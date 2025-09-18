رأس الخيمة تسجل استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 700 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري 2025، مع توقع نمو عدد سكان الإمارة بنسبة 60% بحلول 2030، ما يعزز الطلب على 45,000 وحدة سكنية جديدة.

دبي - الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة إلينغتون العقارية، المطوّر العقاري الرائد في دبي، والمتخصّص في تطوير المشاريع ذات التصميم المبتكر، عن استعدادها لإطلاق مشروعها السكني الجديد "سوتو غراندي" في منطقة الحمراء برأس الخيمة. ويُعد هذا المشروع توسعاً استراتيجياً للشركة نحو الإمارات الشمالية، الأمر الذي يُسهم في تعزيز سمعتها كمطور يقدّم رؤية جديدة للمجتمعات السكنية المتكاملة التي ترتكز على العمارة والتصميم وتجارب الحياة الراقية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه إمارة رأس الخيمة نمواً متسارعاً، لتصبح واحدة من أبرز الوجهات العقارية في الدولة. ويتجلى ذلك من خلال قدرة الإمارة على استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها 700 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 فقط، فيما يُتوقّع أن يرتفع عدد سكانها من 400,000 نسمة حالياً إلى 650,000 نسمة بحلول 2030، وهو ما سيؤدي إلى توفير الطلب على نحو 45,000 وحدة سكنية جديدة، والتأكيد على الحاجة إلى تطوير مجتمعات سكنية مصمّمة بعناية.

يقدّم مشروع “سوتو غراندي” مزيجاً متنوعاً من الاستوديوهات المصممة بعناية، إلى جانب الشقق الفسيحة المؤلفة من أربع غرف ووحدات البنتهاوس الفاخرة. كما يتميز بتصميم معماري لافت، يتألف من برجين سكنيين متصلين بجسر مركزي مستوحى من هدوء البحر وانسيابية الطبيعة. ويُعد الجسر عنصراً من عناصر التصميم الجريئة، ورمزاً للتوازن والانتماء وروح المجتمع، في حين يمنح السكان إطلالات بانورامية على البحيرة، وملاعب الغولف، وأفق المدينة، والخليج العربي.

وفي تعليقه على إطلاق المشروع الجديد، قال جوزيف توماس، الشريك المؤسس لشركة إلينغتون العقارية:

“من خلال مشروعنا “سوتو غراندي”، أردنا تقديم مفهوم مبتكر للعيش في رأس الخيمة، في وقت تشهد فيه الإمارة مرحلة جديدة من النمو والتطور. فالعمارة بالنسبة إلينا لا تقتصر على الأبعاد الجمالية فحسب، بل نراها وسيلة لبناء هوية واضحة، وابتكار مساحة يشعر الناس تجاهها بالفخر والانتماء. ويجسّد الجسر في تصميمنا هذه الفكرة تحديداً، إذ يُعد أحد أبرز عناصر التصميم الجريء الذي يعكس التوازن والترابط وروح المجتمع. ومن خلال هذا المشروع نكتب فصلاً جديداً في الحمرا، ونمنح السكان تجربة سكنية راقية ترتكز على التصميم المتميز، وروح المجتمع، وهوية رأس الخيمة.”

سيحظى سكان “سوتو غراندي” بتجربة متكاملة من المرافق العصرية المصممة لتلبية جميع جوانب الحياة اليومية. تبدأ من ردهة استقبال أنيقة مستوحاة من فنادق البوتيك الفاخرة مع خدمات الكونسيرج، وصولاً إلى النادي الخاص الذي يضم مزيجاً من المطاعم والأنشطة الاجتماعية والترفيهية.

أما المرافق المخصصة للعناية بالصحة واللياقة فتشمل استوديو لياقة بدنية بارتفاع مضاعف يطل على المسبح، واستوديو يوغا مزوّد بركن للمشروبات الصحية، إضافة إلى غرف تبديل مصممة على طراز المنتجعات الفاخرة مع ساونا وحمامات علاجية بالألوان. وفي الهواء الطلق، تنتشر مساحات اللعب وملعب البادل تنس، إلى جانب مسابح مخصصة للتمارين والترفيه، وصالة رياضية خارجية، ومناطق مخصصة لألعاب الأطفال. كما يثري المشروع الحياة اليومية لسكانه عبر مجموعة مختارة من الأعمال الفنية بعناية فائقة، إلى جانب عطر الضيافة المميز لعلامة “إلينغتون” الذي يضفي طابعاً خاصاً على مساحاته العامة.

وبفضل موقعه الاستراتيجي في منطقة الحمرا، يرسّخ “سوتو غراندي” معياراً جديداً للحياة السكنية الراقية في رأس الخيمة، حيث يجمع بين العمارة المميزة، والمرافق المتكاملة، وفلسفة “إلينغتون” القائمة على التصميم أولاً، ليضيف فصلاً جريئاً إلى المشهد السكني المتطور للإمارة.

لمحة حول إلينغتون العقارية:

إلينغتون العقارية هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري القائم على التصميم في دبي، وتقدم عقارات ومجتمعات جذابة تناسب أنماط الحياة الفاخرة. وتركز الشركة في نهجها على العملاء، وتوفر مساكن تمتاز ببراعة فنية استثنائية وهندسة معمارية فريدة. وتتنوع محفظ الشركة لتشمل مجتمعات في جميع أنحاء دبي، مثل وسط مدينة دبي، والخليج التجاري، ودبي هيلز، ونخلة جميرا، ومدينة محمد بن راشد، وجزر دبي وغيرها، بالإضافة إلى رأس الخيمة، بما فيها جزر المرجان وجزيرة الحياة. وتعتمد إلينغتون العقارية على التصميم المدروس مع الفن ونمط الحياة الفاخر لابتكار ملاذات مميزة توفر تجارب حياة مخصصة.

