برعاية معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عُقد اليوم لقاء شركات العمرة السعودي - الإندونيسي في مقر الغرفة التجارية في مكة المكرمة، وذلك ضمن مبادرات منتدى العمرة والزيارة في نسخته الثالثة، بمشاركة عدد من شركات العمرة السعودية والإندونيسية، وحضور أكثر من (400) مشارك يمثلون عددًا من القطاعات المرتبطة بمنظومة خدمات العمرة والزيارة.

ويهدف اللقاء إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية بقطاع العمرة في جمهورية إندونيسيا ونظرائها من مقدمي الخدمات داخل المملكة، ورفع مستوى التنسيق المؤسسي، وتوحيد المفاهيم والإجراءات، بما يسهم في الارتقاء بجودة تجربة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار الإندونيسيين.

وشهد اللقاء إقامة معرض مصاحب، بمشاركة 24 جهة عارضة، تمثل مقدمي الخدمات، من الجهات العاملة في قطاعات النقل، والفنادق، والوجهات الإثرائية، وغيرها من القطاعات المرتبطة بمنظومة خدمات العمرة والزيارة, واستعرضت الجهات المشاركة خدماتها ومبادراتها وحلولها التشغيلية، وبحثت فرص التعاون والتكامل، بما يعكس تنوع منظومة الخدمات المقدمة.

وتضمّن اللقاء إقامة ورش عمل متخصصة تناولت عددًا من الموضوعات المحورية، من أبرزها تطوير إدراج المواقع التاريخية والوجهات الإثرائية ضمن برامج العمرة، واستعراض التحديات التشغيلية المرتبطة بها، إضافة إلى مناقشة رؤى وسلوك وتفضيلات المعتمرين الإندونيسيين، وخيارات تصميم باقات العمرة بما يواكب احتياجاتهم ويعزز جودة تجربتهم.

ويأتي هذا اللقاء امتدادًا لجهود وزارة الحج والعمرة الرامية إلى تعزيز التعاون المؤسسي مع الشركاء الدوليين، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بقطاع العمرة، وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- بما يسهم في الارتقاء بجودة التجربة، ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويؤكد الدور الريادي للمملكة في خدمة ضيوف الرحمن.

