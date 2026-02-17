دبي، الإمارات العربية المتحدة، يرسّخ مطعم «زيتون» في فندق كراون بلازا دبي فيستيفال سيتي حضوره كوجهة رمضانية مميزة هذا العام، مقدّماً تجربة إفطار على الواجهة المائية تجمع بين الانفتاح على الهواء الطلق والإطلالات البانورامية الخلابة على أفق دبي. ويقع المطعم في الطابق الخامس، حيث يستقبل ضيوفه يومياً من وقت الغروب حتى الساعة 8:00 مساءً، في أجواء تجمع بين الحيوية الاجتماعية والراحة، لتوفّر مساحة مثالية لأمسيات رمضانية تتسم بالسكينة والتواصل.

ويقدّم «زيتون» بوفيه إفطار عالمياً ثرياً يسلّط الضوء على الأطباق العربية والمشرقية المحببة، إلى جانب ثيمات طهوية متجددة أسبوعياً تضفي تنوعاً على التجربة. ويشمل العرض ركن شواء حي، وتشكيلة من الحلويات العربية المنزلية، ومحطة لقيمات مباشرة، وكنافة على الفحم تُحضّر أمام الضيوف، إضافة إلى الأوزي التقليدي وتقديم ماء زمزم، بما يعكس حرص المطعم على تقديم تجربة متكاملة تراعي الذائقة والتقاليد. كما تتوفر خدمة الشيشة ابتداءً من الساعة 7:00 مساءً، لتعزيز أجواء الأمسيات المفتوحة على الواجهة المائية.

وتتكامل الجلسات الداخلية والخارجية مع ديكورات رمضانية صُممت ونُفذت بالكامل من قبل فرق الفندق، في مشهد يعكس اهتماماً بالتفاصيل ويجسّد روح الشهر الفضيل بأبعادها الاجتماعية والثقافية.

للمزيد من المعلومات أو للحجز، يُرجى زيارة www.dubaifestivalcityhotels.com/ramadan

أو الاتصال على +971 (0)4 701 11 27/28 أو عبر البريد الإلكتروني: reservation.dfc@ihg.com

المواعيد: يقدم الإفطار من غروب الشمس وحتى 8:00 مساء

السعر: 199 درهماً للشخص | 85 درهماً للأطفال من 7 إلى 12 سنة | مجاناً للأطفال دون 6 سنوات

الموقع: المستوى الخامس، فندق كراون بلازا دبي فيستيفال سيتي

أبرز الأطباق: المشاوي | الحلويات الرمضانية | اللقيمات | الكنافة على الفحم | الأوزي | ماء زمزم

-انتهى-

#بياناتشركات