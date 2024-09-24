دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت "إيه إس بي هوسبيتاليتي" عن تعيين شركة دتكو للإنشاءات كمقاول رئيسي لفندق "غران ميليا – دبي جميرا" المرتقب. وكونه سيصبح أول فندق شاطئي تحت العلامة التجارية "غران ميليا" في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيشكل هذا المنتجع إضافة بارزة لقطاع الضيافة الفاخرة في دبي.

وفي منطقة رئيسية مميزة في "بورت دي لا مير" في جميرا، يمتد المشروع على قطعة أرض مساحتها 31,066 متراً مربعاً، وتبلغ مساحته الأرضية الإجمالية 42,522 متراً مربعاً، ومساحته المبنية 88,909 متراً مربعاً. وسيتألف المنتجع من عدة مستويات، تشمل طابقين سفليين، وطابق أرضي، وطابق للمرافق، وأربعة طوابق للغرف والأجنحة، والسطح العلوي، مع إطلالات خلابة وآسرة على الخليج العربي من ثلاث جهات، بالإضافة إلى إطلالات على أفق المدينة، مما يجعله جوهرة ثمينة على ساحل دبي.

وعلق هيدو سيبس، الرئيس التنفيذي لشركة "إيه إس بي هوسبيتاليتي ذ.م.م" قائلاً: "يعتبر غران ميليا – دبي جميرا أكثر من مجرد فندق آخر؛ هو وجهة أنيقة ارتسمت ملامحها من الشراكة الاستراتيجية بين إيه إس بي هوسبيتاليتي وميليا هوتيلز إنترناشيونال. إن هذا التعاون يجمع بين ثروة من الخبرة العريقة والرؤية الثاقبة لتقديم تجربة استثنائية للضيوف. ومن خلال الشراكة مع دتكو للإنشاءات، المعروفة بتميزها ودقتها، نحن على ثقة من أن رؤيتنا الطموحة ستَـتحقّق وفق أعلى معايير الجودة والفخامة".

سيضم المنتجع ذو الخمس نجوم 380 غرفة وجناح، بما في ذلك 31 جناحاً حصرياً مع حمامات سباحة خاصة، ليستوعب ككل ما يصل إلى 1,000 ضيف. وستتمتع كل غرفة بإطلالات خلابة على البحر والمدينة، مما يضع معياراً جديداً في عالم الضيافة الفاخرة للمسافرين بغرض الترفيه والعمل على حد سواء.

وأضاف نيلسون جيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة "دتكو": "سعداء باختيارنا كمقاول رئيسي لفندق غران ميليا - دبي جميرا، وهو المشروع الذي سيعزز من معايير الضيافة الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة. يشرفنا حقاً أن نتعاون مع إيه إس بي هوسبيتاليتي ضمن هذا المشروع الطموح، ونحن ملتزمون بتشييد منتجع سيصبح معلماً بارزاً في سماء دبي".

وتوضح شركة MOMA، الاستشاري الرئيسي والمسؤولة عن التصميم المعماري للمشروع، والتي اشتهرت بتصاميمها الإبداعية والمُلهمة، أن مفهوم فندق غران ميليا - دبي جميرا مستوحى من الخطوط الأنيقة لقوقعة المحار. وهذا يضمن توجيه جميع شرفات الضيوف نحو البحر لتعزيز روعة الإطلالات إلى أقصى حد ممكن. وتضيف التصاميم الداخلية من ستوديو Lagranja، جمالية عصرية وراقية، مما يخلق مزيجاً متناغماً من الفخامة والراحة.

وتشمل المرافق البارزة مراكز حديثة للاستجمام واللياقة البدنية، مع وصول مباشر إلى المرسى، وشاطئ خاص. وسيضم المنتجع مسبحين مميزين: أحد أطول مسبح إنفينيتي في الإمارات بطول 63 متراً مع إطلالة على البحر، ومسبح آخر تُحيط به حديقة هادئة ومورقة بمساحة 53 × 11 متراً، مما يوفر للضيوف ملاذاً هادئاً للاسترخاء.

وسيشكّل منتجع غران ميليا - دبي جميرا أيضاً وجهة للطهي، مع مجموعة متنوعة من خيارات تناول الطعام على مدار اليوم، والتي تجمع بين سحر الواجهة البحرية والفخامة المتوسطية. وفي طليعة تجارب تناول الطعام بالمنتج يأتي مطعم "زوما بيتش هاوس"، وهو الأول أيضاً بالمنطقة. كما تم تصميم المفهوم الأنيق والأجواء الساحلية لهذه الوجهة اليابانية المميزة لتغمر الضيوف في العناصر الطبيعية المحيطة من الماء والرمل والشمس، مما يخلق جواً لا مثيل له لتناول الطعام.

