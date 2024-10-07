الدوحة: أبرمت مكتبة جامعة حمد بن خليفة إتفاقية شراكة مع مكتبة قطر الوطنية لإطلاق المستودع الرقمي للجامعة على "منارة - منصة البحوث القطرية" التابعة للمكتبة، حيث ستتيح هذه المنصة الجديدة للجمهور القطري فرصة الاطلاع على أكثر من 3000 بحث ودراسة متاحة للجميع مجانًا تم إنتاجها في بيئة تعليمية وبحثية متكاملة ومتطورة في جامعة حمد بن خليفة.

يضم المستودع الرقمي لجامعة حمد بن خليفة ثروة من الدراسات والبحوث المتاحة للجميع والتي قام بإعدادها وتأليفها أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب في الجامعة، بما في ذلك المقالات الصحفية، وملصقات المؤتمرات، والرسائل الجامعية والأطروحات العلمية للطلاب، بالإضافة إلى المنشورات البحثية غير التقليدية مثل المؤلفات وعروض الملصقات والبرامج والتقارير ومجموعات البيانات، وغيرها.

تجدر الإشارة إلى أن "منارة" هي منصة عامة أطلقتها مكتبة قطر الوطنية لمساعدة الباحثين المقيمين في دولة قطر على حفظ وأرشفة أبحاثهم ومشاركتها مع المهتمين والمعنيين في قطر وحول العالم، كما تهدف المنصة إلى تعزيز الرؤية العالمية لقطاع البحوث في دولة قطر وتأثيره وقدرته للارتقاء بجميع التخصصات في مختلف المجالات مثل العلوم الطبية الحيوية والهندسية والعلوم الإنسانية وغيرها من المجالات الأخرى.

يمكن لزوار منصة "منارة" الاضطلاع على الأبحاث التي تجريها جامعة حمد بن خليفة من خلال كلية الدراسات الإسلامية، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وكلية العلوم والهندسة، وكلية القانون، وكلية العلوم الصحية والحيوية، وكلية السياسات العامة، بالإضافة إلى معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة، ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة.

وتعليقًا على أهمية هذه الشراكة، قال السيد فهد الدرهم، مدير مكتبة جامعة حمد بن خليفة: "يأتي تعاوننا مع مكتبة قطر الوطنية مدفوعًا بالتزامنا المشترك بتعزيز القدرات البحثية الوطنية لدولة قطر من خلال منهجية الوصول المفتوح إلى البحوث متعددة التخصصات، كما يؤكد إطلاق المستودع الرقمي لجامعة حمد بن خليفة على التزام الجامعة ببناء ودعم الكفاءات والمواهب في قطر، وذلك بترسيخ فاعلية منظومة البحوث والتعليم الشاملة وفائقة الجودة في الدولة عبر إتاحة الخبرات والتجارب والمعرفة الشاملة للجميع".

ومن جانبه، قال السيد مارسين ويرلا، مدير المجموعات الرقمية بمكتبة قطر الوطنية: "إن العدد المتزايد من المخرجات البحثية على منصة منارة يعكس نجاح المكتبة في مشاركة المعرفة مع الأجيال الجديدة من الباحثين في قطر وخارجها. وتعمل مكتبة قطر الوطنية باستمرار على التعاون مع شركاء جدد لتنمية مجموعة منارة بما يتماشى مع رسالتنا في الحفاظ على المعرفة ومشاركتها مع العالم. وتمثل شراكتنا الأخيرة مع جامعة حمد بن خليفة علامة فارقة في هذه المسيرة بإضافة 3000 بحث ودراسة ذات وصول مفتوح".

وتسعى جامعة حمد بن خليفة، بصفتها عضو في مؤسسة قطر، إلى تمكين الطلاب ودعم الخريجين لتطوير مهاراتهم وخبراتهم بتوفير فرص تعليمية واجتماعية متنوعة ومتعددة التخصصات.

نبذة عن جامعة حمد بن خليفة:

ابتكار يصنع الغد

تأسست جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عام 2010 كجامعة بحثية؛ لتساهم في تطوير دولة قطر والمنطقة بأسرها، فضلًا عن تدعيم مركزها وتأثيرها العالمي. ومن خلال موقعها في المدينة التعليمية، تلتزم جامعة حمد بن خليفة ببناء القدرات البشرية وتعزيزها، عبر التجارب الأكاديمية الثرية والمناهج المبتكرة والشراكات الفريدة. وتقدم الجامعة مجموعة من البرامج الأكاديمية متعددة التخصصات في المرحلة الجامعية وفي الدراسات العليا من خلال كلياتها، كما تُوفر الجامعة فرصًا فريدة في مجالي البحوث والمعرفة من خلال معاهدها ومراكزها البحثية. للمزيد من المعلومات عن جامعة حمد بن خليفة، يُرجى زيارة: www.hbku.edu.qa

-انتهى-

#بياناتشركات