الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "إيفوتك"، ذراع التحول الرقمي التابعة لـ"بيئة"، عن عقد شراكة استراتيجية مع "ببلِش هير" ( (PublishHer في خطوة تهدف إلى تسريع التحول الرقمي للمبادرة الدولية التي أطلقتها سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، بهدف تمكين النساء وتعزيز المساواة بين الجنسين في قطاع النشر.

وبموجب الاتفاقية والتي جرى توقيعها على هامش مؤتمر الناشرين في الشارقة، ستتولى "إيفوتك" تصميم وتطوير منصة رقمية متطورة، وذلك لتمكين "ببلِش هير" من تعزيز قدرتها على التواصل ودعم النساء في منظومة النشر العالمية.

وستقدّم المنصة الجديدة مجموعة من الأدوات التعليمية المتخصصة، وفرص الإرشاد المهني، وميزات التواصل الفعّال والفوري، إلى جانب دليل عالمي للمهنيات في مجال النشر، لتكوّن بذلك مجتمعاً رقمياً متكاملاً لتبادل المعرفة والتعاون والنمو المهني.

إلى ذلك صرحت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤِسسة "ببلِش هير قائلة": "تكمن قوة "ببلِش هير" في المجتمع العالمي الذي بنيناه معاً – وهو مساحة طالبت بها النساء العاملات في قطاع النشر وساهمن في تشكيلها. إن تواجد منصة رقمية متخصصة ضرورية للحفاظ على هذا المجتمع، ومع خبرة "إيفوتك"، سنعمل على تطوير أدوات تمكّنهن من التواصل والتعلم والنمو معاً. وأود الإشارة إلى أن هذه الشراكة ستساعد "ببلِش هير" على توسيع نطاق تأثيرها وتمكين المزيد من النساء للوصول إلى مواقع قيادية في قطاع النشر حول العالم، أينما كنّ."

ومن جانبه، قال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة "بيئة": "تجسّد "إيفوتك" التزامنا بتطوير حلول رقمية مبتكرة ذات أثر مجتمعي إيجابي. ومن خلال هذه الشراكة، نفخر بدعم "ببلِش هير" عبر منصة رقمية تعزز التعاون والتنوع وتوسّع آفاق الفرص أمام النساء في قطاع النشر على مستوى العالم."

يُشار إلى أن هذه الشراكة ستعزز تأثير "ببلِش هير" كحركة عالمية رائدة تركز على التوعية وإقامة الفعاليات وتحولها إلى منظومة رقمية متكاملة تُعنى بقيادة المرأة وتطويرها المهني وترسخ التعاون العالمي، لتضع بذلك معياراً جديداً للتمكين الرقمي في قطاع النشر.

نبذة عن إيفوتك:

تأسست إيفوتك عام 2017، وأصبحت في طليعة الابتكار، مُحدثة نقلة نوعية في حلول سلسلة التوريد الآمنة التي توفر الشفافية، والمرونة والكفاءة عبر مختلف القطاعات. من خلال خبراتها المتعمقة ومنصاتها المتطورة، مكنت إيفوتك الحكومات، والصناعات والاقتصادات من مكافحة الأدوية المقلدة، وتحسين العمليات، وتحديد معايير جديدة في تتبع المنتجات، ما يعزز بناء مستقبل قائم على الثقة والتقدم.

نبذة عن "بيئة"

تعمل "بيئة" على استدامة جودة حياة أفراد المجتمع والارتقاء بها عبر طرح حلول مستقبلية واعدة وتسخير التقنيات من أجل النهوض بمستوى الاستدامة والتحول الرقمي لآفاق واعدة. كما تسعى "بيئة" إلى تمكين الابتكار ليكون جزءاً أصيلاً ضمن عملياتها، وتوفير خدمات متكاملة لإدارة الموارد، ومواصلة التحول الرقمي إضافة إلى توظيف أحدث التقنيات بما يسمح لها بمواصلة جهودها الدؤوبة لمعالجة التحديات البيئية، ودعم الجهود الوطنية لوضع الخطط لمستقبل ذكي ومستدام. يُذكر أن "بيئة" تُعرف بحلولها البيئية المبتكرة والذكية، كما أنها تعمل بكل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية حيث تساهم في دعم الجهود الوطنية لأجل غدٍ أفضل للجميع.

نبذة عن "ببلِش هير"

تأُسست "ببلِش هير" في عام 2019 بمبادرة من سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، كحركة تقودها النساء في قطاع النشر. تهدف " ببلِش هير" إلى إحداث تغيير حقيقي في المشهد العالمي للنشر، ومعالجة التحديات القديمة المرتبطة بعدم المساواة بين الجنسين. وتعمل على بناء مجتمع عالمي متعاون يسعى إلى إيجاد حلول عملية ومبتكرة تضمن تكافؤ الفرص وتعزز دور المرأة في قطاع النشر وسائر المجالات الإبداعية حول العالم.

