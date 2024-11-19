إطلاق "تيرا هايتس"، المرحلة السكنية الأولى، التي تشمل شققاً بغرفة وغرفتين بتصاميم رحبة وإطلالات خلابة على المساحات الخضراء

تبلغ مساحة المشروع 451,295 متر مربع، ويضمّ وحدات سكنية ومتاجر، بما في ذلك "إكسبو مول"

"إكسبو ليفينغ" يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040 ويعتمد ممارسات مستدامة تعزز جودة الحياة العصرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "إعمار العقارية" و"مركز دبي التجاري العالمي" عن إطلاق مشروعهما المشترك "إكسبو ليفينغ"، المجمّع السكني المتكامل الذي يعكس نمط الحياة العصرية في "مدينة إكسبو دبي". ويتميز "إكسبو ليفينغ" بتصميمه الفريد الذي يلبّي تطلعات الباحثين عن حياة مريحة في موقع يوفّر تجارب معيشية متكاملة وأجواء هادئة تعزّز من جودة الحياة. وقد تم إطلاق المرحلة الأولى للمشروع، تحت اسم "تيرا هايتس".

يقع "إكسبو ليفينغ" في موقع استراتيجي يسهّل الوصول إلى الوجهات الرئيسية؛ حيث يبعد 15 دقيقة سيراً على الأقدام عن "إكسبو سيتي" و"مركز دبي للمعارض"، الذي يشهد حالياً توسعة كبيرة بقيمة 10 مليارات درهم ستزداد بموجبها مساحته من 58,000 متر مربع إلى 180,000 متر مربع بحلول عام 2031، ليصبح أكبر مركز للمعارض والفعاليات الداخلية في المنطقة. كما يقع على مقربة من مطار آل مكتوم الدولي، البوابة العالمية الجديدة لمدينة دبي.

وتغطي الرؤية المشتركة بين "إعمار العقارية" و"مركز دبي التجاري العالمي" لمشروع "إكسبو ليفينج" مساحة إجمالية تبلغ 451,295 متراً مربعاً، بما في ذلك 358,473 متر مربع من المساحات السكنية، يكملها دبي إكسبو مول، وجهة التسوق المعاصرة التي تقدم مجموعة مختارة من المتاجر والمطاعم وأماكن الترفيه.

وتشكّل المساحات الخضراء، والساحات المفتوحة، ومرافق اللياقة البدنية جوهر هذا المجمّع، بما يوفّر للسكان توازناً بين أجواء الاسترخاء والتفاعل الاجتماعي، حيث يمكنهم الاستمتاع بمنصّة اليوغا، والانتعاش في المسابح الخارجية، أو لقاء الأصدقاء في المناطق المخصّصة للشواء. ومع قربه من الفعاليات العالمية في "مدينة إكسبو دبي" و"مركز دبي للمعارض"، يقدم "إكسبو ليفينغ" تجربة تجمع بين حيوية المدينة والسكن المريح.

وعلّق السيد أحمد المطروشي، المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية قائلاً: "إن "إكسبو ليفينغ" يجسّد رؤيتنا في توفير بيئة تتيح للسكّان فرصاً للنمو والازدهار. فموقعه المتميّز بجوار "مدينة إكسبو دبي" وعلى مقربة من مطار آل مكتوم الدولي يضع السكان في قلب الحياة العصرية، حيث كلّ ما يحتاجونه للعمل أو السفر أو الترفيه في متناول أيديهم. وبفضل مرافقه المخططة بعناية والتي تشجّع على الحياة الاجتماعية، يُتيح "إكسبو ليفينغ" التوازن بين إيقاع الحياة العصرية المتسارع وأوقات الراحة."

من جهته، قال السيد عامر الفارسي، نائب الرئيس بالإنابة لإدارة التطوير العقاري في مركز دبي التجاري العالمي: "إن الشراكة بين مركز دبي التجاري العالمي وإعمار العقارية تمثل خطوة بارزة نحو توسعة وتعزيز المجتمع المتكامل في "مدينة إكسبو دبي". فالمشروع يتناغم مع "مركز دبي للمعارض" ومجمع "قرية إكسبو" السكني، وهو ما يدعم تحقيق خطة دبي الحضرية 2040 في إنشاء مجمّع سكني عصري ضمن هذا المحور المتطوّر، بما يرفع معايير الحياة العصرية المتكاملة."

