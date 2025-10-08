أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إيتورو، المنصة الرائدة للتداول والاستثمار، عن إطلاق حملة إعلانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسليط الضوء على برنامج الولاء eToro Club المخصص لعملائها المميزين.

تم تطوير الحملة بالتعاون مع Secret Level، الاستوديو المتخصص في الترفيه القائم على الذكاء الاصطناعي. وتعتمد حملة ارتقِ مع eToro Club ((Elevate with eToro Club على أحدث أدوات الإنتاج المعززة بالذكاء الاصطناعي مثل Veo 3 من Google ، وسيتم بثها عبر القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية والإذاعة والإعلانات الخارجية في جميع أنحاء دولة الإمارات.

يبدأ الإعلان من شوارع دبي، حيث ينضمّ رجل إلى نادي إيتورو من خلال هاتفه، و فجأة يحلّق بجانب ناطحة سحاب. ومع ارتفاعه، ينكشف أمامه عالم eToro Club بما يقدّمه من مزايا حصرية تتراوح بين مديري حسابات شخصيين ورسوم صرف مخفضة ودخول إلى صالات المطارات العالمية وفعاليات خاصة.

r Beat أن 73٪ منهم استخدموا محركات الذكاء الاصطناعي للحصول على توصيات استثمارية. ومن خلال هذه الحملة، أردنا أن نعكس هذا الفكر المتقدم، باستخدام الذكاء الاصطناعي ليس فقط كأداة استثمارية، بل كشريك إبداعي يساعدنا على إنتاج محتوى محلي بسرعة ودقة".

"في الوقت ذاته، أردنا تسليط الضوء على eToro Club، برنامج الولاء الفريد من نوعه. إذ يتميّز البرنامج من خلال توفير أدوات وتجارب مميزة مصممة خصيصا للعملاء المحليين. وقد أتاح لنا الذكاء الاصطناعي عرض هذه المزايا من خلال صور مألوفة مثل مشاهد كرم الضيافة العربية، بما يجعل القصة أكثر ارتباطا بالمستثمرين الإماراتيين".

تُعد هذه الحملة الأحدث ضمن سلسلة من الحملات التي تعتمد فيها إيتورو على الذكاء الاصطناعي لإنتاج إعلانات مميزة وعالية التأثير. فقد حققت المنصة إنجازات كبيرة بإطلاق أول حملة إعلانية مولّدة بالذكاء الاصطناعي خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، بالإضافة إلى إعلان مميز أظهر منافسة راقصة بين الثور والدب في ساحة تايمز سكوير احتفالاً بإطلاق إيتورو في ولاية نيويورك. كما تعاونت مؤخرا مع Google DeepMind لإطلاق إحدى أولى الحملات التلفزيونية وعلى YouTube التي أنتجت بالكامل باستخدام تقنية Veo 2.

eToro هي منصة للتداول والاستثمار تتيح للمستخدمين الاستثمار والمشاركة والتعلّم. تأسست عام 2007 برؤية تهدف إلى جعل التداول والاستثمار متاحين للجميع بطريقة بسيطة وشفافة .اليوم، تضم المنصة أكثر من 40 مليون مستخدم مسجّل من 75 دولة .نؤمن بأن القوة تكمن في المعرفة المشتركة، وأن التعاون يمكن أن يجعلنا جميعا مستثمرين أكثر نجاحا. لذلك، أنشأنا مجتمعا استثماريا تفاعليا يوفر الأدوات اللازمة لتنمية المعرفة والثروة .من خلال eToro يمكنك الاحتفاظ بمجموعة من الأصول التقليدية والمبتكرة، واختيار طريقة الاستثمار المناسبة لك: التداول المباشر، أو الاستثمار في المحافظ، أو نسخ استراتيجيات مستثمرين آخرين .للاطلاع على آخر أخبارنا، يمكنك زيارة المركز الإعلامي لـ eToro.

