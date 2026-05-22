أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن مشاركتها كراعٍ عالمي لمعرض "ويلث إكسبو"، الذي يعود هذه المرة إلى كولومبيا يومي 29 و30 أيار/مايو.

يُقام هذا الحدث، في فندق إنتركونتيننتال بمدينة ميديلين في كولومبيا، وتسعى "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، من خلاله الى تعزيز حضورها في المنطقة، والمساهمة الفعّالة في تشكيل منظومة التداول في أمريكا اللاتينية، مما يُحدث نقلة نوعية في فعاليات أمريكا اللاتينية.

كما تهدف "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الى وضع نفسها في طليعة تطوير القطاع المالي، وربط الأسواق، وذلك عبر التفاعل المباشر مع الحضور في اللقاءات والاجتماعات وفرص التواصل.

ومع تزايد ترابط تدفقات رأس المال العالمية، تلعب فعاليات مثل "ويلث إكسبو كولومبيا" دورًا محوريًا في تسهيل الحوار والتعاون عبر الحدود، حيث يُعدّ هذا الحدث منصةً لاستكشاف فرص الاستثمار، واتجاهات إدارة الثروات، والدور المتنامي للتكنولوجيا في الأسواق المالية.

وتعكس مشاركة "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، رؤيتها الدولية الشاملة واهتمامها بالتفاعل مع مختلف الأنظمة المالية.

وبصفتها راعياً عالمياً، تؤكد "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، التزامها بالمساهمة في الحوارات الدائرة في القطاع والتي تتناول الشفافية والابتكار والتوجهات المستقبلية لممارسات التداول والاستثمار.

وخلال فعاليات الحدث، ستتفاعل "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، مع الحضور حول مواضيع تتعلق بسهولة الوصول إلى الأسواق، وكفاءة التداول، وتأثير التطورات التكنولوجية على عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية.

كما ستشارك "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، في مناقشات تتناول كيفية تعامل المشاركين في السوق مع الظروف العالمية المتزايدة التعقيد والتغير السريع.

وقال السيد ميغيل هيرنانديز مدير تطوير الاعمال في منطقة أمريكا اللاتينية في "إكس أس دوت كوم" (XS.com): ان مشاركتنا في معرض "ويلث إكسبو كولومبيا" تُجسّد التزامنا بالتفاعل مع المجتمع المالي في أمريكا اللاتينية والمساهمة في نموه.

وأضاف: نتطلع إلى لقاء المتداولين والمستثمرين في ميديلين، ومشاركة خبراتنا، والمشاركة في نقاشات هادفة تُشكّل مستقبل الأسواق العالمية.

هذا وستُساهم "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، بفعالية في النقاشات حول ابتكارات السوق والتأثير المتزايد للتكنولوجيا في تحسين أداء التداول.

وتدعو "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الحضور للتواصل مع فريق عملها في الجناح رقم 2، حيث سيتم تقديم رؤى عملية ووجهات نظر مُصممة لمساعدة المشاركين في السوق على التكيّف مع الظروف المالية المتغيرة باستمرار.

ومن خلال مشاركتها في معرض "ويلث إكسبو كولومبيا"، تُعزّز "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، التزامها ببناء علاقات طويلة الأمد، ودعم التثقيف المالي، وتقديم حلول تُلبّي الاحتياجات المُتطورة للمتداولين والمستثمرين حول العالم.

تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالمية

مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.

تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.

توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.

تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.

نبذة عن "ويلث إكسبو"

معرض "ويلث إكسبو" هو سلسلة فعاليات مالية دولية تهدف إلى ربط المستثمرين والمؤسسات المالية وخبراء القطاع.

ومن خلال معارضه العالمية، يشجع معرض "ويلث إكسبو" على الابتكار وفرص الاستثمار وتبادل المعرفة في قطاع الخدمات المالية.

