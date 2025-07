دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة إنسينكراتور، التابعة لشركة ويرلبول وأكبر مصنع لحلول التخلص من نفايات الطعام وسخانات المياه الفورية المعدة للاستخدامات المنزلية والتجارية، عن افتتاح أول مركز تدريب متخصص لها في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، في خطوة بارزة تأتي ضمن إطار استراتيجية التوسع التي تعتمدها العلامة التجارية في المنطقة.

تتعاون إنسينكراتور في هذا المشروع الجديد مع شركة Larson Industries، الرائدة في حلول أجهزة المطابخ، بهدف ترسيخ مكانة العلامة التجارية وتوسيع نطاق عملياتها في جنوب أفريقيا، إلى جانب دعم الصناعات والمجتمعات المحلية من خلال تقديم حلول مستدامة للتخلص من نفايات الطعام.

يتميز مركز التدريب الجديد بموقعه الاستراتيجي في كرامرفيل، التي تعد المركز التجاري الرئيسي في المدينة، حيث يتيح للعملاء والمستشارين والمصنعين والموزعين والمصممين التفاعل المباشر مع مجموعة منتجات إنسينكراتور المبتكرة، كما يوفر جلسات تدريبية وتعليمية وتثقيفية وعروض مباشرة، تمكن المتخصصين من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لاستخدام المنتجات بفعالية.

وفي هذا الصدد، أعرب محمد كرم، مدير عام تطوير الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى إنسينكراتور، عن سعادته بافتتاح أول مركز تدريب للشركة في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، معتبرًا أنها خطوة محورية في مسيرة العلامة التجارية، ومبادرة قيمة لتدريب وتثقيف العملاء والمستشارين وتجار التجزئة حول تقنيات الشركة وحلولها.

وأضاف: "في ظل تسارع آثار التغير المناخي، توفر خدماتنا وتقنياتنا حلولاً مسؤولة ومستدامة لإدارة نفايات الطعام، وسنحرص من خلال هذا المركز الجديد، على تعليم الناس كيفية استخدام منتجاتنا بفعالية". وأشار كرم إلى أن الشركة تخطط لافتتاح المزيد من المراكز في المنطقة مستقبلاً، وذلك انطلاقًا من التزامها بحماية البيئة، ومواكبة أهداف الاستدامة للشركات والمستهلكين.

من جانبه، أكد جرانت لارسون، المدير الإداري في شركة Larson Industries، أن مركز إنسينكراتور للتدريب في جوهانسبرغ يلعب دورًا مهمًا في دعم مسيرة تطور ونمو العلامة التجارية، وتعزيز المعرفة بالمنتجات وتفاعل العملاء في جميع أنحاء المنطقة. من خلال موقعه الاستراتيجي في كرامرفيل التي تعد المركز الرئيسي للتصميم والتجارة، يوفر المركز التدريب العملي والعروض التوضيحية لمصنعي المطابخ وتجار التجزئة والمصممين والمطورين.

وأضاف: "يسمح مركز التدريب الجديد بالتعرف أكثر على المنتجات وتوطيد العلاقة مع الشركاء، إلى جانب تعزيز التزامنا بالجودة والابتكار. ومن خلال الاستثمار في مركز تعليمي تفاعلي ومهني، نضمن أن فريقنا على أتم الاستعداد لتقديم أفضل تجربة ممكنة مع حلول إنسينكراتور".

تُقدم إنسينكراتور حلولاً تُسهم في التخفيف من تأثير نفايات الطعام على التغير المناخي، وذلك من خلال تقليل انبعاثات غاز الميثان من مكبات النفايات. ويتم تحقيق ذلك من خلال تحويل نفايات الطعام في محطات معالجة مياه الصرف الصحي إلى غاز حيوي، الذي يعد مصدرًا للطاقة المتجددة. وتعتبر هذه العملية وسيلة فعالة لتقليص التأثيرات السلبية لنفايات الطعام على البيئة والمجتمعات، خصوصًا في البلدان النامية.

لمحة عن إنسينكراتور

تتخذ إنسينكراتور من ماونت بليزانت، بولاية ويسكونسن الأميركية، مقرًا لها، وهي أكبر مصنع عالمي لأجهزة التخلص من نفايات الطعام وسخانات الماء الفورية للاستخدامات المنزلية والتجارية. على مدى ثمانية عقود، قدمت الشركة منتجات مبتكرة تدوم طويلًا، وتتميز بأدائها المميز في الطحن وتقليل الضوضاء، وسهولة التشغيل، وسرعة التركيب، بالإضافة إلى خدمة الضمان المحدود داخل المنزل "We Come To You®". وقد تمكنت إنسينكراتور من ترسيخ حضورها الدولي في نحو 80 دولة، حيث تمتلك فروعًا في أستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، والمكسيك، ونيوزيلندا، والمملكة المتحدة.

