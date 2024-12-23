دبي، الإمارات العربية المتحدة: يسرّ شركة إنتل الإعلان عن تعيين المهندس طه خليفة مديراً عاماً لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

تولى طه خليفه، خلال خبرته الممتدة طوال ربع قرن في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مجموعة من الأدوار في الهندسة المتقدمة والتخطيط الاستراتيجي والمبيعات والإدارة داخل الشركة في كل من الولايات المتحدة ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. كما شغل مؤخراً منصب المدير الإقليمي لقطاع مبيعات الحواسب في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا داخل الشركة، وقاد بذلك تنفيذ استراتيجية إنتل للنمو في مجال الحكومات و القطاع التجاري و إطلاق حاسبات الذكاء الاصطناعى.

وبعد توليه عدة أدوار قيادية في مجال القنوات والمبيعات والتسويق في الشرق الأوسط سابقاً، سيتولى طه الآن قيادة عمليات إنتل التشغيلية في منطقة أوسع وتتمتع بإحدى أعلى إمكانات التحول الرقمي والنمو الاقتصادي في العالم. وفي منصبه الجديد، سيشرف طه على تنفيذ استراتيجية إنتل عبر منظومة متنوعة من العملاء والشركاء والشركات المصنعة للمعدات الأصلية والموزعين، بالتنسيق مع الحكومات ورواد القطاع لتعزيز قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة وجهود المسؤولية الاجتماعية للشركات. وتؤهله خبرته وقيادته لقيادة استراتيجية النمو والريادة التكنولوجية لشركة إنتل في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ طه يحمل درجة البكالوريوس والماجستير في هندسة الكمبيوتر ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ولاية أريزونا في الولايات المتحدة.

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