المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة إنفراكورب، الشركة المختصة بأنشطة البنية التحتية والتنمية المستدامة، عن توقيع اتفاقية مع شركة التكافل الدولية لتوفير وثيقة تأمين على حساب الضمان وإصدار موافقات البيع على الخريطة لمشروع "مارينا باي" الرائد من قبل RERA. وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة لضمان حماية المستثمرين والمشترين في المشاريع العقارية، حيث تعمل الحكومة الموقرة على تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين.

تمت مراسم التوقيع بمقر شركة إنفراكورب في البحرين هاربر، بحضور كل من السيد ماجد الخان، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إنفراكورب، والسيد عصام الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة التكافل الدولية، وسط حضور أعضاء الإدارة التنفيذية من كلا الطرفين.

وبهذه المناسبة، صرح السيد ماجد الخان، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إنفراكورب، بالقول: "يسرنا الإعلان عن إتمام جميع الموافقات اللازمة بمتطلبات البيع على الخريطة لمشروع مارينا باي، وذلك بالتزامن مع انطلاق معرض سيتي سكيب البحرين 2024 العقاري. تضمن هذه الخطوة حقوق المشترين وتعزز الثقة في السوق العقاري في مملكة البحرين، في حين تؤكد شراكتنا هذه مع شركة التكافل الدولية على التزامنا التام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة، حيث نضع حماية حقوق العملاء في مقدمة أولوياتنا. كما يسرني الإعراب عن خالص الشكر والتقدير لمؤسسة التنظيم العقاري على جهودها المستمرة ودورها الهام في تطوير القطاع العقاري فالمملكة."

من جانبه، علق السيد عصام الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة التكافل الدولية، قائلًا: "نحن مسرورون بهذه الشراكة مع إنفرا كورب، أحد أكبر المطورين العقاريين في المنطقة، والتي تأتي تتويجًا لجهودنا المشتركة في تقديم حلول تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المتطورة وتعزيز مستوى حماية المستثمرين في قطاع العقارات.. يعد مشروع مارينا باي من المشاريع المميزة التي تسلط الضوء على الدور الريادي لشركة إنفراكورب في النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة، ونحن سعداء بأن يكون لنا دور في تلبية جميع المتطلبات اللازمة للبيع على الخريطة لهذا المشروع الرائد."

تعكس هذه الشراكة بين إنفرا كورب وشركة التكافل الدولية التزام كلا الطرفين بتقديم بيئة استثمارية آمنة وموثوقة، مما يعزز من جاذبية السوق العقارية في مملكة البحرين، حيث يساهم هذا التعاون في رفع مستوى الثقة بين المستثمرين ويعزز من استقرار السوق.

نبذة عن إنفراكورب:

إنفراكورب ش.م.ب هي شركة متخصصة في الاستثمار في قطاع البنى التحتية والتنمية المستدامة برأس مال يصل إلى 3 مليار دولار أمريكي. تدير إنفراكورب محفظة تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليارات دولار أمريكي من أصول البنية التحتية، بما في ذلك 250 مليون قدم مربعة من المساحات في الخليج وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والمخصصة للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. تعتمد استراتيجية إنفراكورب على الاستدامة وتحقق عوائد طويلة الأجل للمستثمرين من خلال الإدارة الاستباقية لمخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ومن خلال تبني الفرص التي تحقق قيمة فعلية في منظومة الاستثمارات المستدامة. تركز الشركة على الاستثمار في تطوير المجتمعات وكذلك الاستثمار في الخدمات اللوجستية والتقنيات التي تدعم الاستدامة ومصادر الطاقة المتجددة بالإضافة إلى أصول البنية التحتية الاجتماعية لقطاعي التعليم والرعاية الصحية.

نبذة عن شركة التكافل الدولية:

تعد شركة التكافل الدولية أول شركة تأمين إسلامية في المنطقة. تأسست في العام 1989 لتوفر بذلك مجموعة متكاملة من المنتجات والتغطيات التأمينية المتوافقة مع أسس الشريعة الإسلامية الغراء ومتطلبات المؤسسات والأفراد المختلفة وهي شركة تابعة لمجموعة GIG – البحرين وقد صنفت الشركة (A-) ممتاز من وكالة التصنيف العالمية AM Best.

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