ويتماشى "إكسبو ليفينغ" مع خطة دبي الحضرية 2040 بتطبيق ممارسات تصميم مستدامة تعزز المسؤولية البيئية ورفاهية المجتمع. كما يستفيد السكان من بيئة متكاملة تربط بين السكن والتجارة، حيث يقدّم "إكسبو مول" أحدث صيحات التسوّق والترفيه.

يجسّد "إكسبو ليفينغ" أسلوب الحياة العصرية المتكامل، حيث يربط السكان بفرص محلية وعالمية، ويوفّر لهم نمط حياة يجمع بين الاستدامة والرفاهية.

نبذة عن إعمار العقارية ش.م.ع.:

إعمار العقارية ش.م.ع.، شركة مدرجة في سوق دبي المالي، وهي من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري ومشاريع الحياة العصرية، وتتمتّع بحضور قويّ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. وتعتبر إعمار من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، ولديها رصيد كبير من الأراضي يصل إلى 1,7 مليار قدم مربّعة في الإمارات العربية المتّحدة والأسواق العالمية الرئيسية.

لدى إعمار سجلّ حافل بالإنجازات في استكمال المشاريع وفقاً للمواعيد المحدّدة، وسلّمت منذ العام 2002 حوالي 117,000 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية الرئيسية. ولدى الشركة حوالي 1.4 مليون متر مربّع من الأصول التي تولّد إيرادات مستمرّة، و38 فندقاً ومنتجعاً تضمّ 9,200 غرفة تقريباً (تشمل الفنادق المملوكة للشركة والفنادق التي تقوم بإدارتها). وتساهم عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوّق والضيافة، والترفيه والتسلية، والتأجير التجاري بالإضافة إلى أنشطة إعمار في الأسواق العالمية، بنسبة 36% من إجمالي إيرادات الشركة.

ويعتبر كلّ من "برج خليفة"، المعلم العمراني العالمي، و"دبي مول"، أكثر وجهات التسوّق والترفيه زيارةً في العالم، ونافورة دبي، أكبر نافورة راقصة في العالم، من أبرز المشاريع التي قامت إعمار بتطويرها حتى اليوم.

نبذة عن مركز دبي التجاري العالمي:

يُعتبر مركز دبي التجاري العالمي صرحاً عالمياً للأعمال منذ عام 1979، ويضم مركز المؤتمرات والمعارض الرائد في المنطقة. ويوفر مركز دبي التجاري العالمي منصة تجمع تحت مظلتها الأفراد والأفكار والمنتجات والابتكارات من جميع أنحاء العالم عبر أجندة حافلة بالمعارض التجارية الدولية والفعاليات الضخمة الرائدة. ويعد المركز منطقة حرة واعدة مدعومة بعقارات تجارية حائزة على جوائز مرموقة. ويضطلع المركز بدور هام في مسيرة نمو دبي والمنطقة حيث استضاف منذ تأسيسه أكثر من 6,000 فعالية ونحو 38 مليون زائر وحقق ناتج اقتصادي يقدر بـ 248 مليار درهم إماراتي.

وبناءً على هذا الإرث، يُعتبر مركز دبي للمعارض، الموقع الرئيسي الثاني لمركز دبي التجاري العالمي، وجهة رئيسية للفعاليات المحلية والعالمية الضخمة. وانسجاماً مع خطة دبي الحضرية 2040، فإن التوسعة التي أعلن عنها مركز دبي للمعارض مؤخراً بقيمة 10 مليارات درهم تُعد جزءاً أساسياً ضمن رؤية مدينة إكسبو دبي لتصبح مركزاً تجارياً عالمياً للمعارض والفعاليات. بالإضافة إلى ذلك، تُعد "قرية إكسبو" التي طورها مركز دبي التجاري العالمي قبيل استضافة معرض إكسبو 2020 دبي، مجتمعاً سكنياً حيوياً ومزدهراً يضم 2,273 وحدة سكنية موزعة على أربع مجمعات سكنية ضمن منظومة مدينة إكسبو دبي.

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