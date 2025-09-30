أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة - أعلنت منصة التداول والاستثمار إيتورو اليوم، عن دخولها في شراكة مع "لين تكنولوجيز"، منصة البنية التحتية للتكنولوجيا المالية، لتوفير تحويلات مصرفية فورية بالدرهم الإماراتي لعملائها المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن شأن هذه الشراكة أن تجعل من إيتورو واحدة من أوائل منصات الاستثمار العالمية متعددة الأصول في الدولة التي تستفيد من أحد مزوّدي الخدمات المصرفية المفتوحة المرخّصة محلياً، لتقديم إجراء الإيداع الفوري والآمن بالدرهم. وحال قيامهم بربط حساب إيتورو بالحساب المصرفي المحلي، يتمكن المستخدمون في دولة الإمارات من إيداع أموالهم خلال ثوانٍ معدودة، ومن دون الحاجة إلى مغادرة تطبيق إيتورو. وبهذه الخطوة، يمكن التخلص من الإجراءات المرهِقة، مثل إدخال بيانات البطاقات، والتنقل بين التطبيقات، الأمر الذي يؤدي إلى تبسيط الخطوات، والتخلص من العوائق الغير ضرورية، وتفادي مخاطر الأخطاء اليدوية، وتسهيل إجراء الإيداع أو عملية تمويل الحساب بشكل كبير.

وقال دورون روزنبلوم، نائب الرئيس التنفيذي لحلول الأعمال في إيتورو: "إننا نفتخر بما حققناه بعد أن أصبحنا من أوائل منصات الاستثمار العالمية التي توفّر خدمة التحويلات المصرفية الفورية لعملائنا في دولة الإمارات. وتُعدّ الخدمات المصرفية المفتوحة ابتكاراً قوياً من شأنه أن يُعيد تشكيل طريقة إدارة الأموال وتنفيذ المدفوعات والتحويلات. ومن خلال دمج هذه القدرات، سيحصل مستخدمونا على تجربة تمويل أسرع وأسهل وأكثر أماناً. إن هذا الإنجاز الجديد في عملياتنا سيرسّخ التزامنا لجعل الاستثمار بسيطاً وشفافاً للجميع".

وأضاف جورج ندّاف، مدير عام إيتورو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تخضع شركتا إيتورو و "لين تكنولوجيز" لتنظيم وإشراف سوق أبوظبي العالمي. وتؤكد هذه الشراكة التزامنا في إيتورو بالعمل مع شركاء موثوقين ومرخّصين محلياً، لتعزيز تجربة المستخدمين، كما تُسهم في ترسيخ النمو المتسارع لمنظومة التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات".

من جانبه قال عمر حمادة، نائب الرئيس للمبيعات والشراكات في لين: "اتضمن شراكتنا مع إيتورو تمكين العملاء في دولة الإمارات من تمويل حساباتهم بصورة فورية وآمنة، إلى جانب تفادي التعقيدات والتخلص من التكاليف التي تفرضها وسائل الدفع التقليدية. ومن خلال تضمين البنية التحتية التي تمتلكها "لين تكنولوجيز" داخل المنصة، فقد باتت العملية أكثر سلاسة، ما يمنح المستخدمين طريقة أسرع وأكثر أماناً لتمويل حساباتهم مباشرة عبر التطبيق. إن هذا هو الأثر الذي نطمح إلى تحقيقه، وعلى وجه التحديد: تمكين المنصات الرائدة من تقديم تجارب مالية أبسط وأكثر موثوقية لعملائها".

وتُضاف هذه المبادرة إلى جهود إيتورو لمتواصلة في توطين الخدمات والمنتجات بما يناسب احتياجات المنطقة، بما في ذلك افتتاح مكتبها في أبوظبي، وإتاحة التداول في الأسهم المدرجة على سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، ودمج منصة الهوية الوطنية الإماراتية ضمن إجراءات فتح الحساب، وذلك بهدف تقديم تجربة مصمّمة بعناية للمستثمرين في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واعتباراً من الآن وحتى 31 من ديسمبر 2025، سيتم إعفاء العملاء الذين يموّلون حساباتهم بالدرهم عبر التحويل المصرفي الفوري من رسوم تحويل العملة عند تحويل مبالغ الإيداع إلى الدولار الأمريكي.

نبذة عن eToro:

تُعد eToro منصة للتداول والاستثمار تُمكّنك من الاستثمار والمشاركة والتعلّم. تأسسنا في عام 2007 برؤية لعالم يستطيع فيه الجميع التداول والاستثمار بطريقة بسيطة وشفافة. لدينا اليوم 40 مليون مستخدم مسجّل من 75 دولة. نحن نؤمن بقوة المعرفة المشتركة وبأننا نستطيع تحقيق نجاح أكبر من خلال الاستثمار معًا. لذلك أنشأنا مجتمعًا استثماريًا تعاونيًا مصممًا لتزويدك بالأدوات التي تحتاج إليها لتنمية معرفتك وثروتك. على منصة eToro، يمكنك الاحتفاظ بمجموعة متنوعة من الأصول التقليدية والمبتكرة واختيار طريقة استثمارك: التداول المباشر، الاستثمار في محفظة، أو نسخ مستثمرين آخرين. يمكنك زيارة مركزنا الإعلامي هنا للاطّلاع على أحدث أخبارنا.

