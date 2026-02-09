دوشنبيه، طاجيكستان: أعلنت شركة "إنسيبشن"، إحدى شركات مجموعة "جي 42" والرائدة إقليميًّا في تطوير المنتجات والحلول المؤسسية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، عن توقيع شراكة استراتيجية مع كلٍّ من وزارة الصناعة والتكنولوجيات الجديدة في جمهورية طاجيكستان، وشركة "زيبل.أي آي" (zypl.ai)، المتخصصة في تقنيات البيانات المُولَّدة اصطناعيًا، بهدف تطوير منظومة رقمية متطورة تُسرّع وتيرة التحول التكنولوجي في العمل الحكومي، وتدعم طموحات طاجيكستان للتحول إلى مركزٍ إقليميٍّ للذكاء الاصطناعي.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل الأطراف الثلاثة على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي واختبارها، ثم توسيع تطبيقها عبر مختلف الجهات الحكومية، بما يتماشى مع مبادرة طاجيكستان الوطنية للتحوّل الشامل"AI-GOV"، الهادفة إلى توظيف التقنيات الذكية في العمل الحكومي. كما ترسم المذكرة إطارًا للتعاون يسرّع اعتماد هذه التقنيات بصورة مسؤولة، مع بناء القدرات المؤسسية ورفع جاهزيتها، بما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية طاجيكستان الوطنية للذكاء الاصطناعي – 2040.

ومن المقرر أن تتجاوز هذه الشراكة نطاق التطبيق المحلي لتصبح نموذجًا إقليميًّا في الحوكمة الرقمية، بما يعزز مكانة طاجيكستان كمرجع لحكومات دول آسيا الوسطى في توظيف الذكاء الاصطناعي بالقطاع العام. كما تحدد الاتفاقية مسارات العمل بين الأطراف الثلاثة لنقل المعرفة وبناء الكوادر، بالإضافة إلى وضع أطر تنظيمية تضمن استدامة نمو استخدامات الذكاء الاصطناعي وقابلية تطبيقها إقليميًّا على المدى البعيد.

وبهذه المناسبة، قال آشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة "إنسيبشن"، إن هذه الشراكة تعكس التزام الشركة بتوظيف الذكاء الاصطناعي في المجالات التي يمكن أن تحقق أثرًا ملموسًا على المستوى الوطني. وأضاف: "نعمل مع حكومة "طاجيكستان" وشركة "zypl.ai" ضمن مبادرة "AI-GOV" على توفير حلول متقدمة جاهزة للتشغيل الفوري بصورة مسؤولة في مختلف إدارات القطاع العام، عبر تقوية القدرات المؤسسية، مع الالتزام بالسيادة الوطنية ومعايير الحوكمة والسياق المحلي". وتابع: "تعد هذه الخطوة نموذجًا لإدماج الذكاء الاصطناعي المتقدم في صميم الخدمات العامة وتوسيع نطاقه بصورة مسؤولة".

من جانبه، أكد معالي شيرالي كبير، وزير الصناعة والتكنولوجيات الجديدة في جمهورية طاجيكستان، أن توقيع المذكرة الثلاثية يمثل محطة فارقة في مسيرة الدولة نحو التحول إلى مركزٍ إقليمي للذكاء الاصطناعي. وقال: "تأتي هذه الشراكة ضمن منصة"Area AI"، أول منطقة متخصصة في الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم – الأمر الذي يؤكد التزامنا باستقطاب رواد الابتكار العالمي، وفي مقدمتهم شركة "إنسيبشن"، لقيادة جهود نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في العمل الحكومي". وأردف: "نستهدف كذلك تعزيز قدرات طاجيكستان في تصدير منتجات وخدمات الذكاء الاصطناعي ذات القيمة المضافة إلى الأسواق العالمية".

فيما أكد، الرئيس التنفيذي لشركة "زيبل.أي آي" (zypl.ai)، أن مذكرة التفاهم مع "إنسيبشن" تُعد بمثابة نقطة التقاء بين الرؤية الوطنية لطاجيكستان والخبرة العالمية التي تتمتع بها "إنسيبشن" في الذكاء الاصطناعي. وقال: "نتطلع معًا إلى تسريع تطبيق التقنيات المتقدمة على نطاق واسع، وبناء القدرات المحلية اللازمة في هذا المجال، بما يعزز موقع طاجيكستان كمركزٍ إقليميٍّ جديد للذكاء الاصطناعي المتقدم في آسيا الوسطى وما بعدها". وتابع: "تفخر شركتنا بدورها كحلقة وصل استراتيجية تربط اللاعبين الدوليين بمنظومة التكنولوجيا المتنامية في طاجيكستان، عبر مبادرة "AI-GOV" الجاري تنفيذها في البلاد".

