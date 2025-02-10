العبار: تواصل إعمار مصر تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتعزيز ريادتها في السوق العقاري المصري من خلال تطوير مجتمعات سكنية متكاملة تتمتع بأعلى معايير الجودة والابتكار.

القاهرة: أعلنت شركة إعمار مصر عن فتح باب الحجز للمرحلة الجديدة من مشروع "بيل ڤي" في مدينة الشيخ زايد الجديدة، وذلك ضمن أنظمة سداد مرنة وميسرة لفترة محدودة تهدف إلى تلبية متطلبات السوق العقاري ومختلف احتياجات العملاء. يتضمن العرض دفع مقدم بنسبة 5% من قيمة الوحدة، على أن يتم سداد باقي المبلغ على فترة تمتد إلى 8 سنوات. كما يُتاح للعملاء سداد الدفعة الأولى من الأقساط بعد مرور 6 أشهر من توقيع عقد البيع، مما يوفر تسهيلات كبيرة للشراء ويعزز التزام شركة إعمار مصر بتقديم جودة متفوقة ومجتمعات فريدة.

صُمم مشروع "بيل ڤي" بدقة لضمان تجربة حياتية ترقى إلى مستوى "الحياة الجميلة" كما يعنى الاسم بالفرنسية، ويمتد على مساحة 500 فدان، ويتميز بطراز معماري فريد. يقدم المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية كاملة التشطيب، التي تشمل التاون هاوس، والفيلات المستقلة، بمساحات متعددة تتراوح من 200 مترًا مربعًا وصولاً إلى 530 مترًا مربعًا، بالإضافة الى شقق سكنية تبدأ مساحها من 86 مترًا مربعًا، مما يتيح للسكان اختيار الأنسب لاحتياجاتهم. كما يضم المشروع واديًا أخضر يمتد على طول 1400 متر، مما يضيف الإحساس بالرقي والجمال ويعزز بيئة سكنية مريحة وصحية تساهم في تحسين جودة الحياة.

بالإضافة إلى ذلك، يضم مشروع "بيل ڤي" ناديًا رياضيًا وثقافيًا متكاملًا يوفر مجموعة واسعة من الأنشطة الفنية والرياضية، بما في ذلك الموسيقى والفنون المختلفة. كما يوفر المشروع مركزًا حيويًا، "تاون سنتر"، للأنشطة المختلفة التي تقدم خيارات راقية للأطعمة والمشروبات، وعروضًا ترفيهية متنوعة، ومساحات مخصصة للمكاتب الإدارية. ويضم المشروع أيضًا بحيرة واسعة محاطة بالمساحات الخضراء والمناظر الطبيعية، مما يضيف طابعًا جماليًا. علاوة على ذلك يوفر المشروع قيمة تعليمية عالية بوجود المدرسة الأمريكية الدولية AIS، مما يعزز من جاذبيته كمجتمع سكني متكامل.

يحتوي المشروع على شاطئ يشكل وجهة مثالية للاسترخاء في وسط الأجواء الهادئة المحيطة. كما يضم ثلاث ساحات "بلازا" تتوافر فيها كافة الخدمات الأساسية التي تلبي احتياجات السكان. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع ناديًا اجتماعيًا يهدف إلى توفير مساحة لتعزيز التواصل وخلق روابط بين أفراد المجتمع.

في هذا الإطار، قال السيد محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار: "تواصل إعمار مصر تنفيذ استراتيجيتها لتعزيز ريادتها في السوق العقاري المصري من خلال تطوير مجتمعات سكنية متكاملة تتمتع بأعلى معايير الجودة والابتكار. يُعد مشروع " بيل ڤي " في مدينة الشيخ زايد الجديدة تجسيدًا لرؤيتنا طويلة المدى، حيث يدمج بين التصميم المعماري الفاخر وحلول السداد المرنة التي تلبي تطلعات العملاء." وأضاف: "نحن ملتزمون بتوفير بيئات سكنية مستدامة ومتطورة تكنولوجيًا تُحسن من جودة الحياة، مما يعزز من مكانتنا في السوق ويسهم في تحقيق التنمية العقارية الشاملة في مصر، تماشيًا مع توجه الدولة."

الجدير بالذكر أن مشروع "بيل ڤي" هو المشروع التطويري الثاني لشركة إعمار مصر في غرب القاهرة، بعد مشروع "Cairo Gate"، الذي يمتد على مساحة 134 فدانًا، ويتميز بتقديم العديد من الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية المرموقة. وتواصل إعمار مصر من خلال هذه المشاريع تعزيز ريادتها في سوق العقارات المصري وتقديم حلول سكنية مبتكرة تتماشى مع تطلعات العملاء.

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