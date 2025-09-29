التسليم يتزامن مع الأداء القياسي لسوق دبي العقاري، حيث ارتفعت الصفقات بنسبة 40% خلال النصف الأول 2025، لتصل إلى 326.6 مليار درهم (89 مليار دولار).

دبي - الإمارات العربية المتحدة، – أعلنت شركة إلينغتون العقارية، المطوّر الرائد في مجال العقارات الفاخرة بدبي والمعروف بتركيزه على التصميم المبتكر ، عن عملية تسليم مشروع "إلينغتون هاوس"، أولى وجهاتها السكنية في "دبي هيلز استيت". ويمثل هذا الإنجاز محطة بارزة في مسيرة الشركة، حيث تجسّد من خلاله نهجها الفريد القائم على التصميم العصري والحياة المستقبلية، في واحدة من أبرز الوجهات السكنية التي يتم تطويرها في دبي.

ويأتي تسليم هذا المشروع في وقت يشهد فيه سوق دبي العقاري أداءً قياسياً، إذ قفزت الصفقات العقارية بنسبة 40% في النصف الأول من العام الجاري 2025 لتبلغ قيمتها 326.6 مليار درهم (89 مليار دولار)، ما يعكس استمرار جاذبية الإمارة للمستثمرين العالميين والمستخدمين النهائيين. وفي ظل هذا الطلب المتنامي، يبرز "إلينغتون هاوس" كوجهة سكنية فريدة، حيث تجمع بين التصميم المتميز و الفرص الاستثمارية الواعدة.

ويضم المشروع مجموعة من الشقق المكونة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف، والتي صُممت جميعها بعناية فائقة، لتوازن بين جمال الشكل والكفاءة الوظيفية. ويوفّر المشروع أيضاً مجموعة من المرافق التي تضع أسلوب الحياة العصرية والرفاهية في مقدمة أولويات التطوير، بما في ذلك مسبح للترفيه وآخر للتمارين، ومنطقة سبا بجانب المسبح مع مقاعد مدمجة داخل الماء، ومسبح مخصص للأطفال، بالإضافة إلى استوديوهات لياقة داخلية وخارجية. ويعد النادي الاجتماعي القلب النابض للمشروع، حيث يضم مناطق ألعاب للأطفال والكبار، فيما تُلبّي المرافق اليومية احتياجات السكان، مثل خزائن الغولف، وغرف الغسيل، ومحطة مخصصة لغسيل الكلاب.

ويُجسّد الفن جزءاً أساسياً من هوية المشروع عبر مؤسسة إلينغتون للفنون، حيث تتوزع أعمال فنية مختارة بعناية في مختلف أرجاء "إلينغتون هاوس"، لتعزيز التجربة السكنية، وإضفاء لمسة إبداعية على المساحات المشتركة. وإلى جانب موقعه المتميز وإطلالاته الواسعة على ملعب الغولف، يقدم المشروع مزيجاً متناغماً من الهدوء وسهولة الوصول، ليعكس أسلوب الحياة الفريد في "دبي هيلز استيت".

تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع قد نال اعترافاً عالمياً مرموقاً من خلال حصوله على ثلاث جوائز ضمن جوائز العقارات الدولية 2023–2024، شملت: أفضل تصميم مطبخ، وأفضل تصميم داخلي سكني لشقة عرض، وأفضل تصميم حمام، ما يعزز مكانة إلينغتون العالمية في مجال التميز المعماري والتصميم الإبداعي.

وقال جوزيف توماس، الشريك المؤسس لشركة إلينغتون العقارية: "يعكس مشروع "إلينغتون هاوس" رؤيتنا لتطور أسلوب الحياة المجتمعية في دبي. لا سيّما وأن المنازل اليوم لم تعد تقتصر على توفير المسكن فقط، بل أصبح يتوقع منها أن تُوفّر تجارب ملهمة وعملية وشاملة. ومن خلال هذا المشروع، حرصنا على استشراف تطلعات السكان لحاضرهم ومستقبلهم، فضلاً عن دمج العمارة المدروسة، والفنون المختارة، والمرافق العصرية التي تتمحور حول أسلوب الحياة. ويمثّل هذا المشروع بداية مسيرتنا في "دبي هيلز استيت"، وأساساً لمراحل مستقبلية أخرى يجري تطويرها".

وبعد الإقبال الكبير الذي حظي به "إلينغتون هاوس"، أطلقت الشركة مشاريع "إلينغتون هاوس 2 و3 و4"، والتي لا تزال قيد الإنشاء حالياً، لتؤكد من خلال ذلك التزامها طويل الأمد بتطوير مجتمعات سكنية مبتكرة، رائدة في التصميم، ومستدامة في قيمتها وجاذبيتها.

إلينغتون العقارية هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري القائم على التصميم في دبي، وتقدم عقارات ومجتمعات جذابة تناسب أنماط الحياة الفاخرة. وتركز الشركة في نهجها على العملاء، وتوفر مساكن تمتاز ببراعة فنية استثنائية وهندسة معمارية فريدة. وتتنوع محفظ الشركة لتشمل مجتمعات في جميع أنحاء دبي، مثل وسط مدينة دبي، والخليج التجاري، ودبي هيلز، ونخلة جميرا، ومدينة محمد بن راشد، وجزر دبي وغيرها، بالإضافة إلى رأس الخيمة، بما فيها جزر المرجان وجزيرة الحياة. وتعتمد إلينغتون العقارية على التصميم المدروس مع الفن ونمط الحياة الفاخر لابتكار ملاذات مميزة توفر تجارب حياة مخصصة.

