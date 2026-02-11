دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت إلكوم (ELCOME)، المزود العالمي لتقنيات الاتصالات البحرية وحلول الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، اليوم، عن توقيعها اتفاقية إعادة بيع معتمدة مع أمازون ليو (Amazon Leo)، المعروفة سابقًا باسم مشروع كويبر (Project Kuiper) لتوفير خدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية للقطاع البحري التجاري.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستوفر إلكوم خدمة أمازون ليو للأسطول العامل في جميع المحيطات الرئيسة، لدعم سفن الشحن التجاري، وسفن الخدمات البحرية، وسفن الصيد التجاري، واليخوت. وبالاستناد إلى شبكة اتصالات الأسطول الحالية التي تغطي أكثر من 5000 سفينة، ستوفر إضافة محطات أمازون ليو برو (Leo Pro) وليو ألترا (Leo Ultra) للمشغلين مسار اتصال مستقلاً في مدار أرضي منخفض، مما يُحسّن من توافر الشبكة وتنوعها في البحر. وسيلاحظ العملاء زيادة في المرونة، وأداءً مُحسّنًا للتطبيقات، وتسريعًا للعمليات الرقمية الحديثة على متن السفن وبينها وبين الشاطئ.

تُنشئ أمازون ليو أحد أكثر أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية تطورًا في العالم. وبفضل كوكبة تضم آلاف الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض، سيوفر هذا النظام زمن استجابة أقل وسعة نقل بيانات أعلى من حلول الأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة للأرض التقليدية، مما يُمكّن التطبيقات الآنية، والقياس عن بُعد، والعمليات عن بُعد، وبنى الشبكات الهجينة.

وقال جيمي غريوال، المدير الإداري لشركة إلكوم: "تُعزز هذه الاتفاقية مهمتنا في توفير اتصال عالمي قابل للتطوير ومُهيأ للمستقبل لقطاع النقل البحري. ستُسهم تقنية أمازون ليو في تغيير طريقة تواصل السفن وتشغيلها وتكاملها مع شبكاتها الساحلية".

وأضاف تريفور فيويغ، رئيس قسم الأعمال العالمية في أمازون ليو: "من خلال هذه الاتفاقية مع أمازون ليو، ستوفر إلكوم الاتصال الذي تتطلبه العمليات البحرية الحديثة. سيتمكن العملاء في أعالي البحار من تشغيل التقنيات الحيوية باستخدام هوائياتنا المصممة للعمل بسلاسة في البيئات البحرية الصعبة".

سيستفيد مشغلو الخدمات البحرية من الانتشار الهندسي العالمي لشركة إلكوم، وخدمات الدعم المتوفرة على مدار الساعة، وخبرتها الطويلة في نشر أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية لأسطول بحري من جميع الأحجام.

للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: https://elcome.com/amazon/

نبذة عن إلكوم

إلكوم (ELCOME) شركة متخصصة في تكنولوجيا الاتصالات البحرية، مقرها دبي، وتخدم عملاء من قطاعات المؤسسات، والحكومات، والطاقة البحرية، والدفاع، واليخوت حول العالم منذ أكثر من 55 عامًا. تتخصص الشركة في أنظمة الاتصالات المتقدمة، بما في ذلك الاتصال عبر الأقمار الصناعية، والملاحة، والأتمتة، والسلامة، والحلول الرقمية للسفن، في منطقة الشرق الأوسط، وآسيا، وأوروبا، وأفريقيا، وأمريكا الشمالية.

للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة: https://elcome.com/

نبذة عن أمازون ليو

أمازون ليو (Amazon Leo)هي شبكة أقمار صناعية تابعة لشركة أمازون تدور في مدار أرضي منخفض. وتتمثل مهمتها في توفير إنترنت سريع وموثوق للعملاء الذين لا تصل إليهم الشبكات الحالية، بدءًا من المنازل والشركات الصغيرة وصولًا إلى الشركات الكبيرة والجهات الحكومية، وكل ما بينها. تعتمد أمازون ليو على كوكبة أوليَّة تضم أكثر من 3000 قمر صناعي، متصلة بشبكة عالمية آمنة من هوائيات البوابات الأرضية وشبكة ألياف ضوئية مخصصة، وتشمل مجموعة من الهوائيات المدمجة العالية الأداء - ليو نانو (Leo Nano)، وليو برو (Leo Pro)، وليو ألترا (Leo Ultra) - التي تتواصل مع الأقمار الصناعية التي تمر فوقها. تم تصميم وبناء وتشغيل النظام بالكامل داخل أمازون، ويهدف إلى ربط عشرات الملايين من العملاء حول العالم.

