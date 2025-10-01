المنامة، مملكة البحرين: أعلنت شركة إنفراكورب، الشركة المختصة بأنشطة البنية التحتية والتنمية المستدامة، عن توقيع اتفاقية مع "براس مونكي"، العلامة الرائدة في عالم الترفيه، لافتتاح أول فرع لها في مملكة البحرين، وذلك في مشروع البحرين هاربر، على مساحة تتجاوز 1,500 متر مربع. ومن المقرر أن يتم افتتاح الوجهة الجديدة خلال الربع الثالث من عام 2026، لتشكل إضافة نوعية للمشهد الترفيهي والضيافة في المملكة.

يمثل افتتاح "براس مونكي" في البحرين هاربر أول دخول للعلامة إلى السوق البحريني، حيث ستقدم لزوارها تجربة متكاملة تجمع بين المأكولات المميزة والأنشطة الترفيهية. وتشمل هذه الأنشطة صالات للبولينغ والألعاب الإلكترونية والبلياردو والسهام وغيرها، مما يعكس توجه إنفراكورب إلى تنويع العروض وتوفير خيارات جديدة في البحرين هاربر تثري تجربة العملاء وتواكب احتياجات مختلف الفئات العمرية.

ويأتي هذا التوقيع في إطار استراتيجية إنفراكورب لتعزيز مكانة البحرين هاربر كوجهة رائدة للترفيه وأنماط الحياة العصرية على مستوى المنطقة. فمنذ تأسيسها، نجحت الشركة في استقطاب علامات تجارية متميزة تعكس تنوعاً وثراءً في التجارب المقدمة، حيث يشكل انضمام "براس مونكي" خطوة إضافية نحو تحقيق رؤية المشروع كوجهة متكاملة تجمع بين الضيافة والترفيه والأنشطة البحرية.

وبهذه المناسبة، صرحت السيدة أماني العلوي، رئيسة التأجير لشركة إنفراكورب، بالقول: "يسرنا الإعلان عن توقيع هذه الاتفاقية مع براس مونكي، والتي تعكس التزامنا المستمر بتعزيز العروض المتاحة في البحرين هاربر عبر استقطاب مفاهيم مبتكرة تواكب تطلعات الجمهور. نحن على ثقة بأن انضمام براس مونكي سيسهم في الارتقاء بتجربة الزوار، وسيمنح المشروع بعدًا جديدًا يجمع بين الترفيه والمأكولات العالمية، بما يعزز من مكانة مملكة البحرين كوجهة سياحية بارزة على المستويين الإقليمي والدولي."

من جانبه، أعرب السيد جوزيف راهب، الشريك الإداري في "براس مونكي"، عن سعادته بهذه الشراكة، قائلًا: "يمثل دخولنا إلى مملكة البحرين محطة استراتيجية مهمة بعد نجاحنا في دبي والقاهرة. ونحن متحمسون لتقديم مفهومنا الترفيهي المبتكر لزوار البحرين هاربر، حيث نوفر لهم مزيجًا فريدًا يجمع بين الطعام والألعاب والأنشطة الممتعة. نحن على يقين أن هذه التجربة ستلقى صدى واسعًا لدى الجمهور في مملكة البحرين من المواطنين والمقيمين والزوار، وستسهم في تعزيز قطاع الترفيه والضيافة في المملكة."

من الجدير بالذكر أن "براس مونكي" تأسست لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة – دبي، قبل أن تتوسع إلى القاهرة، لتواصل اليوم مسيرتها في التوسع نحو مملكة البحرين. ويعكس اختيار البحرين هاربر كوجهة جديدة ثقة العلامة بالمكانة المتميزة للمشروع وقدرته على أن يكون منصة حاضنة لأبرز مفاهيم الضيافة والترفيه العالمية."

-انتهى-

نبذة عن إنفراكورب:

إنفراكورب ش.م.ب هي شركة متخصصة في الاستثمار في قطاع البنى التحتية والتنمية المستدامة برأس مال يصل إلى 3 مليار دولار أمريكي. تدير إنفراكورب محفظة تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليارات دولار أمريكي من أصول البنية التحتية، بما في ذلك 250 مليون قدم مربعة من المساحات في الخليج وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والمخصصة للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. تعتمد استراتيجية إنفراكورب على الاستدامة وتحقق عوائد طويلة الأجل للمستثمرين من خلال الإدارة الاستباقية لمخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ومن خلال تبني الفرص التي تحقق قيمة فعلية في منظومة الاستثمارات المستدامة. تركز الشركة على الاستثمار في تطوير المجتمعات وكذلك الاستثمار في الخدمات اللوجستية والتقنيات التي تدعم الاستدامة ومصادر الطاقة المتجددة بالإضافة إلى أصول البنية التحتية الاجتماعية لقطاعي التعليم والرعاية الصحية.