في خطوة تعزز الأهداف الوطنية للاستدامة، وقّعت شركة إمداد، المزود الرائد لخدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة، مذكرة تفاهم مع شركة إنفايروسرف سيرفيسز، الشركة الرائدة في مجال إعادة التدوير واستعادة الموارد في المنطقة، وذلك لتعزيز جمع النفايات الإلكترونية بشكل مسؤول وتقليل البصمة الكربونية في مشاريع رئيسية بدبي.

بموجب هذه الاتفاقية، ستقوم إنفايروسرف بتركيب حاويات ذكية لجمع النفايات الإلكترونية، وحاويات تجميع ونقاط إعادة تدوير ضمن مرافق عملاء إمداد ، وخاصة في المنطقة الحرة بجبل علي(جافزا)

ويُتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تحويل ما بين 80 إلى 100 طن من النفايات الإلكترونية، وأكثر من 150 طنًا من المواد القابلة لإعادة التدوير الجافة بعيدًا عن مكبات النفايات خلال أول 12 شهرًا، مما يؤدي إلى توفير محتمل يعادل حوالي 540 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (CO₂e)، استنادًا إلى معايير التعويض الحالية لإعادة التدوير.

صرّح محمود رشيد، الرئيس التنفيذي للعمليات في إمداد:

"في إمداد، نؤمن بأن إدارة النفايات المستدامة ليست مجرد مسؤولية، بل هي عنصر أساسي في بناء مدن المستقبل. تمثل هذه الشراكة مع إنفايروسرف خطوة مهمة نحو تحقيق طموحات دولة الإمارات في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 وتعزيز الاقتصاد الدائري. ومن خلال دمج تقنيات إعادة التدوير المتقدمة في عملياتنا، نمكن عملاءنا من تقليل أثرهم البيئي مع تعزيز ثقافة المسؤولية والوعي والابتكار."

وأضاف شاشيدار واي إس، عضو مجلس الإدارة والمدير العام لشركة إنفايروسرف:

"هذه الشراكة ليست مجرد تعاون تشغيلي، بل هي تقارب استراتيجي في القيم. فكل طن من النفايات الإلكترونية نقوم بإعادة تدويره بشكلٍ صحيح، يمنع التخلص الخطر منها ويسترجع مواد ثمينة مثل النحاس والألمنيوم والبلاستيك. ومن خلال تعاوننا مع إمداد، نساعد الشركات على تحويل نفاياتها إلى خطوات بيئية قابلة للقياس."

دعماً لرؤية دولة الإمارات "صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050" وسياسة الاقتصاد الدائري، ستشمل هذه الشراكة أيضًا حملات توعية مشتركة، ومحتوى رقمي يحمل العلامتين التجاريتين، والمشاركة الفعالة في فعاليات صناعية تركز على الاستدامة. ويهدف ذلك إلى إشراك المستأجرين من الشركات والمجتمع بشكل عام في تبني ممارسات إعادة تدوير معتمدة وشفافة.

ستظل مذكرة التفاهم سارية المفعول لمدة أولية مدتها 12 شهرًا، مع إمكانية التجديد، وتشمل التزامات بالسرية المتبادلة والتعاون المستمر والامتثال لأعلى معايير اللوائح التنظيمية.

عن شركة إمداد:

تأسست إمداد في عام 1987 وتم إعادة إطلاق علامتها التجارية في عام 2007، وتقدم خدمات إدارة المرافق المتكاملة التي تعمل على تحسين أداء الأصول المادية. تشمل خدماتها المتنوعة إدارة المرافق المتكاملة، والخدمات الفنية، والخدمات البيئية، وحلول التكنولوجيا الذكية. يعمل لدى الشركة أكثر من 11,000 موظف في الإمارات وسلطنة عمان ومصر، وتُعد الشريك المفضل للعملاء الباحثين عن حلول فعالة من حيث التكلفة ومستدامة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.imdaad.ae

عن شركة إنفايروسرف:

يقع مقر شركة إنفايروسيرف في دبي، وهي الشركة الرائدة في المنطقة في مجال إعادة التدوير المستدام واستعادة الموارد. تمتلكها شركة DH Investments ومجموعة تدوير، وتستفيد من أكثر من عقدين من الخبرة في تحويل النفايات إلى مواد ذات قيمة باستخدام تقنيات مبتكرة. تضم منشأتها المتقدمة مجموعة شاملة من الخدمات المعتمدة، بما في ذلك إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، وتصريف أصول تكنولوجيا المعلومات (ITAD)، واسترجاع غازات التبريد، والتدمير الآمن للمنتجات، وإعداد تقارير الاستدامة. تدعم إنفايروسيرف الأهداف البيئية الوطنية لدولة الإمارات من خلال مساعدة الشركات على تقليل بصمتها البيئية وضمان الامتثال والمساهمة في اقتصاد دائري مزدهر.

-انتهى-

