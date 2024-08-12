دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إليت جروب القابضة وسوايست موتور عن تحقيق إنجاز مهم في رحلتهما المشتركة من خلال توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية. وقد تم توقيع هذه الشراكة المميزة في السابع من أغسطس في نادي بولغري لليخوت الفاخر و الخلاب ، مما يمثل إنجازًا رائعًا للمجموعة والعلامة التجارية للسيارات.

تستعد سوايست موتور لدخول الإمارات بالشراكة مع إليت جروب القابضة لتقديم مستوى جديد من حلول التنقل المتميز مع شعار "اجعل حياتك أسهل"، الذي يركز على التصميم الأنيق المعاصر و تجربة القيادة المريحة. تتميز المركبات بتكنولوجيا الطاقة و المحركات الجديدة، بالإضافة إلى تصميم داخلي متنوع يوفر راحة وتكيف عاليين.

بفضل فريق بحث وتطوير من الدرجة الأولى وسلسلة توريد عالمية المستوى، تستعد سوايست موتور لإطلاق 13 طرازا متطورًا على مدى السنوات الخمس المقبلة. ستشمل هذه العروض خيارات محركات الاحتراق الداخلي (ICE) والسيارات الهجينة القابلة للشحن (PHEV) والسيارات الكهربائية بكامل (BEV) مع تغطية مجموعة من السيارات الدفع الرباعي وسيارات الصالون التي تستهدف الأسواق العالمية من فئة B إلى D

وقال السيد تامر أبو خلف، الشريك في مجموعة إليت جروب القابضة: " تتوافق الشراكة مع سوايست موتوربسلاسة مع مهمتنا في تقديم حلول السيارات الاستثنائية لعملائنا المميزين الذين يفضلون الراحة والسلامه. نفتخر بأن نكون دائمًا خطوة واحدة أمام الآخرين، من خلال إطلاق وجلب العلامات التجارية التي تتماشى مع الاتجاهات والتفضيلات المتطورة."

وأضاف السيد كه شواندنغ، نائب رئيس سوايست موتور: "نحن متحمسون للتعاون مع إليت جروب القابضة لتقديم سوايست موتورإلى سوق السيارات الإماراتي المتنامي بسرعة. هذه الشراكة استراتيجية وأولوية بالنسبة لنا، تعكس التزامنا بخدمة هذه المنطقة القوية بأحدث تكنولوجيا السيارات. من خلال العمل معًا، نسعى لتقديم مركبات مبتكرة وموجهة نحو المستخدمين تلبي احتياجات العائلات والأفراد في الإمارات."

تأسست سوايست موتور في عام 1995، وهي معروفة بمحفظتها المتنوعة من سيارات متعددة الاستعمالات و السيارات الصالون التي تلبي الحياة السريعة للسكان. تعمل تقنيتهم على تحسين رحلة العميل والحياة اليومية، من خلال تقديم منتجات وخدمات ممتازة بناءً على التوجه الفكري للمستخدم.

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عن إليت جروب القابضة

إليت جروب القابضة هي مجموعة استثمارية مقرها الإمارات العربية المتحدة، ملتزمة بالتميز والابتكار في قطاعات السيارات والتجارة الإلكترونية والاستثمارات والعقارات والمقاولات. مع خطط توسع طموحة، ستواصل المجموعة التوسع في مختلف الصناعات ومن المتوقع أن تضم أكثر من 20 منشأة تقع استراتيجياً في جميع أنحاء الإمارات بحلول نهاية عام 2024.

حول سوايست موتور

تأسست سوايست موتور في عام 1995، وكانت واحدة من أوائل شركات السيارات في الصين. مستمدة من كلمات "روح" و" اجعل حياتك اسهل"، صُممت سيارات سوإيست موتور لتوفير الراحة والسهولة. مع التركيز على التصميم الأنيق، القيادة المريحة، والتكنولوجيا المتقدمة من خلال شعار "اجعل حياتك اسهل "، صممت هذه المركبات لتحسين تجربة القيادة وجعل كل رحلة أكثر متعة.

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