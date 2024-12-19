بغداد، العراق – أعلنت إنفينيتي الشرق الأوسط، إحدى العلامات التابعة لشركة نيسان الشرق الأوسط، عن تعيين شركة السور، إحدى شركات مجموعة المهند، وكيلاً رسمياً لها في العراق. وستسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تطوير مراكز البيع والخدمة وقطع الغيار في المدن الكبرى بما في ذلك بغداد , اربيل, السليمانية ، وتهدف هذه الشراكة إلى أيصال مفهوم الفخامة اليابانية الحديثة والضيافة الاستثنائية في السوق العراقية، مع الحفاظ على قيمة العلامة التجارية بالتميز وضمان رضا العملاء.

وتحدث تيري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط السور قائلاً: "يسعدنا ان نرحب بشركة السور الى عائلة انفينيتي كوكيل رسمي في العراق, البلد الذي يعتبر جزءاً كبيراً من سوق السيارات في الشرق الأوسط، وسنعمل معاً على الارتقاء بعلامة إنفينيتي التجارية نحو آفاق جديدة وإرساء معايير جديدة للفخامة اليابانية في المنطقة".

من جانبه عبّر ألبرت خريش، المدير التنفيذي لشركة إنفينيتي الشرق الأوسط، عن سعادة انفينيتي الشرق الاوسط بتوسيع تواجد الشركة في سوق رئيسية للسيارات في المنطقة كسوق الجمهورية العراقية وأضاف: مع شركة السور كشريك معتمد لنا نحن واثقون من الوفاء بوعدنا بتقديم تجربة استثنائية للعملاء، ونهج يركز على الإنسان أولاً.

وقال أحمد مشير، الرئيس التنفيذي لشركة السور:""نحن سعداء باختيارنا وكيلاً رسمياً لعلامة إنفينيتي في جمهورية العراق. سنكرس جهودنا لتقديم تجارب استثنائية تلبي الطلب المتزايد على السيارات الفخمة في العراق , هدفنا ليس فقط تلبية توقعات العملاء بل تفوق هذه التوقعات , سعياً منا لتعزيز ثقتهم بنا والمساهمة في استمرار نجاح علامة إنفينيتي التجارية في هذه السوق الديناميكية".

وتمهد الشراكة بين إنفينيتي الشرق الأوسط وشركة السور الطريق لمستقبل مشرق لسوق السيارات الفاخرة في جمهورية العراق، لا سيما مع التزام كلا الشركتين بتقديم أعلى مستويات الفخامة في قطاع السيارات وضمان رحلة فاخرة وسلسة للعملاء.

نبذة عن "إنفينيتي" INFINITI

تتّخذ شركة "إنفينيتي" موتور من يوكوهاما في اليابان مقراً لها وهي متواجدة حول العالم عبر مكاتب إقليمية في أميركا الشمالية وأميركا الجنوبية، والصين إلى جانب مجموعة إنفينيتي الأسواق الدولية في دبي. تُصنّع سيّارات "إنفينيتي" الفاخرة في مصانع الشركة في اليابان وأميركا الشمالية والصين، فيما تقع ستوديوهات "إنفينيتي" للتصميم في مدينة أتسوغي بالقرب من يوكوهاما وفي لندن وسان دييغو وشانغهاي.

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نبذة عن شركة السور

شركة السور هي احدى الشركات المدرجة ضمن مجموعة شركات المهند الرائدة الصيت في قطاع الاعمال والذي يشمل قطاعي السيارات والخدمات اللوجستية والتي تأسست في عام 1999

وباعتبارها من اهم الشركات الرائدة والرئيسية في العراق ولما تمتلكه من خبرة كبيرة وتواجد قوي في السوق العراقية فهي تعتبر الشريك المثالي للحفاظ على وعود شركة انفينيتي بتقديم افضل خدمة عملاء خاصة بالسيارات الفخمة في العراق .

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