دبي، الإمارات العربية المتحدة: حاز المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) على وسام الأثر المجتمعي من الطبقة الذهبية من "مجرى"، الصندوق الوطني للمسؤولية الاجتماعية للشركات خلال فعاليات قمة "عالم هادف" 2023، وذلك لجهوده في مجال الاستدامة والأثر المجتمعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويهدف وسام الأثر المجتمعي إلى وضع معيار موّحد لتقييم الأثر المستدام والمسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة، كما أنه يمثل تنويهًا رسميًا بممارسات الأثر المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة. وصُمِّم لتقييم التزام المؤسسات بالمبادئ البيئية والاجتماعية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال السياسات والبرامج والمبادرات التي تتبناها.

من جانبها، قالت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام لإكبا: "يشرفنا أن نحصل على هذا التقدير المرموق لأعمالنا البحثية والتطويرية في دعم الزراعة المستدامة والاستدامة البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وعلى مدى أكثر من عقدين، ظلّ إكبا يتعاون مع شركاء محليين ودوليين لتطوير واختبار وإدخال مجموعة متنوعة من الحلول والمناهج التي تساعد على تحسين الانتاجية الزراعية والأمن الغذائي وسبل العيش في البيئات الهامشية. وبينما تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر الأطراف كوب 28، يلتزم إكبا بالدعم المتواصل لجهود ومبادرات الدولة المحلية والعالمية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال العلوم والابتكار".

ويسلّط وسام الأثر المجتمعي الضوء على نقاط قوة إكبا وإنجازاته في مجال البحث والتطوير لتعزيز الزراعة المستدامة والاستدامة البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار. كما أنه ينوّه بجهود المركز المستمرة في إحداث تأثير ايجابي ومستدام على المستوى العالمي.

وبصفته مركزًا شارك في تأسيسه حكومة الإمارات العربية المتحدة، يساهم إكبا في الأجندة الوطنية للدولة في البحوث الزراعية والتطويرية ومبادرات التنمية الدولية للزراعة والأمن الغذائي. ويعمل المركز بشكل وثيق مع المؤسسات الحكومية والجهات الأخرى لتقديم الدعم التقني للمشاريع الوطنية والأنشطة المتصلة بالأمن الغذائي والزراعة والاستدامة البيئية وحمايتها. ومن خلال أنشطته ومبادراته، يهدف إكبا إلى المساهمة في تحقيق سبعة من أهداف التنمية المستدامة.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)

يمثل المركز الدولي للزراعة الملحية أحد مراكز البحوث المهمة في دولة الإمارات، للأبحاث الزراعية التطبيقية في العالم مع التركيز على المناطق الهامشية حيث يعيش حوالي 1.7 مليار شخص. فهو يحدد ويختبر ويقدم المحاصيل والتقنيات الموفرة للموارد والذكية مناخيًا والتي تناسب بشكل أفضل المناطق المختلفة المتأثرة بالملوحة وندرة المياه والجفاف. ومن خلال عمله، يساعد إكبا على تحسين الأمن الغذائي وسبل العيش لبعض المجتمعات الريفية الأكثر فقرًا حول العالم.

www.biosaline.org