتولى فيها مهام المستشار المالي ومدير الطرح في آن واحد في المملكة العربية السعودية، أثبتنا قدرتنا الفريدة على ربط الشركات الواعدة بقاعدة واسعة من المستثمرين في المنطقة. ويُعد هذا الطرح علامة فارقة جديدة في مساعينا لمساعدة الشركات على تعظيم القيمة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة ومنطقة الخليج".

تأسست شركة جمجوم فاشن عام 1992، وهي مجموعة سعودية رائدة في قطاع الأزياء والمنتجات العصرية وصاحبة علامتي نعومي وميهار، حيث تدير شبكة من 218 متجراً في دول مجلس التعاون الخليجي حتى يونيو 2025. وتميزت الشركة بأدائها المالي القوي وتحقيقها معدلات نمو مستدامة وهوامش ربحية مستقرة.

منذ بداية عام 2025، قدمت إي اف چي هيرميس خدماتها الاستشارية في 6 صفقات دمج واستحواذ، و9 صفقات في أسواق الدين، و10 صفقات أسواق المال في مختلف الأسواق الإقليمية، بما في ذلك صفقات بارزة في مصر والإمارات والسعودية وسلطنة عمان، مما يعزز مكانتها الريادية في المنطقة.

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية، الشركة الرائدة في تقديم الحلول المالية الابتكارية والمتكاملة في مصر، وبالأخص للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة إي اف چي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | البحرين | كينيا | نيجيريا

