افتتحت مجموعة إيلاف فندقها الجديد "جوديان" في العاصمة الرياض، ليشكل الإضافة الأحدث لمرافق المجموعة في المملكة العربية السعودية. وقام بافتتاح الفندق كل من الدكتـور عبـد الرؤوف محمـد منـاع، رئيس مجلـس إدارة مجموعــة إيلاف؛ والدكتور عادل عزت، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وشركاء المجموعة.

ويتميز الفندق الجديد بموقعه في حي العليا الراقي، وإطلالاته الرائعة على أبرز معالم الرياض، وتصميمه الأنيق المستلهم من فنون العمارة المعاصرة. كما يتضمن الفندق مرافق متكاملة تلبي أعلى معايير الجودة والفخامة، وتعكس الرحابة والأصالة وكرم الضيافة السعودية.

وقال الدكتور عبد الرؤوف مناع: "يسرنا افتتاح أحدث فنادق المجموعة "جوديان" في العاصمة الرياض، في إطار استراتيجينا لمواصلة التوسع وافتتاح المزيد من المرافق والفنادق في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، والمضي قُدُماً في الإسهام بتطور ونماء قطاعات الضيافة والسياحة في المملكة، وتلبية الطلب المتنامي على الخدمات والمرافق الفندقية. ويتيح "جوديان" لنزلائه تجربة إقامة مثالية، تلبي أعلى معايير الضيافة والرفاهية، ويشكل وجهةً مثالية للعائلات والأفراد على السواء، ويحتضن مرافق عالية الجودة تشمل مطاعم ومسبح ومركز للياقة البدنية، بالإضافة إلى الصالات متعددة الاستخدامات، ومساحات العمل والتجهيزات المتكاملة للأعمال لتلبية كافة احتياجات النزلاء وضمان راحتهم."

من جهته، قال الدكتور عادل عزت: "يعد فندق "جوديان" إضافة جديدة إلى سلسلة فنادفنا المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، حيث حرصنا على أن يكون الفندق متميزاً في موقعه وخدماته التي يقدمها للنزلاء، وذلك في إطار التزامنا بتقديم خدمات فندقية عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتنوعة للعملاء داخل المملكة. ويقدم فندقنا الجديدة باقة متنوعة من الخدمات الفندقية والاستجمامية وتجهيزات الأعمال ليشكل بذلك وجهة خدمية متكاملة في قلب مدينة الرياض."

ويضم فندق جوديان خياراتٍ متنوعة للإقامة، تشمل الأجنحة الملكية وأجنحة كبار التنفيذيين، والغرف الفندقية متعددة الفئات. وتتميز الأجنحة الملكية بفخامتها ورحابتها وإطلالاتها على شارع العليا، في حين تتضمن أجنحة كبار التنفيذيين كافة وسائل الراحة ومجموعة واسعة من التجهيزات المتقدمة. وتضمن غرف الفندق أعلى مستويات الراحة والرفاهية للنُزلاء، وتتيح لهم خدمات فندقية عالية الجودة.

كما يضم الفندق مطعم "تنورين" المتخصص في تقديم أشهى الأطباق الوجبات العالمية، ويتضمن الفندق أيضاً مقهىً يقدم الوجبات الخفيفة والمشروبات، وقاعات اجتماعات متعددة الوظائف والمساحات، ومنتجع صحي ومركز للياقة البدنية، بالإضافة إلى مسبح بإطلالة على أفق المدينة.

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