وستقوم شركة "كارتر هونز أسوشيتس" التي اختارتها أيضاً "إيه إس بي هوسبيتاليتي"، بتقديم خدمات استشارية للمشروع والتكاليف طوال عمليات البناء، مستفيدة من خبرتها الواسعة في قطاع الضيافة الفاخرة في المنطقة.

وقال ناثان هونز، المدير التنفيذي للعمليات في شركة "كارتر هونز أسوشيتس": "يشرفنا أن نساهم بخبراتنا ضمن مثل هذا المشروع المميز في مجال الضيافة. إن هذا التعاون يتيح لنا العمل جنباً إلى جنب مع شركاء طموحين ومرموقين يشاركوننا التزامنا ببناء صرح سيظل رمزاً للتميز في مجال الضيافة".

ومع اكتمال التحضيرات الميدانية في الموقع، ودعائم الأساسات الطولية بالفعل، بدأت أعمال الخرسانة الهيكلية مع مواصلة إنجاز العمليات الإنشائية بوتيرة سريعة. ومن المرتقب افتتاح المنتجع في الربع الأخير من عام 2026.

"إيه إس بي هوسبيتاليتي ذ.م.م" هي جزء من شركة البواردي للاستثمار، وقد حققت نجاحاً كبيراً في صناعة الضيافة منذ أكثر من 20 عاماً، وتفتخر اليوم بمحفظة رائعة تضم 18 منشأة في أربع قارات، وتضم 1,300 غرفة، بالإضافة إلى 1,100 غرفة قيد التطوير. وتتضمن المحفظة مزيجاً من المنشآت التي تم شراؤها، أو تجديدها، أو بناؤها حديثاً، ويُعزى نجاحها إلى الشراكات التجارية الاستراتيجية مع بعض أهم سلاسل الفنادق والمشغلين الدوليين، وأكثرهم تميّزاً وشهرة.

"دتكو للإنشاءات ذ.م.م" هي جزء من مجموعة شركات دتكو للإنشاءات، والتي بدأت عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة في السبعينيات. وتطوّر قسم المباني فيها ليصبح أحد المقاولين الرائدين في مجال البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نفّذ مجموعة من المشاريع، بما في ذلك مشاريع متعددة الاستخدامات، وسكنية، وتجارية، وصناعية، وفنادق ومنتجعات فاخرة، ومطارات ومساجد، وعيادات، ومشاريع حكومية، ومشروعات للبنية التحتية.

شركة MOMA للهندسة المعمارية والتصميم الداخلي والمناظر الطبيعية، هي ستوديو معماري إبداعي يتألف من مجموعة متنوعة من الأفراد المتحمسين للتصميم والابتكار، يسعون جاهدين لإنشاء مساحات جميلة وعملية، تعزز حياة الأشخاص الذين يستخدمونها. وتوسعت MOMA نحو ممارسات متعددة التخصصات، وتختص في تصميم أماكن مستدامة ومبتكرة لمجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك الشركات، والهيئات الحكومية، والأفراد.

"كارتر هونز أسوشيتس" هي شركة استشارات متعددة الأوجه للمشاريع والتكاليف، تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2010، ولها مكاتب في دبي وأبوظبي والرياض. ويقدم فريق العمل استراتيجية المشروع، وإدارة المشاريع، وإدارة التصميم، وإدارة التكاليف والتجارة، ومسح الكميات، وخدمات الانتداب والإعارة، عبر جميع تخصصات المشروع. وتتمتع "كارتر هونز أسوشيتس" بسمعة طيبة كشركة استشارية رائدة في المنطقة، وتركز على تحقيق النجاح عبر نطاق واسع من الخدمات، وقطاعات المشاريع المتنوعة، وبأحجام ومتطلبات ضخمة ومتفاوتة.

تأسست "ميليا هوتيلز إنترناشيونال" في عام 1956 في مايوركا (إسبانيا)، ولديها محفظة تضم أكثر من 400 فندق (المنشآت والمشاريع قيد التنفيذ)، في أكثر من 40 دولة، و 10 علامات تجارية. وتعد المجموعة واحدة من الشركات الرائدة في مجال الفنادق والمنتجعات على مستوى العالم. وقد مكّنها تركيزها الاستراتيجي على النمو الدولي بأن تكون أول شركة فندقية إسبانية لها حضور في أسواق رئيسية مثل الصين والشرق الأوسط والولايات المتحدة، كما أدى التزامها بالسياحة المسؤولة إلى أن تصبح شركة الفنادق الأكثر استدامة على مستوى العالم، وذلك وفقاً لآخر تقييم للاستدامة المؤسسية العالمية من S&P.

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