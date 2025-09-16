دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلنت إنوفو، الشركة الرائدة في قطاع البناء والابتكار، عن توقيع شراكة استراتيجية مع سيمنز، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا، لدفع عجلة الابتكار، والتحول الرقمي، والنمو المستدام في جميع مجالات تقنيات المباني في دولة الإمارات.

وبموجب الاتفاقية، أصبحت خدمات إنوفو شريكًا رسميًا لحلول سيمنز في مجال أتمتة المباني، ومخولًا بتقديم ودمج منصة بيلدنيج إكس في دولة الإمارات. وتعد بيلدنيج إكس منصة مفتوحة وسحابية لإدارة المباني الذكية، طورتها سيمنز لتوفير حلول متكاملة وفعالة.

ستتولى إنوفو مسؤولية المبيعات الكاملة، والتكامل التقني، والدعم الفني لكافة وحدات منصة بيلدنيج إكس، والتي تشمل: "لايفسايكل توين" و"إنيرجي مانجر" و"أوبريشنز مانجر" و"كومفورت إيه آي" و"سيكيوريتي مانجر" و"فاير مانجر" و"أي بي آي مانجر".

ويمثل هذا الإنجاز تعزيزًا لالتزام إنوفو بالتحول الرقمي والاستدامة في قطاع الإنشائات، كما يساهم في توسيع حضور سيمنز العالمي في أحد أسرع أسواق البناء نموًا على مستوى العالم.

وقد تم توقيع الاتفاقية الاستراتيجية خلال حفل حضره بيشوي عزمي، الرئيس التنفيذي لشركة إنوفو، وهاكان أوزدمير، الرئيس التنفيذي للبنية التحتية الذكية في سيمنز الشرق الأوسط.

واشار بيشوي عزمي، الرئيس التنفيذي لشركة إنوفو: "تعكس شراكتنا مع سيمنز رؤيتنا المشتركة لإطلاق منظومات رقمية أكثر ذكاءً وأماناً واستدامة. وبالاستفادة من حلول سيمنز المتطورة وابتكارات إنوفو الرقمية، فإننا نوفر حلولاً ذكية من شأنها أن تحدث تحولاً في أداء المباني وتعزز جودة تسليم المشاريع في جميع أنحاء دولة الإمارات".

من جانبه، قال هاكان أوزدمير، الرئيس التنفيذي للبنية التحتية الذكية في سيمنز الشرق الأوسط: "إنوفو هي شريكٌ موثوق يتمتع بسجل حافل في مجال الحلول الرقمية، ومن شأن اختيارها شريكاً في حلول سيمنز أن يعزز اعتماد حلول محفظة بليدينج إكس في دولة الإمارات، مما يدعم إنشاء مجتمعات أكثر كفاءة ومرونة وترابطاً".

وتواصل إنوفو ريادتها في مجال الابتكار، وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية في إطار رؤيتها للمساهمة في مستقبل الحلول الذكية والمستدامة في قطاع البناء، بما ينعكس إيجابًا على المجتمعات في أسواقها العالمية.

لمحة حول إنوفو:

تشمل أعمال إنوفو، الشركة الرائدة في قطاع البناء والتطوير العقاري، جميع جوانب البيئة العمرانية. وتتخصص الشركة في مجالات التصميم والهندسة والبناء والتطوير وتمويل البنية التحتية للمشاريع العقارية الكبرى في أربع قارات.

وتتصدر إنوفو المشهد بوصفها شركة رائدة ومبتِكرة في قطاع البيئة العمرانية، وتتميز بمحفظة استثمارية واسعة ومتنوعة، تشتمل على أكثر من 130 مشروعاً قيد التنفيذ، بما فيها المشاريع السكنية الفاخرة ومجتمعات الفلل والمنشآت التعليمية ومرافق الضيافة ومراكز النقل والمراكز التجارية والبنية التحتية الحضرية الحيوية.

وتتخذ الشركة من لندن في المملكة المتحدة مقراً لها، وتملك مكاتب في كل من دبي وأبوظبي والرياض وتورنتو والقاهرة وداكار ولواندا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع إنوفو الإلكتروني أو صفحتها على لينكد إن @innovogroup

لمحة حول سيمنز:

تُعد شركة سيمنز (المسجّلة في برلين وميونيخ) من الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، حيث تركز أعمالها على قطاعات الصناعة والبنية التحتية والتنقل والرعاية الصحية. وتتمثل رسالتها في تطوير تقنيات تسهم في إحداث تحوّل إيجابي في الحياة اليومية للجميع. ومن خلال الدمج بين العالمين الواقعي والرقمي، تمكّن سيمنز عملاءها من تسريع مسيرة التحول الرقمي وتعزيز ممارسات الاستدامة، بما يتيح للمصانع تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة، وللمدن أن تصبح أكثر قابلية للعيش، ولقطاعات النقل أن تكون أكثر استدامة.

وبصفتها رائدة في الذكاء الاصطناعي الصناعي، تستفيد سيمنز من خبراتها العميقة لتطبيق الذكاء الاصطناعي – بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي – في سيناريوهات عملية، مما يجعل هذه التقنيات في متناول مختلف القطاعات وقادرة على إحداث أثر ملموس. كما تمتلك سيمنز الحصة الأكبر في شركة "سيمنز هيلثينيرز" المدرجة في الأسواق المالية، وهي من أبرز الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا الطبية الرائدة بالابتكارات في قطاع الرعاية الصحية. وذلك من أجل الجميع. في كل مكان. بشكل مستدام.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.siemens.com

