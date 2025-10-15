دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم شركة "إنسبشن"، التابعة لمجموعة "جي42" والرائدة إقليميًا في ابتكار حلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، عن توقيع شراكةٍ استراتيجيةٍ مع شركة "برين كو" الأمريكية، التي تتخذ من وادي السيليكون، - بيئة الابتكار الأشهر عالميًا - مقرًا لها، وذلك خلال فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2025"، بهدف تطوير الجيل الجديد من منتجات وحلول الذكاء الاصطناعي الموجّهة لقطاعات الأعمال والمؤسسات.

تهدف هذه الشراكة إلى تطوير تطبيقات ذكاءٍ اصطناعي مخصّصة للمؤسسات، قابلة للتوسّع بسهولة لتخدم قطاعاتٍ أكبر، وتمتاز بالشفافية في آلية عملها والقرارات التي تنتجها، بما يلبّي احتياجات قطاعات رئيسية مثل الخدمات العامة والرعاية الصحية والطاقة. وتمكّن هذه التطبيقات المؤسسات من تحقيق نتائج واقعية وملموسة عبر حلولٍ ذكية موثوقة وفعّالة. ويعمل الجانبان على تحقيق ذلك من خلال نهجٍ تكامليٍ يجمع بين قدرات "إنسبشن" في البحث والابتكار التقني، وخبرات "برين كو" في منصتها الخاصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمطوَّرة في وادي السيليكون، إلى جانب خبرتها في تطوير المنتجات الذكية.

يأتي هذا التعاون في وقتٍ تشهد فيه المنطقة تسارعًا لافتًا في وتيرة الاستثمار بالذكاء الاصطناعي، إذ تُظهر الدراسات أن نحو 65% من مؤسسات الشرق الأوسط تخطّط لزيادة إنفاقها على هذا المجال الحيوي خلال المرحلة المقبلة، في خطوةٍ تؤكد حرص دول المنطقة على دمج التقنيات الذكية في قطاعاتها الرئيسية. وفي هذا الإطار، تتجه المؤسسات بشكلٍ متزايد إلى اعتماد أنظمة ذكاءٍ اصطناعي مخصّصة تلائم طبيعة كل قطاع، وتحقق توازنًا بين الابتكار والسيادة وقابلية التوسّع والشفافية. وتجسّد الشراكة بين "إنسبشن" و"برين كو" جوهر هذه الرؤية.

وفي هذا السياق، أكّد أشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة "إنسبشن"، أن الشركة تركّز على تحويل الأبحاث المتقدّمة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى حلولٍ عملية تُقدّم قيمة مستدامة للأعمال. وأضاف: "تُجسّد شراكتنا مع "برين كو" امتدادًا طبيعيًا لهذه الرؤية، إذ تتيح لنا توسيع نطاق تطبيقها من خلال تطوير حلول ذكاءٍ اصطناعي عالية الأداء وموثوقة النتائج، تُلبّي احتياجات الواقع العملي وتواكب تطلعات المؤسسات. وتابع قائلًا: "من خلال هذا التعاون، نسعى إلى تمكين الحكومات والمؤسسات من تحديث بنيتها التشغيلية للقطاعات الأساسية، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار، ودعم مسيرة النمو المستدام عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدّمة".

من جانبه، قال كليمنس ميوالد، الرئيس التنفيذي لشركة "برين كو": "إن هذا التعاون يمكننا من توظيف الإمكانات الهائلة التي يوفّرها الذكاء الاصطناعي في بيئات الأعمال المختلفة، بشكلٍ مثالي؛ فمن خلال الدمج بين خبرة "برين كو" التقنية المطوَّرة في وادي السيليكون وقدرات "إنسبشن" المتميّزة في تطوير الحلول المتخصّصة، يمكننا تقديم تطبيقات ذكاءٍ اصطناعي تُحقّق قيمة ملموسة وقابلة للقياس لعملائنا المشتركين".

وتكشف "إنسبشن" عن أحدث ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن مشاركتها في فعاليات "جيتكس جلوبال 2025" تحت شعار "ذكاءٌ موثوق، وأثرٌ حقيقي"، وذلك في المنطقة المخصّصة لمجموعة "جي42" بالقاعة السادسة والجناح الحكومي في القاعة الثامنة عشرة. وتؤكّد الشركة من خلال هذا الحضور دورها المحوري كمحرّكٍ رئيسيٍ للذكاء الاصطناعي ضمن منظومة "جي42"، مبرزةً كيف تسهم حلول الذكاء الاصطناعي المخصّصة في دعم مسيرة التحوّل المؤسسي والوطني.

نبذة عن "إنسبشن"

تُعد شركة "إنسبشن"، التابعة لمجموعة "جي42"، من أبرز الشركات الرائدة في المنطقة في تطوير المنتجات الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، سواء المتخصّصة في قطاعات محددة أو تلك المرنة التي تتجاوز حدود الصناعات التقليدية. وانطلاقًا من إرثٍ عريق في البحث والتطوير، ترسّخ "إنسبشن" مكانتها بوصفها المحرّك الرئيس لمنظومة ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجموعة، حيث تعمل على تحويل البيانات والبنية التحتية الحاسوبية المتقدمة – التي تشمل مراكز البيانات فائقة الأداء، والمنصات السحابية، وأنظمة المعالجة المتطورة – إلى حلولٍ تطبيقية تُحدث أثرًا ملموسًا في الواقع.

وتضم محفظة "إنسبشن" مجموعةً من الحلول النوعية التي تعكس عمق خبراتها في توظيف الذكاء الاصطناعي بمختلف القطاعات، لتمكين المؤسسات من رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الابتكار، وتشمل "(In)Sight"، و"(In)Alpha"، و"(In)Procurement"، و"(In)Climate"، و"(In)Health"، إلى جانب مجموعة "(In)Business Suite"، وهي حزمة مرنة لا تقتصر على قطاعٍ بعينه، وتهدف إلى تطوير الوظائف المؤسسية في مجالات مثل المشتريات، وإدارة رأس المال البشري، وتنظيم إجراءات العمل، ومعالجة العمليات المؤسسية المعقّدة، وتجربة العملاء.

ولا يقتصر دور "إنسبشن" على الجانب التجاري فحسب، بل تمتد رسالتها لتشمل التزامًا راسخًا بإحداث أثرٍ مجتمعي إيجابي من خلال مبادراتٍ تهدف إلى بناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وفي مقدّمتها برنامج "قدرة تك – QudraTech"، الذي يُعنى بتأهيل الكفاءات الإماراتية وتمكينها من تطوير مهاراتها للعمل عن بُعد، دعمًا لطموح دولة الإمارات في أن تكون من بين أكثر دول العالم استعدادًا لمستقبل الذكاء الاصطناعي.

نبذة عن "برين كو":

تُعد "برين كو" شركةً متخصّصة في تطوير تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات الحكومية وكبرى الشركات العالمية المدرجة ضمن قائمة "جلوبال 2000"، لمعالجة التحديات الواقعية والمؤثرة في القطاعات الحيوية مثل إدارة تصاريح البناء وتحسين رعاية المرضى.

وتعتمد الشركة على منصّتها المتقدّمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تسريع عمليات تطوير ونشر وتحديث الحلول المؤسسية، بما يسهم في سدّ الفجوة بين الأبحاث العلمية والأثر التجاري الفعلي.

-انتهى-

#بياناتشركات