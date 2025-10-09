أبوظبي: توصّلت شركة "إي آند إنتربرايز"، ركيزة التحول الرقمي في مجموعة التكنولوجيا العالمية "إي آند"، إلى اتفاق لدمج مجموعة حلول إدارة علاقات العملاء المتقدمة من شركة "سيلزفورس" (Salesforce) بما في ذلك "Sales Cloud" و"Marketing Cloud" و"Tableau"، مع قدرات تجربة العملاء الشاملة التي تقدمها منصة "engageX"، ذراع تجربة العملاء التابعة لـ "إي آند إنتربرايز"، وذلك بهدف تقديم حل متكامل يُمكن استضافته محلياً ومصمم خصيصاً لتلبية احتياجات الشركات وعملائها.

وقال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي لشركة "إي آند إنتربرايز": «تبحث الشركات اليوم عما هو أبعد من تخصيص وتبسيط تجارب عملائها، فهي تسعى أيضاً لمواجهة الضغوط المتزايدة على التكاليف والتحديات التشغيلية. ومن خلال دمج مجموعة حلول "سيلزفورس" الرائدة في تجربة العملاء، بما في ذلك حلول إدارة علاقات العملاء المتقدمة، مع الحلول المتطورة والاستشارات المتخصصة التي توفرها منصة"engageX"، فإننا نُمكّن القطاعين العام والخاص من كسر الحواجز بين الخدمات والتنبؤ باحتياجات العملاء، وبناء علاقات قوية ومستقرة. هذا الحل يُحدث أثراً حقيقياً عبر تمكين الشركات من تقديم القيمة في المكان الأكثر أهمية، ألا وهو جوهر تجربة العميل.»

من جهته، قال محمد الخوتاني، نائب الرئيس الأول والمدير العام في منطقة الشرق الأوسط لدى "سيلزفورس" في الشرق الأوسط: «يمثل التحالف بين "سيلزفورس" الشرق الأوسط و"إي آند إنتربرايز" شراكة استراتيجية مميزة ستتيح لنا مساعدة العملاء على التفاعل مع عملائهم بطريقة جديدة كلياً، حيث تقدم "سيلزفورس" حلولاً عالمية رائدة بناءً على قطاع الأعمال، بينما تتميز "إي آند إنتربرايز" بكونها علامة قوية في تقديم تجارب رقمية تحويلية عبر قطاعات متعددة. ومن خلال الجمع بين حلول الشركتين المتمحورة حول العملاء، نحن واثقون من أننا قادرون على تطوير حالات استخدام ملهمة تُحسّن تجربة العملاء عبر طبقة من الوكلاء.»

وتركز هذه الشراكة على تحقيق فوائد ملموسة وقابلة للقياس للعملاء النهائيين، تشمل:

خدمة أسرع وأكثر استجابةً: بفضل التكامل بين مجموعة حلول تجربة العملاء والدعم المحلي، يمكن للشركات الاستجابة لاحتياجات العملاء بسرعة وكفاءة.

تجارب عملاء مخصصة: من خلال الاستفادة من البيانات التي تقدمها أدوات "سيلزفورس" المتقدمة، يمكن للشركات ابتكار تجارب شخصية وذات صلة تجذب العملاء.

تفاعلات سلسة: من خلال توفير قنوات تواصل ودعم موحدة، تضمن هذه الشراكة أن تكون رحلة العميل أكثر سلاسة، ما يقلل من حالات الإحباط ويعزز رضا العملاء عند كل نقطة تواصل.

ومن خلال نهجها التكاملي، ستدمج "إي آند إنتربرايز" أدوات تجربة العملاء من "سيلزفورس" مثل "Sales Cloud" و"Marketing Cloud" مع خدماتها الخاصة مثل "مركز الاتصال كخدمة" و"منصة الاتصالات كخدمة" و"الاستعانة بمصادر خارجية للعمليات التجارية". ويتيح هذا العرض للشركات تبسيط جهود التفاعل مع العملاء وتقليل التحديات الداخلية وخفض التكاليف، والأهم من ذلك هو التركيز على تقديم خدمة استثنائية.

وبالنسبة للمديرين التنفيذيين في القطاعين العام والخاص، تفتح هذه الشراكة آفاقاً جديدة لتخصيص تفاعلات العملاء وتوسيع نطاق العمليات بكفاءة. فالحلول المصممة مثل (إدارة علاقات العملاء + منصة الاتصالات كخدمة) و(إدارة علاقات العملاء + مركز الاتصال كخدمة) تضمن تحسين كل نقطة تواصل مع العملاء لتحقيق الأثر بكل سهولة.

أما بالنسبة للشركات التي تستخدم حلول "سيلزفورس" حالياً، فستستفيد من خبرة الاستشارات والتنفيذ المحلي التي تقدمها "إي آند إنتربرايز"، بما يعزز عوائد استثماراتها الحالية ويزيد من قدرتها على تلبية احتياجات العملاء المتغيرة.

ويؤكد هذا الاتفاق التزام "إي آند إنتربرايز" المتواصل بإعادة تعريف الابتكار في تجربة العملاء بالمنطقة. وستساعد هذه الحلول الشركات على تقديم تجارب أسرع وأكثر تخصيصاً وسلاسة لعملائها في كل تفاعل. كما تواصل منصة "engageX" تمكين الشركات عبر تفاعلات سلسة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بفضل حضورها الدولي القوي وقاعدة عملائها من الشركات والتي تزيد عن 3000 عميل.

-انتهى-

#بياناتشركات